Bralec Darko načrtoval dopust v Tel Avivu, potem pa šok: odgovor zavarovalnic ga je presenetil

Napete razmere in vojna na Bližnjem vzhodu so marsikomu prekrižale načrte za potovanje. Med tistimi, ki so morali odpovedati težko pričakovani dopust, je tudi naš bralec Darko. Ta bi moral te dni uživati na plaži v Tel Avivu, a je zaradi nevarnih razmer in zaprtih letališč na Bližnjem vzhodu potovanje padlo v vodo. Ker je imel sklenjeni celo dve turistični zavarovanji, ga je zanimalo, ali lahko vsaj del stroškov za izgubljene letalske karte, plačano namestitev (brez možnosti odpovedi) in prevoz na letališče dobi povrnjen.

Dopust se je končal, še preden se je začel

Darko je načrtoval potovanje v Izrael, a so se razmere na Bližnjem vzhodu vmes močno zaostrile. Zaradi vojne in varnostnih tveganj s potjo na Jutrovo ni bilo nič. Ker je imel sklenjeno turistično zavarovanje pri Triglavu, je najprej preveril, ali bi mu zavarovalnica lahko povrnila stroške odpovedanega potovanja.

Iz Zavarovalnice Triglav so mu pojasnili:

»V sistemu vidimo, da gre za polico zavarovanja potovanj v tujino, ki krije posledice nezgode ali bolezni na potovanju. Torej krije stroške, ki bi nastali, če bi na potovanju potrebovali zdravstveno oskrbo v primeru bolezni ali nezgode. Za odpoved potovanja in turističnih aranžmajev je namenjeno zavarovanje odpovedi turističnih potovanj.«

To pomeni, da njegovo zavarovanje krije predvsem zdravstvene zaplete na potovanju, ne pa tudi odpovedi potovanja. Darku je ostal dolg nos.

Kaj pa zavarovanje prek kreditne kartice?

Darko je imel sklenjeno tudi kartično zavarovanje potovanj v tujini prek kreditne kartice Mastercard ene od večjih slovenskih bank, ki omogoča uveljavitev škodnega primera, povezanega potovanjem, če je bil vsaj delež stroškov plačan z omenjeno kreditno kartico. A tudi tam odgovor ni bil tak, kot si je želel. Kot so mu pojasnili, kartično zavarovanje takšnih primerov ne krije:

»Kartično zavarovanje nima kritja za odpovedi potovanja (odpovedi letalskih kart, nastanitev, vstopnin, trajektov …), ne glede na to, ali je odpoved potovanja vaša osebna odločitev (npr. zaradi bolezni ali poškodbe nosilca kreditne kartice ali njegovega družinskega člana), ali potovanje odpove organizator (letalska družba, hotel …), ali pa so razlog odpovedi vojne okoliščine.«

Klasično zavarovanje potovanj v tujino tako praviloma krije zdravstvene zaplete, nezgode in druge težave, ki se zgodijo med potovanjem. Večina zavarovalnic ima v splošnih pogojih jasno zapisano, da so vojna, vojne operacije, državljanski nemiri, upor ali terorizem izključeni iz zavarovalnega kritja. To pomeni, da zavarovalnice praviloma ne povrnejo stroškov odpovedanega potovanja, če je razlog za odpoved vojna ali vojaški konflikt. Povračilo stroškov je lahko mogoče le v nekaterih primerih razširjenih zavarovanj in predvsem takrat, ko državni organi za določeno državo uradno odsvetujejo potovanje ali potnike pozovejo, naj državo zapustijo.

Tudi GoOpti kljub plačanemu zavarovanju pustil grenak priokus

Naš bralec je imel vnaprej plačan tudi kombi transfer iz domačega kraja do letališča v Benetkah in nazaj s ponudnikom GoOpti. Doplačan je imel tudi paket "Popolna brezskrbnost", ki naj bi nudil povračilo stroškov v primeru težav. A tudi tu ni šlo brez zapletov in paket ni tako brezskrben kot se imenuje. »Rezervacije ni mogoče spremeniti, ko je ta potrjena. Vračilo denarja /.../ se lahko izvede v kolikor je zahteva za preklic podana vsaj 24 ur od prevoza. Ker je prevoz za danes zvečer, je mogoč samo preklic preko profila GoOpti s prejemom kode za popust« (opomba: koda pomeni cca. 2 evra povračila), so mu pojasnili, ko je tik pred zdajci, prejšnji petek, zaradi eskalacije razmer na Bližnjem vzhodu, bralec želel storno potovanja. Šele po tem, ko je bralec moral zaostriti ton in zagroziti GoOptiju z eskalacijo pri pristojnih institucijah, so mu povrnili polovični znesek vplačanega – za povratni prevoz, ki je bil predviden čez teden dni – in so ga ob prvi komunikaciji gladko malo "pozabili" upoštevati.

