Bralka Nina jih je opazila: »Že vsaj 3-krat so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja?«

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Zvečer se nam je oglasila bralka Nina iz Ljubljane. Sporočila nam je, da »že vsaj 3-krat v eni uri so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja? Ljudi dejansko spravljajo v paniko«.
So preleti povezani s praznovanjem dneva državnosti ali je razlog kak drug? Odgovore pristojnih bomo objavili, ko jih prejmemo.
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