Bralka iz Polja v Ljubljani v šoku: »Truplo je bilo delno pokrito, več kot dve uri ležalo na javnem prostoru«

Pred dnevi se na uredništvo obrnila zaskrbljena bralka, ki je opozorila na tragično dogajanje pred enim izmed lokalov v Polju v Ljubljani, natančneje na Zadobrovški cesti. »Pred nekaj urami je tam žal umrl moški, truplo je bilo delno pokrito in je več kot dve uri ležalo izpostavljeno na javnem prostoru, po poti, po kateri hodijo otroci iz šole domov, mimoidoči in celo psi. Reševalci in zdravnik so prišli, opravili oživljanje, a po potrditvi smrti so odšli, policija pa je ostala in čakala na mrliško službo.«

Ni kriv posameznik, gre za sistemsko pomanjkljivost

Dodala je, da sicer razume, da policija in zdravstveni delavci sledijo zakonskim postopkom, a očitno sistem nima sredstev ali protokolov, da bi v takšnih primerih zaščitil dostojanstvo pokojnika in občutke ljudi okoli. Opozarja, da zato ni kriv posameznik, pač pa gre za sistemsko pomanjkljivost, ki dovoljuje, da telo ostane izpostavljeno na javnem mestu predolgo. »Menim, da bi morali razmisliti o izboljšavah: šotori ali zasloni za zaščito telesa, hitrejši prevoz mrliške službe in jasnejši protokoli za javne prostore,«.

PU Ljubljana: Truplo zakrito s pregrinjalom, dodatno pa je bil pogled na pokojnika zastrt s službenim vozilom policije

Kaj se je dogajalo v Polju in ali očitki bralke o nepietetnem odnosu držijo, smo preverili na ljubljanski policijski upravi.

Ni kriv posameznik, gre za sistemsko pomanjkljivost, meni naša bralka. (Simbolična fotografija.) FOTO: Delo Ui

Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana, nam je potrdil, da so policisti obravnavali dogodek, v katerem je umrla oseba, ki so jo pred tem neuspešno oživljali zdravstveni delavci. »Policisti so v nadaljevanju na kraju za nujno potreben čas opravljali ogled in nujna preiskovalna dejanja za ugotovitev vseh okoliščin smrti. Truplo osebe je bilo razen za čas posamičnih dejanj zakrito s pregrinjalom, dodatno pa je bil pogled na pokojnika zastrt s službenim vozilom policije. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, po prvih podatkih pa smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja,«.

