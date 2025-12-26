  • Delo d.o.o.
    BRALCI POROČEVALCI

    Bralec Klemen obupan: »Že drugi dan smo brez elektrike, doma dva dojenčka, žena rizično noseča ...«

    V naselju Sestrže v občini Majšperk so že drugi dan brez elektrike, z izjemo nekaj urnega vklopa.
    Bralec je priložil tudi fotografijo razmer. FOTO: Bralec Klemen
    Bralec je priložil tudi fotografijo razmer. FOTO: Bralec Klemen
    A. G.
     26. 12. 2025 | 09:15
     26. 12. 2025 | 09:36
    2:35
    A+A-

    Na naše uredništvo se je obrnil bralec Klemen iz naselja Sestrže v občini Majšperk, ki opozarja, da so pri njih »že drugi dan brez elektrike, z izjemo nekaj urnega vklopa«, zato prosi, naj povprašamo Elektro Maribor, »ali se zavedajo, da so oni v celoti odgovorni za nastalo situacijo«.

    Poudarja, da imajo doma »dva dojenčka, ki nujno potrebujeta toploto in topel obrok, saj mamica nima lastnega mleka«, ob tem pa dodaja: »Hiša je mrzla, mleko je mrzlo, sami si kuhati ne moremo, v hiši z nami tudi živijo stari starši, ki zmrzujejo, nimam jim česa skuhati, niti ponuditi toplega čaja.« Položaj je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker je »žena v rizični nosečnosti«, zato se sprašuje, »kdo bo odgovarjal«. Opozarja tudi na stanje omrežja: »Infrastruktura stebrov in kablov je iz leta 1970 ali starejša,« in dodaja, da imajo na hiši solarne panele in električno vozilo, a je »oboje popolnoma neuporabno«. Ob tem izpostavi še svojo dilemo po prenovi: »Imeli smo štedilnik na trda goriva, ki smo ga ob renovaciji vrgli ven, ker naj bi vlada te peči prepovedala,« ter se sprašuje: »Kje so odgovorni v vsej verigi od a do ž? Kako naj otroka peljem na urgenco z električnim vozilom?«

    Kot smo že poročali, je na svoji spletni strani Elektro Maribor kot razlog za nevšečnost navedel vremenske razmere. »Na celotnem območju Elektra Maribor, zaradi vremenskih razmer v zadnjih urah, trenutno beležimo več izpadov električne energije. Naši sodelavci izvajajo preklopitve, da bi zmanjšali vpliv na uporabnike in omogočili napajanje čim več odjemalcem. Kljub trudu bo nekaj uporabnikov ostalo brez napajanja čez noč. Zavedamo se, da je to neprijetno, zato se trudimo čim hitreje vzpostaviti normalno oskrbo. Ekipe bodo z delom na terenu nadaljevale jutri zgodaj zjutraj, da odpravijo preostale težave. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.« 

    Vprašanje, kaj točno se dogaja v občini Majšperk, smo poslali na Elektro Maribor. Takoj, ko dobimo več informacij, vam jih posredujemo.

    Kaj pa se dogaja v vaši občini? Kontaktirajte nas.

    ZADNJE NOVICE
    10:25
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    ASTRO

    Shana Flogie: Čas bilance v srcu (Suzy)

    Venera v kozorogu.
    26. 12. 2025 | 10:25
    10:03
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU MURSKA SOBOTA

    Božič v senci družinskega nasilja: nasilnežu prepovedi približevanja žrtvi

    Nasilnežu so pomurski policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi.
    26. 12. 2025 | 10:03
    09:15
    Bralci
    BRALCI POROČEVALCI

    Bralec Klemen obupan: »Že drugi dan smo brez elektrike, doma dva dojenčka, žena rizično noseča ...«

    V naselju Sestrže v občini Majšperk so že drugi dan brez elektrike, z izjemo nekaj urnega vklopa.
    26. 12. 2025 | 09:15
    09:00
    Lifestyle  |  Polet
    NOVO O MIŠICAH

    Znanstveniki ugotovili, katera vrsta mesa pospeši rast mišic in katera jo zavira

    Majhne spremembe v prehrani po vadbi lahko dolgoročno pomenijo veliko razliko pri moči, regeneraciji in telesni sestavi.
    Miroslav Cvjetičanin26. 12. 2025 | 09:00
    08:03
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    TRAGEDIJA

    Pretresljiva nesreča: 34-letnik nenadoma stekel na avtocesto, umrl na kraju

    Zgodilo se je pri Drnovem.
    26. 12. 2025 | 08:03
    08:00
    Lifestyle  |  Praznično
    PRAZNIČNO

    Glamurozni na najdaljšo noč v letu

    Praznični december je čas, ko si lahko privoščimo več glamurja kot sicer. Modni oblikovalci in lepotni strokovnjaki za sezono 2025 napovedujejo kombinacijo klasične elegance in drznih poudarkov.
    26. 12. 2025 | 08:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
