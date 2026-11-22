Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnila bralka Milena, ki je bila po nedavni izkušnji z zdravstvenim sistemom zelo razočarana. Na samoplačniških laboratorijskih preiskavah so ji namreč ugotovili izrazito pomanjkanje železa in nizke zaloge feritina, ki je pomemben kazalnik količine železa, shranjenega v telesu. Vrednost njenega hemoglobina je bila po njenih navedbah še nekoliko nad 100 gramov na liter, kar pa ne pomeni, da je bila njena krvna slika normalna.

Po prejemu izvidov se je za nasvet obrnila na svojo zdravnico. Kot zatrjuje, ji je ta predstavila možnost intravenskega nadomeščanja železa, vendar naj bi morala zdravljenje plačati sama. Druga možnost, kot je razumela zdravničino pojasnilo, naj bi bila čakanje, da vrednost hemoglobina pade, ko bi lahko zdravljenje krilo obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav ta odgovor je bralko najbolj presenetil. Sprašuje se namreč, zakaj bi morala ob že ugotovljenem pomanjkanju železa čakati na dodatno poslabšanje krvne slike, da bi bila lahko deležna zdravljenja na stroške zdravstvenega zavarovanja.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Za infuzijo tudi več sto evrov

Mileno je posebej zmotil finančni vidik. Kot pravi, za zdravstveno zavarovanje vsak mesec nameni približno 400 evrov, kljub temu pa je morala že laboratorijske preiskave opraviti samoplačniško. Zdaj se je znašla še pred možnostjo dodatnega stroška za zdravljenje. Preverili smo javno objavljene cenike slovenskih izvajalcev. Pregled javno dostopnih cenikov slovenskih zdravstvenih izvajalcev kaže, da se cene samoplačniškega intravenskega nadomeščanja železa gibljejo med približno 195 in 300 evri. Za posamezno infuzijo je tako treba odšteti tudi več sto evrov, končni strošek zdravljenja pa je odvisen od potrebnega odmerka, vrste uporabljenega pripravka in morebitnih dodatnih storitev. Za bolnika, ki potrebuje večji odmerek ali dodatne aplikacije, lahko zdravljenje tako pomeni občuten finančni zalogaj.

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo

»Kaj jaz plačujem vsak mesec 400 evrov?!«

Slovenska strokovna literatura meje hemoglobina ne navaja kot univerzalnega pogoja za intravensko nadomeščanje železa. Med razlogi za takšno zdravljenje so tudi neučinkovitost zdravljenja s tabletami, njihovo slabo prenašanje in določena zdravstvena stanja, pri katerih je absorpcija železa otežena. To pomeni, da sama vrednost hemoglobina še ne daje popolne slike o potrebi po zdravljenju. Pomembni so tudi koncentracija feritina, simptomi, vzrok pomanjkanja železa in odziv na predhodno zdravljenje. Nizke zaloge železa lahko povzročajo utrujenost, zmanjšano telesno zmogljivost, težave s koncentracijo in druge simptome, še preden se razvije izrazita slabokrvnost. Ob tem je treba ugotoviti tudi vzrok pomanjkanja železa, ne zgolj nadomestiti njegove zaloge.

Milena ob svoji izkušnji odpira vprašanje, s katerim se verjetno srečuje še marsikateri zavarovanec: zakaj mora kljub rednemu plačevanju prispevkov nekatere zdravstvene storitve opraviti samoplačniško? »Kaj jaz plačujem vsak mesec 400 evrov?!« se sprašuje Milena, ki si želi predvsem razumeti, zakaj se je ob ugotovljenih zdravstvenih težavah znašla pred izbiro med dodatnim finančnim izdatkom in čakanjem.

Kakšne pa so vaše izkušnje?