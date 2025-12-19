  • Delo d.o.o.
    PRIMORSKA AVTOCESTA

    Bralca Darka na cesti presenetil nenavaden prizor, česa takšnega pri nas res nismo vajeni (FOTO)

    Kam je bilo vozilo namenjeno, ni znano.
    Tovornjak je bralec opazil na primorski avtocesti (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
    Tovornjak je bralec opazil na primorski avtocesti (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
    B. K. P.
     19. 12. 2025 | 15:53
    2:28
    A+A-

    Bralec Darko je v petek zjutraj med vožnjo po primorski avtocesti zagledal prizor, ki ga pri nas nismo ravno vajeni. V smeri proti Ljubljani je velik tovornjak vozil vozilo, ki ga poznamo kot monster truck, ljubkovalno mu mnogi pravijo tudi pošast na kolesih. Takšna vozila lahko večkrat vidimo v Združenih državah Amerike, kjer so priljubljena med avtomobilskimi navdušenci, pri nas jih bomo prej kot na cesti videli na policah trgovin z igračami.

    Občasno jih lahko občudujemo na avto-moto sejmih in drugih avtomobilskih prireditvah, kjer njihova resnično ogromna kolesa drobijo vse pred seboj ter premagujejo vse mogoče in nemogoče terene od blatnih jam do strmih gričkov. Začetki vozil, ki so videti kot poltovornjaki na steroidih, segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je Američan Bob Chandler odločil, da bo svoj običajni poltovornjak predelal v pošast, ki bo lahko premagovala vse mogoče terene. Sprva so bili vsi tovrstni pošastni tovornjaki predelani običajni poltovornjaki, ki so jim običajna kolesa in pnevmatike zamenjali z megalomaskimi, nadgradili vzmetenje in še kaj, pozneje pa so jih začeli takšne že izdelovati. Vozila sicer niso namenjena vožnji po cestah, še posebej ne v Sloveniji, kjer bi se hitro zagozdila v kakšni ozki uličici ali ostrem ovinku, ki ju še običajni terenec komaj zvozi.

    Česa takšnega na slovenskih cestah ne vidimo pogosto. FOTO: Bralec Darko
    Česa takšnega na slovenskih cestah ne vidimo pogosto. FOTO: Bralec Darko

    Lastniki monster truckov se običajno srečujejo in družijo na sejmih, razstavah in tekmovanjih, kjer premagujejo ovire in izvajajo vratolomne trike. Občasno kakšen tak dogodek organizirajo tudi pri nas, pred leti je denimo ogromno pozornosti in navdušenja pritegnil dogodek Hot Wheels Monster Trucks Live v ljubljanskih Stožicah, še desetletje prej pa so ljubitelji monster truckov na svoj račun prišli v Gornji Radgoni, kjer so kaskaderji uprizorili pravi avto moto spektakel, med katerim so s temi ogromnimi vozili izvajali akrobacije, pod seboj mečkali običajne avtomobile, vozili po dveh kolesih in podobno. V bližnji prihodnosti pri nas ni napovedanih dogodkov, na katerih bi sodelovale te pošasti na štirih kolesih, zato je vozilo, ki ga je bralec videl na primorski avtocesti, skozi Slovenijo najbrž samo potovalo. Kam je bilo namenjeno, ni znano. 

    Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Preko spodnjega obrazca nam lahko pošljete fotografije in objavili jih bomo.

    tovornjakmonster truckvozilobralci poročevalci
    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    19. 12. 2025 | 14:09
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zavarovanje

    V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    15. 12. 2025 | 14:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Mladi upi

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
