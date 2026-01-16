  • Delo d.o.o.
    VSE PO PRAVILIH?

    Bralec v šoku! Ob 3.30 opazil policijsko vozilo v Kočevju pred šolo: kaj je tam počela specialna enota?

    Kaj se je dogajalo? Preverili smo na MNZ.
    FOTO: Bralec Marko 
    FOTO: Bralec Marko 
    M. U.
     16. 1. 2026 | 13:55
     16. 1. 2026 | 14:01
    2:12
    Na nas se je obrnil bralec Marko iz Kočevja. Pred dnevi je zgodaj zjutraj (okoli 3:30) za osnovno šolo opazil parkiran policijski avto, in to na način, ki ni skladen s prometnimi pravili, pravi. Policijsko vozilo se je pripeljalo za šolo, na lokacijo, kjer jih ponoči praktično nihče ne vidi. Ob prihodu so policisti sedeli v vozilu z mobilnim telefonom v roki, nato pa so tam ostali več kot dve uri.

    Sprašuje se, ali pravila veljajo za vse ali samo za nekatere

    »Gre za prostor ob osnovni šoli, kjer se sicer pogosto govori o varnosti, redu in zgledih, ki naj bi jih odrasli – še posebej pa policija – dajali družbi. Prav zato se mi zdi še toliko bolj problematično, da se policijsko vozilo ponoči skrije za šolo, nepravilno parkira in tam stoji več ur, brez vidnega razloga ali nujne intervencije,« je ocenil naš bralec. 

    Ob tem poudarja, da nikakor ne gre za napad na policijo kot institucijo, temveč za vprašanje enakih meril: ali pravila veljajo za vse ali samo za nekatere?

    Za pojasnila, kaj se je dogajalo in predvsem ali je takšno parkiranje policijskega vozila po pravilih, smo se obrnili na policijo. 

    Na delu specialna enota

    Tako nam je Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi

    za področje kriminalitete na MNZ, pojasnil: »8. 1. 2026 ponoči uri je patrulja Specializirane enote za nadzor državne meje(SENDM) opravljala naloge na območju PP Kočevje. Patrulja SENDM je v času od 2.30 do 04.00 z modro-belim policijskim vozilom, znamke Renault Megane, med drugim opravila tudi kontrolo območja osnovne šole Ob Rinži v Kočevju, v nadaljevanju pa se je patrulja za krajši čas zadržala na parkirišču za OŠ Ob Rinži iz operativnih razlogov in v tem času opravila kontrolo treh oseb, ki so se z osebnim vozilom pripeljale na omenjeno parkirišče.«

     

     

    Imate fotografije ali posnetke?

     

