Predvolilno vrenje v Sloveniji je na vrhuncu. Vsak dan soočenja, afere, posnetki in obtoževanja glavnih političnih akterjev.

Vizija in program za prihodnost na dopustu, ostal je le boj za številko 46. Če jo imaš zmagaš, če jo nimaš razlagaš.

Ob tem se nam je oglasil bralec Gaj, ki je ocenil, da bodo volitve letos nekaj posebnega. »Niso prinesle le politike, komentarjev in plakatov, ampak tudi matematiko. Slovenija ne izbira, ampak se bomo prešteli. Zgodil se bo popis prebivalstva - kdo je naš in kdo ni, kdo je levi, desni ali srednji,« pravi.

Analitiki računajo, levi in desni molijo. 46 je postala sveti gral. »Le kdo bi si mislil, da bomo že na začetku leta dobili besedo leta = 46,« je še dodal.

