Ali velenjski most razpada? »Iz dneva v dan je huje« (FOTO)

VELENJE PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Bralka opozarja, da je močno poškodovan in nevaren. Pojasnilo občine: bil je pregledan in ocenjen z oceno 4.

Lokalne volitve so pred vrati, zato ni nič nenavadnega, da ljudje opozarjajo na napake oziroma, kot v današnjem primeru, na razpoke. »Most na Cesti talcev v Velenju dobesedno razpada. Pod tem mostom so vodne cevi in cevi za plinovod. Nedaleč stran sta tudi bencinska postaja in Gorenje, ki je povezano s tem plinovodom. Če pride do poškodb tega mostu, je velika nevarnost eksplozije in žrtev,« nas je opozorila bralka. Kot pojasnjuje, stanje mostu spremlja že dve leti, »v zadnjem mesecu pa opažam, da je iz dneva v dan hujše in hujše. Upam, da na Cesti talcev ne bo novih padlih talcev, ki bodo ...