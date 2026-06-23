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    BRALKA POROČEVALKA

    Bralka Nina jih je opazila: »Že vsaj 3-krat so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja?«

    So preleti povezani s praznovanjem dneva državnosti ali je razlog kak drug?
    Helikopterji na večernem nebu nad Ljubljano. FOTO: Bralka Nina
    Helikopterji na večernem nebu nad Ljubljano. FOTO: Bralka Nina
    M. U.
     23. 6. 2026 | 21:26
     23. 6. 2026 | 21:34
    0:45
    A+A-

    Zvečer se nam je oglasila bralka Nina iz Ljubljane. Sporočila nam je, da »že vsaj 3-krat v eni uri so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja? Ljudi dejansko spravljajo v paniko«.

    So preleti povezani s praznovanjem dneva državnosti ali je razlog kak drug? Odgovore pristojnih bomo objavili, ko jih prejmemo.

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    21:26
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