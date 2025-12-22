  • Delo d.o.o.
    JE ŽE UREJENO

    Bralec ogorčen, ker je božično drevo v slovenski občini zasedalo parkirni prostor za invalide (FOTO)

    Na sliki je videti, da so veje oteževale parkiranje. Pristojni so parkirno mesto že uredili, tako da je zdaj zelo lepo dostopno za vozila.
    Pogled na parkirno mesto pred posegom. FOTO: bralec

    Pogled na parkirno mesto pred posegom. FOTO: bralec

    Pogled na parkirno mesto pred posegom. FOTO: balec

    Pogled na parkirno mesto pred posegom. FOTO: balec

    Parkirno mesto je zdaj lepo dostopno. FOTO: občinska uprava občine Duplek

    Parkirno mesto je zdaj lepo dostopno. FOTO: občinska uprava občine Duplek

    Parkirno mesto FOTO: občinska uprava občine Duplek

    Parkirno mesto FOTO: občinska uprava občine Duplek

    Pogled na parkirno mesto pred posegom. FOTO: bralec
    Pogled na parkirno mesto pred posegom. FOTO: balec
    Parkirno mesto je zdaj lepo dostopno. FOTO: občinska uprava občine Duplek
    Parkirno mesto FOTO: občinska uprava občine Duplek
    M. J.
     22. 12. 2025 | 18:34
     22. 12. 2025 | 18:43
    1:51
    A+A-

    Na nas se je obrnil bralec, ki ga je zmotilo, da je pred Kulturnim domom Korena v občini Duplek božično drevo zavzemalo parkirni prostor, ki je namenjen invalidom. Kot je videti na fotografiji, ki jo je poslal, so veje sicer lepo okrašenega božičnega drevesa res oteževale parkiranje na tistem parkirnem mestu. Za komentar smo se obrnili na občinsko upravo občine Duplek.

    »V Kulturnem domu Korena v občini Duplek so se odločili, da letos invalidne osebe niso zaželene. Zato so na parkirni prostor za invalide pred kulturnim domom postavili božično drevo,« je zapisal bralec. Kot je videti na sliki, ki jo je dodal, je božično drevo predvsem v sprednjem delu parkirnega mesta vozilom oteževalo parkiranje. Po pritožbi so pristojni poskrbeli, da veje več ne motijo tega parkirnega mesta. »Zadevo smo uredili,« so nam sporočili z občinske uprave občine Duplek in poslali slikovno gradivo, ki to dokazuje. Ob tem pa so še zapisali: »Je pa ob dvorani, še bližje vhodu, že v osnovi dodatno parkirno mesto za invalide.«

    Parkirno mesto je zdaj lepo dostopno. FOTO: občinska uprava občine Duplek
    Parkirno mesto je zdaj lepo dostopno. FOTO: občinska uprava občine Duplek

    Kot je videti na njihovih fotografijah, so parkirna mesta zdaj spet povsem dostopna. Je pa res, da z ene strani božično drevo po posegu ni več videti tako simetrično in lepo, kot je bilo prej. Vendar pa je v tem primeru upoštevanje potreb vseh obiskovalcev premagalo estetiko. Bo pa zaradi tega morda kakšna invalidna oseba več brez skrbi uživala v predstavi v kulturnem domu, kar je navsezadnje tudi bistvo prazničnega časa – vključenost vseh.

    Parkirno mesto FOTO: občinska uprava občine Duplek
    Parkirno mesto FOTO: občinska uprava občine Duplek

    18:34
