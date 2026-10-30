Bralec zgrožen nad obvestilom v mariborskem zdravstvenem domu: »Zakaj pa napisi v albanščini?« (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki ga je med obiskom zobozdravstvene ambulante Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na Ulici kneza Koclja presenetilo obvestilo za paciente v albanskem jeziku. Ob tem se mu je zastavilo več vprašanj, na katera bi rad dobil odgovor vodstva zdravstvenega doma. »V zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na Ulici kneza Koclja sem opazil uradno obvestilo pacientom v albanskem jeziku, kar me je precej zmotilo,« nam je zapisal in posredoval tudi fotografijo obvestila.

»Po kakšnih merilih se to odločajo?«

Bralca, ki se je podpisal kot Zaskrbljeni državljan Republike Slovenije, predvsem zanima, zakaj so se v zdravstveni ustanovi odločili prav za ta tuji jezik. »Zakaj je obvestilo objavljeno prav v albanskem jeziku? Zakaj potem ni tudi v nemščini, angleščini, italijanščini, hrvaščini ali drugih jezikih? Po kakšnih merilih se javna zdravstvena ustanova odloča, katerim tujim jezikom bo namenila posebno obravnavo,« se sprašuje.

FOTO: Bralec

Ob tem poudarja, da razume pomen dostopnosti zdravstvenih informacij za paciente, tudi tiste, ki slovenskega jezika ne razumejo dovolj dobro. »Razumem, da morajo biti zdravstvene informacije dostopne pacientom, vendar menim, da bi morala biti merila za uporabo tujih jezikov v slovenskih javnih ustanovah jasna in enaka za vse,« je zapisal.

Bralec je svoje pismo posredoval več slovenskim uredništvom, saj upa, da bo vprašanje uporabe tujih jezikov v javnih zdravstvenih ustanovah deležno širše pozornosti. »Upam, da bo ta primer prišel v slovenske medije in spodbudil javno razpravo. Prav zato to sporočilo pošiljam več slovenskim uredništvom,« je pojasnil. Od vodstva zdravstvenega doma si želi predvsem odgovora na vprašanje, zakaj so se odločili za obvestilo v albanščini in kakšna pravila oziroma merila pri pripravi večjezičnih obvestil upoštevajo.