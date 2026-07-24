  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PREBIVALCI NE MOREJO NITI PREZRAČEVATI

    Bralec opozarja na gost dim in onesnaževanje v naselju, imamo odgovor policije

    Zaradi gostega dima v Selu pri Vodicah krajani težko dihajo.
    FOTO: Bralec Slovenskih novic
    FOTO: Bralec Slovenskih novic
    A. G.
     24. 7. 2026 | 18:55
    3:07
    A+A-

    Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnil bralec iz naselja Selo pri Vodicah, ki opozarja na domnevno onesnaževanje zraka v kraju. Po njegovih navedbah naj bi eden od krajanov v kamionskem kontejnerju žgal oziroma izdeloval oglje. Iz kontejnerja naj bi se valil gost dim, ki se širi po naselju, spremlja pa ga močan vonj po dimu. Kot zatrjujejo krajani, zaradi tega težko prezračujejo svoje domove, nekateri pa opozarjajo tudi na oteženo dihanje in slabšo kakovost bivanja.

    Bralec je ob tem opozoril še na dejstvo, da se vse to dogaja le nekaj dni po obdobju velike požarne ogroženosti naravnega okolja, zato se med krajani porajajo vprašanja o ustreznosti izvajanja takšne dejavnosti v strnjenem vaškem naselju ter o tem, ali so bile o dogajanju obveščene pristojne službe.

    »V Selu pri Vodicah prihaja do hudega onesnaževanja okolja. Po navedbah krajanov naj bi eden od sovaščanov v kamionskem kontejnerju žgal oziroma izdeloval oglje. Iz kontejnerja se vali gost oblak dima, zaradi katerega je zadimljena celotna vas. V zraku je močan vonj po dimu, prebivalci pa zaradi tega ne morejo niti prezračevati svojih domov. Zaradi gostega dima je dihanje močno oteženo, kar predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi in kakovost življenja v vasi. Vse to se dogaja le nekaj dni po obdobju hude požarne ogroženosti. Zato se upravičeno zastavlja vprašanje, ali takšna dejavnost sploh sodi v strnjeno vaško naselje. Kje so pristojne službe in zakaj ob tako očitnem onesnaževanju ter morebitnem požarnem tveganju ne ukrepajo?«

    Odgovor policije

    Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana in Inšpektorat RS za okolje in energijo (IRSOE). Medtem ko odgovor inšpektorata še čakamo, so nam s Policijske uprave Ljubljana že odgovorili.

    Njihov odgovor objavljamo v celoti: »O dogodku smo bili obveščeni včeraj v jutranjem času. Policisti so na kraju opravili kontrolo, pri kateri kršitev iz pristojnosti policije niso ugotovili.

    Policija v primerih prijav domnevnega onesnaževanja okolja ali morebitne požarne nevarnosti preveri prejete informacije in ugotavlja, ali obstajajo elementi prekrškov ali kaznivih dejanj oziroma okoliščine, ki zahtevajo ukrepanje policije. Če se ugotovi, da gre za pristojnost drugih služb, se o ugotovitvah obvesti pristojne organe oziroma se z njimi sodeluje v skladu z njihovimi pristojnostmi,« je pojasnila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

    Beseda je zdaj na strani inšpektorata

    Ali je v konkretnem primeru prišlo do morebitnih kršitev okoljske zakonodaje oziroma ali je izvajanje opisane dejavnosti skladno z veljavnimi predpisi, bo lahko odgovoril Inšpektorat RS za okolje in energijo. Njihov odgovor še pričakujemo in ga bomo po prejemu objavili.

    Ste tudi vi opazili kakšno dogajanje? Pišite nam preko spodnjega obrazca.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    policijaonesnaženjeinšpekcijaopozoriloSlovenijadimpoplaveSelo pri Vodicah
    ZADNJE NOVICE
    20:27
    Bulvar  |  Domači trači
    POD NOŽ

    Eden najlepših Slovencev legel na operacijsko mizo in si privoščil lepotni poseg (FOTO)

    Poseg praviloma opravijo v lokalni anesteziji, okrevanje pa naj bi bilo razmeroma hitro.
    24. 7. 2026 | 20:27
    20:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    DRZNA TATVINA

    Pazite, komu dovolite do hiše: med ogledom za gradbena dela na Brezovici iz hiše odnesli ves nakit

    Na Brezovici pri Ljubljani sta nepridiprava z zvijačo okradla starejšega moškega. Eden ga je zamotil s pogovorom o gradbenih delih, drugi pa je medtem v hiši izbrskal nakit.
    24. 7. 2026 | 20:05
    19:43
    Novice  |  Slovenija
    BODITE PREVIDNI

    Pozor! Prometna nesreča je ohromila dolenjsko avtocesto, morali so jo zapreti

    Nesreče so ohromile promet tudi v drugih delih države.
    24. 7. 2026 | 19:43
    19:19
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO NAPOVED DNEVA

    Zvezdni odsev: Dan bo poln preobratov, nekaterim se odpirajo povsem nove priložnosti

    Luna v Strelcu nas spodbuja k spremembam, a v odnosih bo potrebne nekaj več previdnosti.
    24. 7. 2026 | 19:19
    19:18
    Šport  |  Tekme
    SELITEV V PHILADELPHIO

    Konec je ugibanj: LeBron James je razkril, kje bo po novem igral

    Zvezdnik je novico sporočil na socialnih omrežjih.
    24. 7. 2026 | 19:18
    19:15
    Lifestyle  |  Astro
    DUHOVNI NASVET

    Vadimo sočutje in prijaznost, saj ničesar ne izgubimo

    Vsak je bil že prizadet ali mu je bila storjena krivica. Če bi se vsi oklepali želje po maščevanju, prihodnost ne bi bila svetla.
    24. 7. 2026 | 19:15

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOSTI

    Zakaj podjetja izgubljajo posle?

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DIAGNOZA

    Ali sem res izkoristil vse možnosti?

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOSTI

    Zakaj podjetja izgubljajo posle?

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Photo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DIAGNOZA

    Ali sem res izkoristil vse možnosti?

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ŠPORTNI TERENCI

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    24. 7. 2026 | 09:30
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

    Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

    Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
    17. 7. 2026 | 08:33
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki