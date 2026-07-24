Bralec opozarja na gost dim in onesnaževanje v naselju, imamo odgovor policije

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnil bralec iz naselja Selo pri Vodicah, ki opozarja na domnevno onesnaževanje zraka v kraju. Po njegovih navedbah naj bi eden od krajanov v kamionskem kontejnerju žgal oziroma izdeloval oglje. Iz kontejnerja naj bi se valil gost dim, ki se širi po naselju, spremlja pa ga močan vonj po dimu. Kot zatrjujejo krajani, zaradi tega težko prezračujejo svoje domove, nekateri pa opozarjajo tudi na oteženo dihanje in slabšo kakovost bivanja.

Bralec je ob tem opozoril še na dejstvo, da se vse to dogaja le nekaj dni po obdobju velike požarne ogroženosti naravnega okolja, zato se med krajani porajajo vprašanja o ustreznosti izvajanja takšne dejavnosti v strnjenem vaškem naselju ter o tem, ali so bile o dogajanju obveščene pristojne službe.

»V Selu pri Vodicah prihaja do hudega onesnaževanja okolja. Po navedbah krajanov naj bi eden od sovaščanov v kamionskem kontejnerju žgal oziroma izdeloval oglje. Iz kontejnerja se vali gost oblak dima, zaradi katerega je zadimljena celotna vas. V zraku je močan vonj po dimu, prebivalci pa zaradi tega ne morejo niti prezračevati svojih domov. Zaradi gostega dima je dihanje močno oteženo, kar predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi in kakovost življenja v vasi. Vse to se dogaja le nekaj dni po obdobju hude požarne ogroženosti. Zato se upravičeno zastavlja vprašanje, ali takšna dejavnost sploh sodi v strnjeno vaško naselje. Kje so pristojne službe in zakaj ob tako očitnem onesnaževanju ter morebitnem požarnem tveganju ne ukrepajo?«

Odgovor policije

Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana in Inšpektorat RS za okolje in energijo (IRSOE). Medtem ko odgovor inšpektorata še čakamo, so nam s Policijske uprave Ljubljana že odgovorili.

Njihov odgovor objavljamo v celoti: »O dogodku smo bili obveščeni včeraj v jutranjem času. Policisti so na kraju opravili kontrolo, pri kateri kršitev iz pristojnosti policije niso ugotovili.

Policija v primerih prijav domnevnega onesnaževanja okolja ali morebitne požarne nevarnosti preveri prejete informacije in ugotavlja, ali obstajajo elementi prekrškov ali kaznivih dejanj oziroma okoliščine, ki zahtevajo ukrepanje policije. Če se ugotovi, da gre za pristojnost drugih služb, se o ugotovitvah obvesti pristojne organe oziroma se z njimi sodeluje v skladu z njihovimi pristojnostmi,« je pojasnila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Beseda je zdaj na strani inšpektorata

Ali je v konkretnem primeru prišlo do morebitnih kršitev okoljske zakonodaje oziroma ali je izvajanje opisane dejavnosti skladno z veljavnimi predpisi, bo lahko odgovoril Inšpektorat RS za okolje in energijo. Njihov odgovor še pričakujemo in ga bomo po prejemu objavili.

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