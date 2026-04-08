Bralci kritizirajo stališče profesorice: »Naj se tujci prilagodijo naši kulturi, ne obratno«

Upokojena univerzitetna profesorica Vesna V. Godina, nekdanja predavateljica na Filozofski fakulteti v Mariboru in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je kritizirala RTV Slovenija. Motilo jo je, da javna televizija ne zagotavlja enakopravne obravnave različnih cerkva, veroizpovedi in kozmologij, kar je po njenih besedah prišlo do izraza tudi v velikonočnem programu. Profesorica je opozorila, da ob muslimanskih praznikih, kot sta ramazan in bajram, javna televizija ne predvaja posebnih verskih oddaj, kar po njenem mnenju odraža neenakopravno obravnavo manjših verskih skupnosti.

Reakcije bralcev so se usule na uredništvo, objavljamo le nekaj izmed njih. Manjši del bralcev je menil, da bi morali ob muslimanskih praznikih predvajati verske oddaje. Jože: »Se strinjam. Kriterij števila pripadnikov neke cerkve je sicer lahko eno od meril za oblikovanje programa, posvečenega verskim skupnostim, nikakor pa ne za popolno ignoranco cerkva, kjer je število pripadnikov manjše.« Večina komentarjev pa je odražala prepričanje, da je Slovenija tradicionalno katoliška država, kjer se nacionalni programi ne bi smeli prilagajati verskim manjšinam. Kritiki menijo, da bi morali verske vsebine financirati in predvajati predvsem zasebni ali plačani kanali, ne pa javni mediji.

Jožef, Truda, Boža, Stef poudarjajo, da je Slovenija katoliška država. Sašo, Irena, Ana, Bago opozarjajo na nevarnost prilagajanja tujcem in problematizirajo širjenje islamskih vsebin.

Anonimnež: »Od kdaj pa imajo ateisti verski program? Gospa je v pokoju, naj bo tiho pa uživa zastonj denar, ki ga ni malo in ki si ga je pridobila na ekstra enostaven način – z nakladanjem!«

Matjaž: »Tudi slučajno ne v nobenem oziru. Katoličani, ki smo v večini in plačujemo RTV prispevek, imamo pravico do verskih vsebin vsaj ob praznikih in nedeljah. Muslimanov je zanemarljivo malo v primerjavi s kristjani in jih nikakor ne moremo enačiti. Evropa je, zaenkrat še, katoliška, zgrajena na krščanskih vrednotah in vsakemu Evropejcu bi to moralo biti sveto ... Pa ni. Zato gre vse počasi v maloro ...«

Vojko: »Ne v celoti. Če je to državna TV, potem na njenih programih naj ne bo nobenih verskih vsebin, ki jih plačujem tudi jaz, pa sem ateist. Lahko predvajajo verske vsebine kot plačane oglase, ki jih plača nekdo tretji, ne država. Če ne, naj pa ukinejo TV naročnino.«

Franc: »Pravilno je, da se predvaja verska vsebina na RTV, saj je večina Slovencev verna. Vsak dan je več mladih, ki se vračajo k veri. Druge države bivše Jugoslavije imajo tega še veliko več. Škoda, da tako govori ena profesorica Fdv. Še vedno smo zaradi takih iz starih časov, ki se še vedno oglašajo in mlade zavajajo tam, kjer smo. Res žalostno.«

Preberite še: