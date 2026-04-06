    Bralci ogorčeni zaradi RTV prispevka: »Odgovorili so mi, da moram plačevati, ker imam avtoradio«

    Številni bralci opisujejo konkretne primere, ko kljub selitvi, praznim nepremičninam ali neuporabi naprav preklica prispevka niso mogli urediti.
    Kaja Grozina
     6. 4. 2026 | 18:07
    Po objavi zgodbe o bralki, ki ji kljub oddani in overjeni odjavi ni uspelo preklicati plačevanja RTV prispevka, se je v uredništvo zgrnilo veliko odzivov. Ti potrjujejo, da primer ni osamljen. Več bralcev poroča o podobnih izkušnjah, pri katerih postopki odjave niso bili uspešni, čeprav so menili, da izpolnjujejo pogoje.

    Med bolj izpostavljenimi je primer bralca Feliksa, ki opisuje situacijo, ko je hiša prazna, kljub temu pa prispevka ni mogoče odjaviti: »Skrbim za sosedo, ki biva v domu starejših, hiša je prazna, pa tudi ne morem odpovedati RTV. Dobil sem odgovor, da lahko gleda TV v domu.« Podobno izkušnjo deli bralka Mojca: »Ko sem se preselila v podnajemniško stanovanje, kjer so že plačevali prispevek, sem ga jaz tudi morala, ker sem imela avto in v njem avtoradio.« Dodaja, da je imela težave tudi ob selitvi v tujino, kjer postopek prav tako ni potekal brez zapletov.

    Pametni telefoni in druge naprave kot razlog za obvezno plačevanje prispevka

    Več bralcev opozarja na razlago, da že posedovanje naprav pomeni obveznost plačevanja. Bralka Sanja je zapisala: »Točno to so tudi meni naredili z obrazložitvijo, če imate pameten telefon, imate dostop do naših programov in morate plačati.« Podobno izkušnjo opisuje tudi bralka Hedvika: »Enake težave sem imela tudi jaz, ker imam pametni telefon, na katerem bi lahko spremljala njihove vsebine, ob selitvi nisem mogla odjaviti RTV naročnine.« 

    Nekateri bralci poudarjajo tudi posebne okoliščine, povezane z uporabo naprav. Bralka Sanja opozarja na primer iz družine: »Sem rekla, v redu, jaz imam dva vnuka, ki imata pametni telefon, pa ne plačujeta prispevka za RTV.« Kljub temu, kot dodaja, ji ni uspelo doseči spremembe. Del odzivov se nanaša na splošno nezadovoljstvo s sistemom. Bralec Drago meni: »Naročnino morajo plačati tisti, ki želijo to televizijo spremljati in ne lastniki električnih priključkov ali telefonov.« Podoben predlog izpostavlja bralec Peter: »Obvezno mora nova vlada razpisati referendum o plačevanju RTV prispevka.«

    Dvojni stroški, vprašanja o porabi in predlogi za spremembe sistema

    Nekateri opozarjajo tudi na finančni vidik. Bralec Darko navaja: »Vsi plačujemo dvojno. Obvezni RTV prispevek ter plačujemo tudi ponudniku interneta za sprejem programov.« Bralka Maja pa se sprašuje: »Mene res zanima, kolikšna je ta skupna vsota na mesec in kam gre ta denar.« Pojavljajo se tudi predlogi za spremembe sistema. Bralec Bojan predlaga: »Naj dekoderje naredijo kot večina plačljivih evropskih televizij.« Bralec Jurij pa dodaja: »Zakodirajo naj vse signale. Kdor bo hotel gledati, bo plačal.«

    Med številnimi kritičnimi odzivi pa se pojavljajo tudi drugačna stališča. Bralka Matejka poudarja: »Od vseh položnic, ki jih plačujemo, je to najmanjši znesek.« Bralec Samo pa opozarja na širši pomen: »S prispevkom plačujemo poleg potopisnih, dokumentarnih, oddaj za mlade, stare, manjšine, zamejce, izobraževalnih in številnih nacionalno pomembnih oddaj tudi simfonični orkester, otroški pevski zbor in še mnoge druge aktivnosti.«

    Nekateri bralci izpostavljajo tudi konkretne situacije iz prakse. Bralec Rok opozarja: »Največja neumnost je, da v primeru novogradnje dobiš električni priključek in že dobiš položnico za RTV, pa čeprav te še dve leti ne bo tam.« Bralec Tadej pa navaja: »Jaz nisem registriran kot odjemalec, pa moram prav tako plačevati RTV prispevek, tako da v hiši plačujemo dvojni prispevek.« Odzivi kažejo, da imajo posamezniki pri odjavi RTV prispevka različne izkušnje. Več jih navaja, da postopki niso enostavni, in da prihaja do različnih razlag pogojev, predvsem glede tega, katere naprave se štejejo kot sprejemniki. 

