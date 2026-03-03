  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    HITRO PO SLOVENSKO

    Bralec ogorčen: otrok ne vidi na tablo, okulistični pregled šele čez sedem mesecev

    Čakanje do poletja, ker otrok ne vidi na tablo: sistem zatajil ali le napačna izbira?
    Simbolična fotografija FOTO: Annastills, Getty Images
    Simbolična fotografija FOTO: Annastills, Getty Images
    S. N.
     3. 3. 2026 | 17:36
    4:07
    A+A-

    Na uredništvo se je obrnil bralec (ime hranimo v uredništvu), ki opisuje izkušnjo, ob kateri se marsikateri starš lahko le prime za glavo. Njegova osnovnošolska hčerka zadnje mesece ni več dobro videla na tablo. Iz zadnjih klopi sploh ne. Zato sta obiskala pediatra, ki je decembra izdal napotnico za prvi okulistični pregled z oznako »hitro«. A namesto hitre obravnave se je začelo večmesečno čakanje. Termin? Najprej april. Tega so zaradi šolske ekskurzije morali prestaviti, zato je naslednji datum dobila šele junija. Sedem mesecev po izdani napotnici.

    Oče je prek portala zVem iskal izvajalca v Ljubljani. Najkrajša čakalna doba? Zasebnik s koncesijo, ki pa sprejema le mladostnike nad 15 let. Hčerka jih toliko še nima. Drugi izvajalec zunaj Ljubljane bi pomenil logistične zaplete, poleg tega naj bi pacientom po besedah uporabnikov na vsiljiv način priporočali nakup očal v njihovi optiki. Ostal je zdravstveni dom v Ljubljani – s petmesečno čakalno dobo. Ko je oče zaradi ekskurzije zaprosil za nov datum, je dobil termin šele junija. »V tem času ima starš dve možnosti,« je zapisal ogorčeno. »Ali otroka presedi v prvo klop in čaka. Ali pa plača pregled sam.« Izbral je drugo možnost. Samoplačniški pregled je pokazal precejšnjo dioptrijo.

    Omejitve pri koncesionarjih? To je lahko kršitev

    Glede izvajalcev, ki sprejemajo le paciente nad 15 let, na ZZZS odgovarjajo jasno: če takšna omejitev ni izrecno določena v koncesijski pogodbi z ministrstvom, gre lahko za kršitev pogodbe. Posledično tudi za kršitev pogodbe o financiranju, ki jo ima koncesionar sklenjeno z ZZZS.

    Na ZZZS staršem svetujejo, naj preverijo čakalne dobe tudi pri drugih izvajalcih. Na portalu Čakalne dobe/prosti termini so po njihovih navedbah za oznako »redno« pri številnih izvajalcih, tudi v Ljubljani, na voljo krajše čakalne dobe. Ob tem razkrivajo še eno pomembno ugotovitev: analiza, ki so jo opravili skupaj z NIJZ, je pokazala, da so nekatere objavljene čakalne dobe v sistemu eNaročanje daljše od dejansko realiziranih. Zato zavod izvajalce poziva k izboljšanju podatkov, z NIJZ pa napoveduje prenovo informacijskega sistema, da bi bili podatki bolj točni.

    Več obravnav kot pred leti, Ljubljana nad povprečjem

    ZZZS ima za ambulantno okulistiko sklenjenih 68 pogodb (z javnimi zavodi in koncesionarji), skupaj za 96 ambulant. Leta 2025 so opravile 768.480 obravnav, kar je 34 odstotkov več kot leta 2019. Program se ne ločuje posebej na otroke in odrasle, ljubljanska regija pa je po preskrbljenosti nekoliko nad državnim povprečjem.

    Na ZZZS ob tem poudarjajo, da se je na pregled vida zaradi očal mogoče naročiti tudi brez napotnice.

    Samoplačniško – res edina rešitev?

    Na očitke o razkoraku med hitrim samoplačniškim pregledom in večmesečnim čakanjem z napotnico na ZZZS odgovarjajo, da številni izvajalci v breme ZZZS zagotavljajo krajše čakalne dobe, zato samoplačništvo po njihovem ni potrebno. Staršem svetujejo, naj termine preverijo neposredno pri izvajalcih, ne le prek eNaročanja.

    A v konkretnem primeru bi otrok na očala čakal od zime do poletja, če se oče ne bi odločil za samoplačniško možnost. Medtem ko so na papirju številke visoke, statistike spodbudne in sistem v prenovi, je njegova osnovnošolska hčerka cele mesece sedela v prvi klopi.

    Kakšne pa so vaše izkušnje? Ali ste zadovoljni z dolžino čakalnih dob pri zdravnikih?

    Več iz teme

    otrocizdravstvočakalne vrstepediatrišolapacientiČakalne dobestaršidioptrijaočivid
    ZADNJE NOVICE
    17:36
    Bralci
    HITRO PO SLOVENSKO

    Bralec ogorčen: otrok ne vidi na tablo, okulistični pregled šele čez sedem mesecev

    Čakanje do poletja, ker otrok ne vidi na tablo: sistem zatajil ali le napačna izbira?
    3. 3. 2026 | 17:36
    17:15
    Novice  |  Slovenija
    POMLAD

    Neverjetna moč majhnega cveta (FOTO)

    V botaničnem vrtu bela preproga zvončkov, prvi so na Koprskem zacveteli že 29. novembra lani.
    Simona Fajfar3. 3. 2026 | 17:15
    17:11
    Novice  |  Svet
    IRAN SE ŽELI POGOVARJATI

    Trump odločno: »Prepozno je za pogovore z Iranom« (VIDEO)

    ZDA so skupaj z Izraelom v soboto začele vojaške operacije proti Iranu kljub nizu pogovorov, ki sta jih Washington in Teheran opravila februarja v Omanu in Švici.
    3. 3. 2026 | 17:11
    16:43
    Novice  |  Slovenija
    RAZMERE NA BLIŽNJEM VZHODU

    Približno tisoč Slovencev potrebuje pomoč, klicni center 114 aktiviran

    Glede Irana ministrstvo sporoča, da trenutno ni evidentiranih slovenskih državljanov, ki bi zaprosili za konzularno pomoč.
    3. 3. 2026 | 16:43
    16:15
    Bulvar  |  Domači trači
    POTOVANJE

    Ansambel Stil užival čez lužo: »Odkar smo se vrnili, nam slovenski jezik zveni še lepše«

    Nedavno so bili v Kanadi in Ameriki, kjer so si ogledali tudi znamenitosti.
    Mojca Marot3. 3. 2026 | 16:15
    16:14
    Novice  |  Svet
    ENERGETSKI ŠOK

    Tarča iranskih napadov zdaj tudi naftna infrastruktura v Zalivu, ogroženi svetovni trgi, cene kovin že rastejo

    Teheran širi fronto konflikta.
    3. 3. 2026 | 16:14

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETNI FESTIVALI

    Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
    26. 2. 2026 | 20:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP AVTOMOBILA

    Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    3. 3. 2026 | 08:10
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ODPRAVA DIOPTRIJE

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    2. 3. 2026 | 15:14
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    BELA KRAJINA

    Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    27. 2. 2026 | 18:30
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETNI FESTIVALI

    Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
    26. 2. 2026 | 20:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP AVTOMOBILA

    Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    3. 3. 2026 | 08:10
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ODPRAVA DIOPTRIJE

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    2. 3. 2026 | 15:14
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    BELA KRAJINA

    Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    27. 2. 2026 | 18:30
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    TENIŠKI KOMOLEC

    Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    PRISTNA HRVAŠKA

    Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    27. 2. 2026 | 08:30
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    E-MOBILNOST

    Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAHODNI BALKAN

    Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

    Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
    26. 2. 2026 | 11:30
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    FESTIVAL SVETLOBE

    Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    26. 2. 2026 | 16:30
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POŠKODBA MENISKUSA

    Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    2. 3. 2026 | 10:25
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    BRDA

    Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    27. 2. 2026 | 11:30
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    MOŠKA MODA

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 16:16
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    25. 2. 2026 | 08:35
    PremiumPromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ZUNANJE ZADEVE

    Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

    Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
    26. 2. 2026 | 10:30
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    URBANO ZELENJE

    Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    26. 2. 2026 | 18:30
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki