Bralec ogorčen, ker je božično drevo v slovenski občini zasedalo parkirni prostor za invalide (FOTO)

Na nas se je obrnil bralec, ki ga je zmotilo, da je pred Kulturnim domom Korena v občini Duplek božično drevo zavzemalo parkirni prostor, ki je namenjen invalidom. Kot je videti na fotografiji, ki jo je poslal, so veje sicer lepo okrašenega božičnega drevesa res oteževale parkiranje na tistem parkirnem mestu. Za komentar smo se obrnili na občinsko upravo občine Duplek.

»V Kulturnem domu Korena v občini Duplek so se odločili, da letos invalidne osebe niso zaželene. Zato so na parkirni prostor za invalide pred kulturnim domom postavili božično drevo,« je zapisal bralec. Kot je videti na sliki, ki jo je dodal, je božično drevo predvsem v sprednjem delu parkirnega mesta vozilom oteževalo parkiranje. Po pritožbi so pristojni poskrbeli, da veje več ne motijo tega parkirnega mesta. »Zadevo smo uredili,« so nam sporočili z občinske uprave občine Duplek in poslali slikovno gradivo, ki to dokazuje. Ob tem pa so še zapisali: »Je pa ob dvorani, še bližje vhodu, že v osnovi dodatno parkirno mesto za invalide.«

Parkirno mesto je zdaj lepo dostopno. FOTO: občinska uprava občine Duplek

Kot je videti na njihovih fotografijah, so parkirna mesta zdaj spet povsem dostopna. Je pa res, da z ene strani božično drevo po posegu ni več videti tako simetrično in lepo, kot je bilo prej. Vendar pa je v tem primeru upoštevanje potreb vseh obiskovalcev premagalo estetiko. Bo pa zaradi tega morda kakšna invalidna oseba več brez skrbi uživala v predstavi v kulturnem domu, kar je navsezadnje tudi bistvo prazničnega časa – vključenost vseh.