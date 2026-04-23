Bralec Gregor poroča o čudežu nad župnijo Cerklje na Gorenjskem: »Imamo prve letošnje ...« (FOTO in VIDEO)

Oglasil se nam je bralec Gregor s čudovito novico iz živalskega sveta. Tako pravi: »Imamo prve letošnje štorkljice. Pred nekaj urami se je izvalila prva, pred eno uro pa tudi že druga štorkljica. Luknjica pa se je pojavila tudi na tretjem jajcu,«.

Pravi, še da na YouTube kanalu Štorklje že nekaj let dogajanje v gnezdu, ki je nad župnijo Cerklje na Gorenjskem, mnogi spremljajo v živo. V ostalih gnezdih, kjer so nameščene kamere, pa so zaenkrat še jajčka, nam je sporočil.

