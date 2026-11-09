Bralec Marko ne dobi kredita, ker je bil banki nekoč dolžan 13,91 evra (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Marko, ki se je pri eni od slovenskih bank zanimal za najem potrošniškega kredita v višini 30.000 evrov, a je pri tem naletel na nepričakovano oviro. Čeprav ima redno zaposlitev za nedoločen čas, 3000 evrov bruto mesečne plače, poleg tega pa prejema še povračilo stroškov prehrane in prevoza, se je postopek pridobivanja kredita zapletel zaradi dolga, ki ga je poravnal že pred skoraj letom dni. Govorimo o 13,91 evra, ki jih je dolgoval banki, pri kateri je imel v preteklosti odprt osebni račun. Obveznost je sicer poravnal, vendar je bila medtem evidentirana kot izterjava v sistemu SISBON, kar mu po njegovih navedbah povzroča težave pri pridobivanju kredita.

Marko pojasnjuje, da nima nobenega drugega kredita, izvršb ali neporavnanih obveznosti. Prav tako nima otrok in ne plačuje najemnine, zato je bil prepričan, da pri presoji njegove kreditne sposobnosti večjih težav ne bo. Toda ko se je obrnil na banko, pri kateri ima trenutno odprt osebni račun, je izvedel, da mu pretekli zapis o izterjavi predstavlja oviro pri nadaljnji obravnavi kreditne vloge. Še posebej ga je presenetilo dejstvo, da gre za tako majhen znesek, ki ga je poravnal že novembra lani.

Podatki se hranijo še štiri leta

Iz dokumentacije, ki smo jo pridobili v uredništvu, je razvidno, da je Marko 25. novembra 2025 svoji nekdanji banki poravnal obveznost v višini 13,91 evra. Banka je izterjavo v sistem SISBON prijavila 14. novembra 2025, po prejemu plačila pa evidentirala zaključek posla z datumom 27. november 2025. To je razvidno tudi iz uradnega odgovora banke z dne 28. oktobra 2026, ki ga je bralec prejel po vložitvi pritožbe. V dopisu so potrdili, da je dolg poravnan, vendar obenem pojasnili, da zapis o izterjavi kljub temu ostaja v sistemu.

»Ker ste terjatev poplačali, v SISBON omenjeno izterjavo poročamo s komentarjem: Neaktiven, zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan, in datumom zaključka 27. 11. 2025,« so zapisali v odgovoru, ki smo ga pridobili. Ob tem so bralca seznanili tudi z dejstvom, da se podatki o posameznem poslu hranijo še nadaljnja štiri leta po prenehanju obveznosti. Čeprav je torej dolg poravnal, bo zapis ob nespremenjenih okoliščinah v sistemu ostal predvidoma do konca novembra 2029. Pri tem je pomembno poudariti, da v konkretnem primeru ne gre za sodno izvršbo, temveč za evidentirano izterjavo terjatve, povezane z nekdanjim bančnim računom.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Evidentirajo se tudi majhni dolgovi

Za pojasnila smo se obrnili na banko, pri kateri je Marku nastala omenjena obveznost, in jo vprašali, kako je mogoče, da lahko že poravnan dolg v višini 13,91 evra posamezniku povzroča težave pri pridobivanju bistveno višjega kredita. V banki so uvodoma poudarili, da posameznih poslovnih razmerij s strankami zaradi varovanja osebnih podatkov ne komentirajo, so pa podrobneje pojasnili pravila obveščanja in izterjave.

Kot so navedli, stranke o zamudah pri plačilih po plačilnih karticah obveščajo na več načinov. Najprej prejmejo sporočilo SMS, po 32 dneh zamude sledi opomin pred odstopom od pogodbe, če obveznost kljub temu ostane neporavnana, pa se 64. dan izvede samodejna blokacija kartičnega računa. »Ker banka posameznega primera ni komentirala, ni mogoče potrditi, kako natančno je opisani postopek potekal pri Marku. Na vprašanje, zakaj se v sistemu SISBON evidentirajo tudi izterjave tako nizkih zneskov, so odgovorili, da pravila poročanja določa zakonodaja. »Pravila poročanja v sistem SISBON so določena v 8. členu Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR-1) ter podzakonskih aktih Banke Slovenije, pri čemer je med drugim določeno, da se poročanje izterjave izvede za vse posle, poročane v sistem SISBON, kjer je bila posamezniku na osnovnem poslu odpovedana pogodba, ne glede na znesek,« so zapisali.

»Pri presoji banka upošteva celoto relevantnih podatkov«

Ker se je Marko za kredit zanimal pri drugi banki, smo tudi nanjo naslovili vprašanja o tem, ali lahko že poravnana obveznost v višini manj kot 14 evrov predstavlja oviro za odobritev potrošniškega kredita v višini 30.000 evrov. Zanimalo nas je tudi, ali lahko banka v takšnih primerih opravi individualno presojo in upošteva okoliščine, kot so redna zaposlitev, višina dohodkov in odsotnost drugih kreditnih obveznosti. V odgovoru so nam pojasnili, da pri presoji kreditne sposobnosti strank upoštevajo več dejavnikov in razpoložljivih informacij, med drugim tudi podatke iz sistema SISBON. Ti predstavljajo enega od virov informacij pri celoviti presoji kreditne sposobnosti in kreditnega tveganja.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Pri presoji banka upošteva celoto relevantnih podatkov o stranki in kreditnem poslu. Način vrednotenja posameznih informacij ter konkretni kriteriji, pragovi in kontrolni mehanizmi so del interne politike upravljanja kreditnega tveganja banke, zato njihovih podrobnosti ne razkrivamo javnosti,« so še pojasnili. Vendar bralec zatrjuje drugače. Kot nam je pojasnil, naj bi mu bančna uslužbenka ob poskusu urejanja kredita izrecno povedala, da ji zaradi evidentirane izterjave v sistemu SISBON bančni informacijski sistem ne omogoča nadaljevanja postopka. Pojasnila naj bi mu tudi, da trenutno ne moreta storiti ničesar in da bo moral počakati, dokler ne preteče določeno obdobje, povezano z evidentirano izterjavo. Marko zato vztraja, da ovira ni njegova višina prihodkov ali morebitna prezadolženost, temveč prav zapis o že poravnanem dolgu v višini 13,91 evra.

Sistem ne razlikuje med majhnimi in velikimi izterjavami

Na Banko Slovenije smo naslovili vprašanje, ali je takšna ureditev sorazmerna, saj lahko posamezniku tudi že poravnana obveznost v višini nekaj evrov povzroča težave pri najemanju kredita. Zanimalo nas je predvsem, ali sistem SISBON razlikuje med izterjavo nekaj evrov in izterjavo bistveno višjih zneskov ter kdo odloča, kako pomemben je posamezen zapis pri kreditni presoji. »Odobritev ali zavrnitev kreditnega posla je povsem samostojna odločitev posameznega kreditodajalca, člana sistema SISBON,« so nam pojasnili. Dodali so, da se vsaka banka sama odloči, kakšno težo bo pripisala informacijam o preteklem poravnavanju obveznosti. »Gre torej za povsem avtonomno odločitev vsakega kreditodajalca glede na njegovo politiko kreditiranja,« so poudarili.

Ob tem so opozorili na pomembno razliko med evidentiranjem zamud in izterjav. Pri določenih zamudah na podlagi kreditnih poslov zakon predvideva poročanje, kadar obveznost presega 25 evrov in zamuda traja več kot 90 dni, vendar za evidentiranje izterjav po odpovedi pogodbe veljajo drugačna pravila. Na neposredno vprašanje, ali sistem razlikuje med izterjavo 13,91 evra in bistveno višjimi zneski, so odgovorili: »V sistem SISBON so poročevalske enote dolžne poročati o vseh tistih podatkih, ki so opredeljeni v 8. členu Zakona o centralnem kreditnem registru. Sistem ne razlikuje višine obveznosti.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Poravnava dolga ni nujno razlog za izbris«

Za pravno pojasnilo smo se obrnili tudi na Informacijskega pooblaščenca, kjer so poudarili, da ni mogoče vsakega dolga ali zamude samodejno evidentirati v sistemu SISBON. Zakon natančno določa, kateri podatki se lahko oziroma morajo poročati, zato je pomembno razlikovati med posameznimi vrstami obveznosti in postopkov. »V SISBON se nikakor ne vpisuje vsaka zamuda pri plačilu ali vsak dolg. Zakon namreč točno določa, kateri podatki se vpisujejo, in tega ne prepušča v prosto presojo banki,« so pojasnili. Ob tem so opozorili, da zgolj na podlagi opisa konkretnega primera ne morejo presoditi zakonitosti posameznega vpisa.

Poudarili so tudi, da poplačilo obveznosti samo po sebi še ne pomeni, da mora banka izbrisati vse podatke o njej. »Sama poravnava dolga ni nujno razlog za izbris podatkov iz evidenc banke ali iz sistema SISBON,« so navedli. Kadar je podatek vpisan zakonito, se hrani v skladu z zakonsko določenimi roki, ob njem pa mora biti evidentirano tudi poplačilo. Posameznik lahko kljub temu zahteva popravek, dopolnitev ali izbris podatkov, če meni, da so netočni, nepopolni ali nezakonito obdelani. Zahtevo lahko poda banki, ki je podatek vnesla v sistem, oziroma prek ustreznega postopka pri Banki Slovenije. Če banka zahtevo neutemeljeno zavrne, lahko posameznik uveljavlja nadaljnje pravno varstvo.

Informacijskega pooblaščenca smo vprašali tudi, kaj lahko stori posameznik, kadar banka njegovo kreditno vlogo zavrne na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov. Pojasnili so, da mora banka posameznika o takšni zavrnitvi ustrezno obvestiti, v določenih primerih pa ima ta tudi pravico zahtevati človekovo posredovanje, izraziti svoje stališče in izpodbijati odločitev.