Bralec Darko ogorčen nad gnečo na ljubljanskem letališču: »Zakaj sta odprti le dve od štirih kontrolnih linij?« (FOTO)

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnil bralec Darko, ki opisuje nepopisno gnečo pred varnostno kontrolo na Brniku. Po njegovih navedbah naj bi se potniki znašli v dolgi, vijugasti vrsti, ki se je raztezala čez več kot tri dolžine letališke hale. Potniki naj bi čakali in negodovali, saj varnostno osebje množice ni zmoglo dovolj hitro pregledovati. Bralca je še posebej zmotilo, da sta bili kljub velikemu številu potnikov odprti le dve od štirih razpoložljivih kontrolnih linij. »Ne razumem, zakaj imajo štiri kontrolne linije, če ob takšni gneči delujeta le dve,« se sprašuje Darko. Za pojasnila smo se obrnili na upravljavca ljubljanskega letališča.

Na letališču navedb o dolgotrajnem čakanju ne potrjujejo. »Na podlagi našega operativnega spremljanja dnevnih operativnih poročil in evidentiranih podatkov o učinkovitosti procesov v zadnjem obdobju nismo zaznali ali zabeležili primerov daljših čakalnih vrst pred varnostno kontrolo,« so nam odgovorili. Ob tem priznavajo, da se lahko ob večjem številu odhodov v kratkem času pojavijo začasne prometne konice, vendar poudarjajo, da jih operativne ekipe sproti obvladujejo. »Naši podatki ne kažejo, da bi šlo za ponavljajočo se ali sistemsko težavo,« zagotavljajo.

»Povprečne čakalne dobe na varnostnih kontrolnih točkah ljubljanskega letališča ostajajo občutno krajše od 10 minut, kar je zelo dober rezultat tudi v primerjavi s številnimi sodobnimi mednarodnimi letališči,« so še poudarili. Koliko časa so potniki čakali najdlje, nam kljub izrecnemu vprašanju niso odgovorili.

Vrsta na letališču. FOTO: Bralec Darko

Ne gre za pomanjkanje kadra

Na letališču imajo štiri linije za pregled potnikov in njihove ročne prtljage. Zakaj torej ob povečanem številu potnikov niso odprte vse? »Razporeditev osebja in odprtje kontrolnih linij pri varnostnih pregledih prilagajamo na podlagi pričakovane prometne obremenitve, tako da je za predvideno število potnikov odprto ustrezno število linij,« pojasnjujejo. »Zmogljivosti torej ne določamo zgolj na podlagi števila potnikov, ki so v določenem trenutku vidni v čakalni vrsti, temveč na podlagi celovitega operativnega načrtovanja,« dodajajo. Pri tem upoštevajo razpored odhodov, napovedi prometa in običajne vzorce prihodov potnikov.

Opozarjajo tudi, da se lahko razmere hitro spremenijo zaradi zamud letov ali hkratnega prihoda večjega števila potnikov. »Pomembno je tudi poudariti, da učinkovitosti varnostne kontrole ne ocenjujemo predvsem na podlagi števila odprtih linij v posameznem trenutku, temveč glede na skupno pretočnost in učinkovitost izvajanja pregledov.«

Zanimalo nas je tudi, ali je za morebitno manjše število odprtih linij krivo pomanjkanje varnostnikov. »Trenutno se ne soočamo s pomanjkanjem kadra, ki bi vplivalo na kakovost, varnost ali pretočnost varnostnih pregledov. Ekipa varnostnega osebja je stabilna,« zagotavljajo. Natančnega števila zaposlenih pa ne razkrivajo. »Podatkov o natančnem številu varnostnega osebja iz operativnih in varnostnih razlogov ne razkrivamo.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Nezadovoljstva potnikov ne zaznavajo

Čeprav na letališču zatrjujejo, da daljših čakalnih vrst v zadnjem obdobju niso zaznali, priznavajo, da se čakanje v prometnih konicah lahko podaljša. »V letošnji sezoni smo občasno zaznali kratkotrajne prometne konice, ko se je zaradi večjega števila potnikov v krajšem časovnem obdobju čakalna doba pred varnostnim pregledom nekoliko podaljšala,« pojasnjujejo. Kljub temu večjega nezadovoljstva potnikov ne zaznavajo. »Vsako povratno informacijo potnikov skrbno evidentiramo in obravnavamo, saj nam pomaga pri spremljanju kakovosti naših storitev in prepoznavanju področij, kjer so mogoče nadaljnje izboljšave,« odgovarjajo.

Na dolžino čakanja pa po njihovih besedah ne vpliva le število odprtih kontrolnih linij, temveč tudi pripravljenost potnikov. »Kadar je ročna prtljaga ustrezno pripravljena in potnik pozna pravila glede predmetov, ki so dovoljeni v ročni prtljagi, je pregled praviloma hiter. V primeru potrebe po dodatnem preverjanju ali izločitvi posameznih predmetov pa lahko obravnava traja bistveno dlje.« Težave lahko povzročijo tekočine, elektronske naprave, prenosne baterije, aerosoli in drugi predmeti, pri katerih je potreben dodaten pregled. »Že relativno majhno povečanje števila takšnih primerov v kratkem časovnem obdobju lahko pomembno vpliva na skupno pretočnost kontrolne točke,« opozarjajo. »Dobro pripravljen potnik omogoči hitrejši pregled zase in hkrati prispeva k bolj tekočemu prehodu vseh potnikov skozi varnostno kontrolo,« še dodajajo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Na letališče vsaj dve uri prej

Na vprašanje, ali v prihodnjih mesecih načrtujejo povečanje zmogljivosti, odgovarjajo, da trenutna organizacija zadostuje potrebam. »Trenutne zmogljivosti varnostne kontrole ustrezajo sedanjim in pričakovanim prometnim obremenitvam,« zatrjujejo. Čeprav preverjajo možnosti za izboljšave, za zdaj konkretnih sprememb niso napovedali. Potnikom priporočajo, naj na letališče prispejo najmanj dve uri pred predvidenim odhodom letala oziroma skladno s priporočili letalskega prevoznika.

»Ljubljansko letališče je zaradi svoje velikosti in organizacije zelo prijazno do potnikov. Njegova kompaktnost jim v običajnih razmerah omogoča, da vse potrebne postopke opravijo razmeroma hitro,« še poudarjajo. Medtem ko torej bralec opisuje več kot tri dolžine hale dolgo vrsto in le dve odprti kontrolni liniji, na letališču vztrajajo, da njihovi podatki ne kažejo sistemskih težav.