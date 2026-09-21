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    VELENJE PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

    Ali velenjski most razpada? »Iz dneva v dan je huje« (FOTO)

    Bralka opozarja, da je močno poškodovan in nevaren. Pojasnilo občine: bil je pregledan in ocenjen z oceno 4.
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    Na občini, ki jo vodi župan Peter Dermol, ne vedo, kdaj so zgradili most. FOTO: Roman Šipić
    Gordana Stojiljković
     21. 9. 2026 | 08:45
    3:34
    A+A-
    Lokalne volitve so pred vrati, zato ni nič nenavadnega, da ljudje opozarjajo na napake oziroma, kot v današnjem primeru, na razpoke. »Most na Cesti talcev v Velenju dobesedno razpada. Pod tem mostom so vodne cevi in cevi za plinovod. Nedaleč stran sta tudi bencinska postaja in Gorenje, ki je povezano s tem plinovodom. Če pride do poškodb tega mostu, je velika nevarnost eksplozije in žrtev,« nas je opozorila bralka. Kot pojasnjuje, stanje mostu spremlja že dve leti, »v zadnjem mesecu pa opažam, da je iz dneva v dan hujše in hujše. Upam, da na Cesti talcev ne bo novih padlih talcev, ki bodo ...
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    08:45
    Premium
    Bralci
    VELENJE PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

    Ali velenjski most razpada? »Iz dneva v dan je huje« (FOTO)

    Bralka opozarja, da je močno poškodovan in nevaren. Pojasnilo občine: bil je pregledan in ocenjen z oceno 4.
    Gordana Stojiljković21. 9. 2026 | 08:45
    08:40
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZGODOVINSKI PREMIK V ZDRAVLJENJU

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    Uveljavljeno zdravljenje alzheimerjeve bolezni je še vedno predvsem simptomatsko, a smo na pragu velikih sprememb.
    Ema Bubanj21. 9. 2026 | 08:40
    08:36
    Šport  |  Tekme
    EP V ODBOJKI 2026

    Slovenski odbojkarji na EP nocoj proti Srbiji: drug za drugega in kapetana Tineta

    Klemen Čebulj se je odzval klicu domovine.
    21. 9. 2026 | 08:36
    08:36
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    Novice  |  Svet
    NEPREMIČNINE

    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

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    08:15
    Novice  |  Slovenija
    PADEL S TRETJEGA NADSTROPJA

    V Ljubljani vse večja skrivnost, diplomat se bori za življenje, prihajajo preiskovalci iz Poljske: »Zelo sumljivo«

    Poškodovani uradnik je bil zadolžen za usklajevanje in nadzor varnostnih dejavnosti na ministrstvu za zunanje zadeve ter v poljskih diplomatskih predstavništvih po vsem svetu.
    21. 9. 2026 | 08:15
    08:15
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REISHI

    Goba nesmrtnosti raste tudi pri nas: Kaj lahko v resnici naredi za zdravje

    Reishi že stoletja slovi kot goba nesmrtnosti. Danes jo preučuje tudi znanost, raste pa tudi pri nas – a kaj od njenih učinkov je zares dokazano?
    21. 9. 2026 | 08:15

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    To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
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    Novice  |  Slovenija
    VARNOST V ZDRAVSTVU

    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
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    On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

    Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
    Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
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    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
    15. 9. 2026 | 09:09
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    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    RAZISKAVE

    Ni vsak matični mleček enak

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    15. 9. 2026 | 15:09
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    Novice  |  Svet
    NEPREMIČNINE

    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:36
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    Novice  |  Slovenija
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    »Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    KAKOVOSTEN ZRAK

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
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    Novice  |  Svet
    MISLI STROKOVNJAKA

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
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    Novice  |  Slovenija
    NALOŽBE

    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PROGRAMSKA OPREMA

    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

    Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
    17. 9. 2026 | 12:19
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    Novice  |  Svet
    KOROŠKA

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    NORO

    Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    17. 9. 2026 | 16:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POMAGAJMO ŽIVALIM

    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAV NASMEH

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    LEPOTA

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
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    Novice  |  Slovenija
    FINANCE

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    14. 9. 2026 | 09:14
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