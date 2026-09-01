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    PRVI ŠOLSKI DAN

    Bralka Anja v šoku: »Kaos, nedokončana infrastruktura in neposredno ogrožanje otrok« (FOTO)

    Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti, a naša bralka je v Ljubljani opazila več nevarnosti na šolski poti.
    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja

    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    M. U.
     1. 9. 2026 | 18:09
     1. 9. 2026 | 18:28
    2:41
    A+A-

    Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so ob tem opozorili na policiji. Začetek šolskega leta je po opozorilih policije še posebej zahteven, saj se otroci po daljših počitnicah ponovno vključujejo v vsakodnevni promet, najmlajši pa se z nevarnostmi na šolskih poteh šele spoznavajo. Policija zato voznike poziva, naj bodo v bližini šol in vrtcev posebej pozorni, prilagodijo hitrost in način vožnje ter predvidevajo ravnanje otrok. 

    Policija v teh dneh preverja tudi prometno signalizacijo v okolici šol in na šolskih poteh

    V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekatere osnovne šole ter skupaj z ravnatelji in mentorji prometne vzgoje starše prvošolcev opozarjali na nevarnosti na cesti. V okolici šol bodo preverjali tudi varnost prevozov otrok, uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev ter pravilno ustavljanje vozil.

    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja
    FOTO: Bralka Anja

    In prav glede varnosti na šolskih poteh in pred samo šolo, se nam je oglasila bralka Anja. Kot pravi, so jo starši otrok, ki obiskujejo OŠ Trnovo in novo enoto Vrtca Trnovo opozorili na »varne poti v šolo«, ki da so popolno nasprotje obljubam – »kaos, nedokončana infrastruktura in neposredno ogrožanje otrok.«

    Mestna občina Ljubljana je v okviru gradnje nove enote vrtca prenovila tudi okolico, dovoze in parkirišče.

    Kot pravi bralka Anja, so starši opozorili, na odsotnost policije in redarstva zjutraj. Tako so navedli, da med 7.45 in 8.20 tam ni bilo nobenega nadzora.

    Pešci so morali hoditi po vozišču, ker so novi pločniki neprehodni (ja, odgovornost tudi voznikov/staršev sicer prizna bralka Anja) in nepravilno izvedeni (izravnani s cestiščem), so bili otroci prisiljeni hoditi neposredno po cesti med vozečimi avtomobili.

    Tu pa so še manjkajoči prehodi za pešce. Kot je opozorila bralka Anja, na dovozni poti na parkirišče, ki ločuje novi pločnik od starega dela, ni narisan prehod za pešce.

    Za komentar smo se obrnili tako na šolo kot vrtec Trnovo, na PU Ljubljana in MOL. Njihova pojasnila oziroma odziv bomo objavili, takoj ko jih prejmemo. 

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    šolaotrocivrtecvarnostosnovna šolaLjubljanašolsko letoOŠ TrnovoVrtec Trnovobralka Anja
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