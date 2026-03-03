Bralec ogorčen: otrok ne vidi na tablo, okulistični pregled šele čez sedem mesecev

Na uredništvo se je obrnil bralec (ime hranimo v uredništvu), ki opisuje izkušnjo, ob kateri se marsikateri starš lahko le prime za glavo. Njegova osnovnošolska hčerka zadnje mesece ni več dobro videla na tablo. Iz zadnjih klopi sploh ne. Zato sta obiskala pediatra, ki je decembra izdal napotnico za prvi okulistični pregled z oznako »hitro«. A namesto hitre obravnave se je začelo večmesečno čakanje. Termin? Najprej april. Tega so zaradi šolske ekskurzije morali prestaviti, zato je naslednji datum dobila šele junija. Sedem mesecev po izdani napotnici.

Oče je prek portala zVem iskal izvajalca v Ljubljani. Najkrajša čakalna doba? Zasebnik s koncesijo, ki pa sprejema le mladostnike nad 15 let. Hčerka jih toliko še nima. Drugi izvajalec zunaj Ljubljane bi pomenil logistične zaplete, poleg tega naj bi pacientom po besedah uporabnikov na vsiljiv način priporočali nakup očal v njihovi optiki. Ostal je zdravstveni dom v Ljubljani – s petmesečno čakalno dobo. Ko je oče zaradi ekskurzije zaprosil za nov datum, je dobil termin šele junija. »V tem času ima starš dve možnosti,« je zapisal ogorčeno. »Ali otroka presedi v prvo klop in čaka. Ali pa plača pregled sam.« Izbral je drugo možnost. Samoplačniški pregled je pokazal precejšnjo dioptrijo.

Omejitve pri koncesionarjih? To je lahko kršitev

Glede izvajalcev, ki sprejemajo le paciente nad 15 let, na ZZZS odgovarjajo jasno: če takšna omejitev ni izrecno določena v koncesijski pogodbi z ministrstvom, gre lahko za kršitev pogodbe. Posledično tudi za kršitev pogodbe o financiranju, ki jo ima koncesionar sklenjeno z ZZZS.

Na ZZZS staršem svetujejo, naj preverijo čakalne dobe tudi pri drugih izvajalcih. Na portalu Čakalne dobe/prosti termini so po njihovih navedbah za oznako »redno« pri številnih izvajalcih, tudi v Ljubljani, na voljo krajše čakalne dobe. Ob tem razkrivajo še eno pomembno ugotovitev: analiza, ki so jo opravili skupaj z NIJZ, je pokazala, da so nekatere objavljene čakalne dobe v sistemu eNaročanje daljše od dejansko realiziranih. Zato zavod izvajalce poziva k izboljšanju podatkov, z NIJZ pa napoveduje prenovo informacijskega sistema, da bi bili podatki bolj točni.

Več obravnav kot pred leti, Ljubljana nad povprečjem ZZZS ima za ambulantno okulistiko sklenjenih 68 pogodb (z javnimi zavodi in koncesionarji), skupaj za 96 ambulant. Leta 2025 so opravile 768.480 obravnav, kar je 34 odstotkov več kot leta 2019. Program se ne ločuje posebej na otroke in odrasle, ljubljanska regija pa je po preskrbljenosti nekoliko nad državnim povprečjem. Na ZZZS ob tem poudarjajo, da se je na pregled vida zaradi očal mogoče naročiti tudi brez napotnice.

Samoplačniško – res edina rešitev?

Na očitke o razkoraku med hitrim samoplačniškim pregledom in večmesečnim čakanjem z napotnico na ZZZS odgovarjajo, da številni izvajalci v breme ZZZS zagotavljajo krajše čakalne dobe, zato samoplačništvo po njihovem ni potrebno. Staršem svetujejo, naj termine preverijo neposredno pri izvajalcih, ne le prek eNaročanja.

A v konkretnem primeru bi otrok na očala čakal od zime do poletja, če se oče ne bi odločil za samoplačniško možnost. Medtem ko so na papirju številke visoke, statistike spodbudne in sistem v prenovi, je njegova osnovnošolska hčerka cele mesece sedela v prvi klopi.

Kakšne pa so vaše izkušnje? Ali ste zadovoljni z dolžino čakalnih dob pri zdravnikih?