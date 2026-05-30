    Bralec besen zaradi Zaloške ceste: »Ena sama jama, zapeljite se, pa boste videli«

    Na MOL napovedujejo, da bodo Zaloško cesto prenovili predvidoma še letos.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Janez Petkovšek, Delo
    N. Č.
     30. 5. 2026 | 07:06
    V uredništvo smo prejeli opozorilo bralca, ki opisuje slabo stanje Zaloške ceste v Ljubljani, ene najbolj obremenjenih mestnih vpadnic. Kot pravi, je od izvoza z avtoceste pri Fužinah do križišča s Kajuhovo cestišče polno udarnih jam, udrtin in pogreznjenih jaškov. »Popolnoma uničena Zaloška cesta, ena najprometnejših ljubljanskih vpadnic. Od izvoza avtoceste v Fužinah do križišča s Kajuhovo ena sama jama,« je opozoril bralec. Posebej izpostavlja desni prometni pas, po katerem vozijo tudi avtobusi mestnega potniškega prometa. Po njegovih besedah so poškodbe tako pogoste, da se jim vozniki ne morejo izogniti niti pri počasni vožnji. »Jame in udrtine, pogreznjeni jaški so tako na gosto in po celotni površini cestišča, da se jim ni mogoče izogniti niti z vožnjo 30 km/h. Zapeljite se, pa boste videli,« je še zapisal.

    Za pojasnila smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana. Z MOL so nam posredovali odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, kjer pojasnjujejo, da je bila površina najbolj prizadetega odseka vozišča v preteklem letu že sanirana, in sicer vzdolž gostišča Jurman v smeri proti centru. Ob tem dodajajo, da je Zaloška cesta v vzdrževanju koncesionarja, podjetja KPL, d. o. o., ki skrbi za ustrezno stanje in prevoznost ceste.

    Na občini se z navedbami bralca ne strinjajo povsem. »Menimo, da bralec ne opisuje dejanskega stanja Zaloške ceste, se pa strinjamo, da obrabni sloj vozišča nakazuje na določenih mestih tudi katero od navedenih poškodb,« so zapisali v odgovoru.

    Kljub temu na MOL napovedujejo večji poseg. Kot pojasnjujejo, je Zaloška cesta predvidena za celostno rekonstrukcijo. Ta bo zajemala cestno in komunalno infrastrukturo, ureditev površin za pešce, kolesarje, javni prevoz in druga vozila ter ozelenitev. Na občini pravijo, da so trenutno v teku postopki za objavo javnega natečaja za izbor izvajalca del. Po zaključku izbora izvajalca naj bi se rekonstrukcija začela, kot napovedujejo, predvidoma še letos.

    Ste tudi vi opazili kaj posebnega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

    bralci poročevalcibralciMOLLjubljanaprometZaloška cesta
