Bralec Marko šokiran nad prizori v Kozini! Poglejte, kaj so počeli med neurjem (FOTO)

Vročino že prekinjajo prve plohe in nevihtno dogajanje spremljajo številni udari strel, lokalno pa tudi močnejši sunki vetra in toča. »Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte,« ob tem opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

Na regionalki Kozina - mejni prehod Starod. FOTO: Bralec Marko

Na regionalki Kozina - mejni prehod Starod. FOTO: Bralec Marko

Tuji vozniki blokirali promet zaradi močnega naliva in par kroglic toče

Ob tem se nam oglasil bralec Marko, ki je šokiran nad prizori na cesti ob Kozini. Tako so po njegovih besedah na regionalki Kozina - mejni prehod Starod, pred vasjo Gradišče pri Materiji, tuji vozniki blokirali promet zaradi močnega naliva in par kroglic toče. »Neodgovorni vozniki iz tujine so se skrili pod drevesa in blokirali promet z vseh strani, zaradi česar so razjezili druge voznike, najbolj pa tovornjakarje,« nam je zaupal bralec Marko.

Na regionalki Kozina - mejni prehod Starod. FOTO: Bralec Marko

Na regionalki Kozina - mejni prehod Starod. FOTO: Bralec Marko

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