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    Bizarna odločitev na nacionalki? Gledalci ogorčeni: »Zakaj ne upoštevate ...«

    Za pojasnila smo se obrnili na RTV Slovenija, kjer kritike zavračajo.
    Gledalci ogorčeni, ker na nacionalki v oddaji o kulturi pišejo z malimi črkami. FOTO: Zajem Zaslona Rtv
    Gledalci ogorčeni, ker na nacionalki v oddaji o kulturi pišejo z malimi črkami. FOTO: Zajem Zaslona Rtv
    N. P.
     7. 6. 2026 | 12:44
    2:00
    A+A-

    Na naše uredništvo so se obrnili bralci, ki so med spremljanjem televizijskih zaslonov opazili nenavaden detajl. V oddaji Osmi dan, ki je na prvem programu RTV Slovenija namenjena kulturi in umetnosti, so podnapise o sodelujočih namreč začeli izpisovati izključno z malimi črkami. »Zakaj ravno v oddaji o kulturi ne upoštevate pravil slovenskega pravopisa?« se sprašujejo začudeni gledalci, ki jih je takšno pisanje lastnih imen zmotilo.

    Za pojasnila smo se obrnili na RTV Slovenija, kjer pa kritike zavračajo in poudarjajo, da ne gre za površnost ali neznanje.

    Kot pojasnjujejo v uredništvu oddaje Osmi dan, so si ob vizualni prenovi pred leti zaželeli svežo podobo, ki bi sledila takratnim oblikovalskim smernicam. O različnih možnostih grafičnih zapisov so se pred tem posvetovali tudi z lektorji. Izbrali so rešitev, pri kateri po njihovih besedah ne gre za ignoriranje slovnice, temveč za poseben font s samimi malimi črkami, kar je v več kot 15 letih predvajanja že postalo prepoznavna prvina oddaje.

    V službi za komuniciranje RTV Slovenija pravijo, da je njihova odločitev povsem utemeljena, saj se naslanjajo na uradna pravila. Pri tem citirajo paragraf 160 Slovenskega pravopisa, ki pravi: »Same male črke uporabljamo kot stilno različico navadnega pisanja (tj. pisanja z upoštevanjem pravil o veliki začetnici). Tako pisanje srečujemo v podobnih primerih kakor same velike črke, zlasti npr. v reklamah ali naslovih knjig, redkeje pri zapisih lastnih imen, še redkeje na začetku povedi ali sploh v vsem besedilu (npr. v besedilih nekaterih smeri modernega pesništva).«

    Gledalci bodo, kaže, morali sprejeti, da gre v tem primeru za televizijsko umetniško svobodo, ki ima podlago v pravopisu, četudi marsikomu ob pogledu na male začetnice pri lastnih imenih še vedno naraste pritisk.

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