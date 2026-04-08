    BURNI ODZIVI

    Bralci kritizirajo stališče profesorice: »Naj se tujci prilagodijo naši kulturi, ne obratno«

    Mnenje Vesne V. Godina o verskih oddajah na RTV bralcev Slovenskih novic ni pustilo hladnih.
    <p data-block-key="547pf">Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec</p>
    A. G.
     8. 4. 2026 | 16:16
     8. 4. 2026 | 16:53
    3:35
    A+A-

    Upokojena univerzitetna profesorica Vesna V. Godina, nekdanja predavateljica na Filozofski fakulteti v Mariboru in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je kritizirala RTV Slovenija. Motilo jo je, da javna televizija ne zagotavlja enakopravne obravnave različnih cerkva, veroizpovedi in kozmologij, kar je po njenih besedah prišlo do izraza tudi v velikonočnem programu. Profesorica je opozorila, da ob muslimanskih praznikih, kot sta ramazan in bajram, javna televizija ne predvaja posebnih verskih oddaj, kar po njenem mnenju odraža neenakopravno obravnavo manjših verskih skupnosti.

    Reakcije bralcev so se usule na uredništvo, objavljamo le nekaj izmed njih. Manjši del bralcev je menil, da bi morali ob muslimanskih praznikih predvajati verske oddaje. Jože: »Se strinjam. Kriterij števila pripadnikov neke cerkve je sicer lahko eno od meril za oblikovanje programa, posvečenega verskim skupnostim, nikakor pa ne za popolno ignoranco cerkva, kjer je število pripadnikov manjše.« Večina komentarjev pa je odražala prepričanje, da je Slovenija tradicionalno katoliška država, kjer se nacionalni programi ne bi smeli prilagajati verskim manjšinam. Kritiki menijo, da bi morali verske vsebine financirati in predvajati predvsem zasebni ali plačani kanali, ne pa javni mediji.

    Jožef, Truda, Boža, Stef poudarjajo, da je Slovenija katoliška država. Sašo, Irena, Ana, Bago opozarjajo na nevarnost prilagajanja tujcem in problematizirajo širjenje islamskih vsebin.

    Anonimnež: »Od kdaj pa imajo ateisti verski program? Gospa je v pokoju, naj bo tiho pa uživa zastonj denar, ki ga ni malo in ki si ga je pridobila na ekstra enostaven način – z nakladanjem!«

    Matjaž: »Tudi slučajno ne v nobenem oziru. Katoličani, ki smo v večini in plačujemo RTV prispevek, imamo pravico do verskih vsebin vsaj ob praznikih in nedeljah. Muslimanov je zanemarljivo malo v primerjavi s kristjani in jih nikakor ne moremo enačiti. Evropa je, zaenkrat še, katoliška, zgrajena na krščanskih vrednotah in vsakemu Evropejcu bi to moralo biti sveto ... Pa ni. Zato gre vse počasi v maloro ...«

    Vojko: »Ne v celoti. Če je to državna TV, potem na njenih programih naj ne bo nobenih verskih vsebin, ki jih plačujem tudi jaz, pa sem ateist. Lahko predvajajo verske vsebine kot plačane oglase, ki jih plača nekdo tretji, ne država. Če ne, naj pa ukinejo TV naročnino.«

    Franc: »Pravilno je, da se predvaja verska vsebina na RTV, saj je večina Slovencev verna. Vsak dan je več mladih, ki se vračajo k veri. Druge države bivše Jugoslavije imajo tega še veliko več. Škoda, da tako govori ena profesorica Fdv. Še vedno smo zaradi takih iz starih časov, ki se še vedno oglašajo in mlade zavajajo tam, kjer smo. Res žalostno.«

    Manjši del bralcev je menil, da bi morali ob muslimanskih praznikih predvajati verske oddaje. Večina komentarjev pa je izražala nezadovoljstvo, poudarjajo dominanco katoliške vere in nasprotujejo prilagajanju programa manjšim skupnostim. 

    Preberite še:

    image_alt
    Dr. Vesna V. Godina: Zdaj v pokoju lahko končno napišem reči, ki jih prej nisem smela

    image_alt
    Dr. Vesna V. Godina: Zaradi teh epsteinovskih praks na univerzi sem šla v pokoj

    image_alt
    Dovolj ima! Vesna Vuk Godina odhaja v pokoj: »Naj gre ta stara baba v penzijo«

    Več iz teme

    RTV SlovenijacerkevTV SlovenijareligijaDr. Vesna V. Godinamedijiverska svoboda
    ZADNJE NOVICE
    18:13
    Novice  |  Svet
    VOJNA

    Iran ustavil promet skozi Hormuško ožino: »Umaknili se bomo iz premirja, če ...«

    ZDA in Iran sta davi tik pred iztekom roka, ki ga je Teheranu postavil ameriški predsednik Donald Trump, dosegla dogovor o dvotedenski prekinitvi ognja in o začasnem odprtju Hormuške ožine.
    8. 4. 2026 | 18:13
    18:02
    Bulvar  |  Zanimivosti
    V MEHIKI

    Šele na pogrebu izvedela, da ni bila njegova edina, kar je sledilo, je šokiralo vse (FOTO)

    Pokojni je, kot kaže, dvema zatrjeval, da sta zanj edini.
    8. 4. 2026 | 18:02
    18:00
    Lifestyle  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Zvezdni odsev: pazite se impulzivnih reakcij in čustvenih izbruhov

    Pomembno je, da prepoznamo te občutke, ne da bi jim dovolili, da narekujejo naša dejanja.
    8. 4. 2026 | 18:00
    17:54
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PROMETNA NESREČA

    Vozniki pozor! Primorka zaradi nesreče zaprta med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani

    Za osebna vozila je možen obvoz Razdrto-Postojna, poroča prometnoinformacijski center.
    8. 4. 2026 | 17:54
    17:39
    Novice  |  Slovenija
    INDIVIDUALNI POGOVOR

    Ste videli, kaj je Logar po sestankovanju z Golobom razkril Sloveniji? (VIDEO)

    Pogajalsko taktiko šefa Svobode je označil za zanimivo, medtem v Svobodi menijo, da bodo pogajanja dolga, a se ne mudi.
    8. 4. 2026 | 17:39
    17:25
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    BIZARNO

    Hrvati nimajo meja: prepovedane bakle skril pred vstopom na stadion v umetni nosečniški trebuh (FOTO)

    Na včerajšnji nogometni tekmi v Puli je 23-letni navijač po vsej sili želel na stadion pretihotapiti 17 nedovoljenih navijaških bakel. Zamislil pa si je izredno dodelan načrt, saj jih je skril v lažni nosečniški trebuh in si ga opasal.
    8. 4. 2026 | 17:25

    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    7. 4. 2026 | 08:56
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    KULINARIKA

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POSTANI VOJAK

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ČUDOVITO

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
