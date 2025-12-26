Bralec Klemen obupan: »Že drugi dan smo brez elektrike, doma dva dojenčka, žena rizično noseča ...«

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Klemen iz naselja Sestrže v občini Majšperk, ki opozarja, da so pri njih »že drugi dan brez elektrike, z izjemo nekaj urnega vklopa«, zato prosi, naj povprašamo Elektro Maribor, »ali se zavedajo, da so oni v celoti odgovorni za nastalo situacijo«.

Poudarja, da imajo doma »dva dojenčka, ki nujno potrebujeta toploto in topel obrok, saj mamica nima lastnega mleka«, ob tem pa dodaja: »Hiša je mrzla, mleko je mrzlo, sami si kuhati ne moremo, v hiši z nami tudi živijo stari starši, ki zmrzujejo, nimam jim česa skuhati, niti ponuditi toplega čaja.« Položaj je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker je »žena v rizični nosečnosti«, zato se sprašuje, »kdo bo odgovarjal«. Opozarja tudi na stanje omrežja: »Infrastruktura stebrov in kablov je iz leta 1970 ali starejša,« in dodaja, da imajo na hiši solarne panele in električno vozilo, a je »oboje popolnoma neuporabno«. Ob tem izpostavi še svojo dilemo po prenovi: »Imeli smo štedilnik na trda goriva, ki smo ga ob renovaciji vrgli ven, ker naj bi vlada te peči prepovedala,« ter se sprašuje: »Kje so odgovorni v vsej verigi od a do ž? Kako naj otroka peljem na urgenco z električnim vozilom?«

Kot smo že poročali, je na svoji spletni strani Elektro Maribor kot razlog za nevšečnost navedel vremenske razmere. »Na celotnem območju Elektra Maribor, zaradi vremenskih razmer v zadnjih urah, trenutno beležimo več izpadov električne energije. Naši sodelavci izvajajo preklopitve, da bi zmanjšali vpliv na uporabnike in omogočili napajanje čim več odjemalcem. Kljub trudu bo nekaj uporabnikov ostalo brez napajanja čez noč. Zavedamo se, da je to neprijetno, zato se trudimo čim hitreje vzpostaviti normalno oskrbo. Ekipe bodo z delom na terenu nadaljevale jutri zgodaj zjutraj, da odpravijo preostale težave. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.«

Vprašanje, kaj točno se dogaja v občini Majšperk, smo poslali na Elektro Maribor. Takoj, ko dobimo več informacij, vam jih posredujemo.

