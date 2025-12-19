Bralca Darka na cesti presenetil nenavaden prizor, česa takšnega pri nas res nismo vajeni (FOTO)

Bralec Darko je v petek zjutraj med vožnjo po primorski avtocesti zagledal prizor, ki ga pri nas nismo ravno vajeni. V smeri proti Ljubljani je velik tovornjak vozil vozilo, ki ga poznamo kot monster truck, ljubkovalno mu mnogi pravijo tudi pošast na kolesih. Takšna vozila lahko večkrat vidimo v Združenih državah Amerike, kjer so priljubljena med avtomobilskimi navdušenci, pri nas jih bomo prej kot na cesti videli na policah trgovin z igračami.

Občasno jih lahko občudujemo na avto-moto sejmih in drugih avtomobilskih prireditvah, kjer njihova resnično ogromna kolesa drobijo vse pred seboj ter premagujejo vse mogoče in nemogoče terene od blatnih jam do strmih gričkov. Začetki vozil, ki so videti kot poltovornjaki na steroidih, segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je Američan Bob Chandler odločil, da bo svoj običajni poltovornjak predelal v pošast, ki bo lahko premagovala vse mogoče terene. Sprva so bili vsi tovrstni pošastni tovornjaki predelani običajni poltovornjaki, ki so jim običajna kolesa in pnevmatike zamenjali z megalomaskimi, nadgradili vzmetenje in še kaj, pozneje pa so jih začeli takšne že izdelovati. Vozila sicer niso namenjena vožnji po cestah, še posebej ne v Sloveniji, kjer bi se hitro zagozdila v kakšni ozki uličici ali ostrem ovinku, ki ju še običajni terenec komaj zvozi.

Česa takšnega na slovenskih cestah ne vidimo pogosto. FOTO: Bralec Darko

Lastniki monster truckov se običajno srečujejo in družijo na sejmih, razstavah in tekmovanjih, kjer premagujejo ovire in izvajajo vratolomne trike. Občasno kakšen tak dogodek organizirajo tudi pri nas, pred leti je denimo ogromno pozornosti in navdušenja pritegnil dogodek Hot Wheels Monster Trucks Live v ljubljanskih Stožicah, še desetletje prej pa so ljubitelji monster truckov na svoj račun prišli v Gornji Radgoni, kjer so kaskaderji uprizorili pravi avto moto spektakel, med katerim so s temi ogromnimi vozili izvajali akrobacije, pod seboj mečkali običajne avtomobile, vozili po dveh kolesih in podobno. V bližnji prihodnosti pri nas ni napovedanih dogodkov, na katerih bi sodelovale te pošasti na štirih kolesih, zato je vozilo, ki ga je bralec videl na primorski avtocesti, skozi Slovenijo najbrž samo potovalo. Kam je bilo namenjeno, ni znano.

