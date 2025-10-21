  • Delo d.o.o.
    BRALEC POROČEVALEC

    Bralec Gaj: Ti prizori na avtocestnem uvozu Bertoki zagotovo »zbudili« voznike (FOTO)

    Poglejte, kje je končal tovornjak koprske komunale.
    M. U.
     21. 10. 2025 | 20:20
    Oglasil se nam je bralec Gaj, ki nam je poslal nekaj fotografij nenavadne nesreče na primorski avtocesti. Tako pravi, da je deževno popoldne na avtocestnem uvozu Bertoki popestril nenavaden prometni prizor. Tako je namreč tovornjak koprske komunale končal na travnati bankini, v precej zanimivem položaju glede na smer vožnje.

    K sreči ni bilo poškodovanih, a kot je še dodal naš bralec, prizor je zagotovo »zbudil« marsikaterega voznika v turobnem deževnem dnevu. 

    »Tovornjak je očitno Darsu, dobesedno s kolesi v travi, pokazal, kje trava ni pokošena,« je še dodal bralec Gaj.

     

    Imate zanimive fotografije ali videposnetke? 

     

