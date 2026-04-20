Bralec Borut opozarja na neprimerno vedenje kolesarjev v prometu: »Grozil mi je, da me bo vrgel v jarek«

Na uredništvo smo prejeli pismo bralca Boruta, dolgoletnega kolesarja, ki je v svojem zapisu opisal nedeljski incident na območju med Lescami in Rodinami ter ob tem opozoril na ravnanje, s katerim se po njegovih besedah kolesarji vse pogosteje srečujejo na cestah in kolesarskih poteh.

»Kolesarim že nekako 60 let, zadnja leta, kar sem v pokoju, si pomagam z baterijo in delam po 5000 km,« je zapisal Borut. Dodal je, da je v desetletjih na cesti doživel marsikaj in da bi bilo to področje po njegovem mnenju lahko zanimivo tudi za širšo strokovno obravnavo. Kot je navedel, se je dogodek zgodil na križišču glavne asfaltirane ceste iz Lesc proti Rodinam in stranske makadamske ceste, ki jo domačini poznajo tudi kot cesarsko oziroma deželno cesto. V križišče naj bi se pripeljala mlada štiričlanska družina. »Izsilili so mi prednost, da sem se komaj izognil trčenju z enim od otrok,« je zapisal.

Moški se je odpeljal za njim in mu začel groziti

Ob tem je priznal, da se je odzval v jezi. »Jezen sem zaklel »preklet bik«, mislil sem mladega očka,« je navedel. Po njegovem opisu se je moški nato odpeljal za njim, ga ustavil in mu začel groziti. »Rekel je, da me bo vrgel v obcestni jarek,« je zapisal Borut. V pismu je opozoril tudi na občutek nemoči, ki ga je ob tem doživel. »Resnici na ljubo mu to ne bi bilo preveč težko, saj je bil za glavo večji in 40 let mlajši,« je zapisal. Dogodek ga je, kot je navedel, prizadel tudi pozneje, ko je doma še enkrat premleval, kaj se je zgodilo. »Razmišljal sem, da bi se lahko zapeljal za njimi in ženi razložil ravnanje mladega očka, a priložnost je bila že zamujena.«

Posebej je izpostavil odnos do starejših, ki ga je primerjal s časom svoje generacije. »Za mojo generacijo je bilo nespoštovanje do starejših, kaj šele fizična grožnja, zavržno dejanje,« je zapisal. Ob tem je dodal: »Žal se zdi, da je tudi to danes drugače.« Njegovo pismo je predvsem osebno pričevanje o dogodku, ki se je po njegovih besedah začel kot nevarna prometna situacija in končal z besednim ter fizičnim zastraševanjem. Hkrati pa kaže tudi na izkušnjo starejšega kolesarja, ki je v dolgoletnem stiku s prometom začel opažati spremembe v ravnanju, komunikaciji in osnovnem spoštovanju med udeleženci na poti.