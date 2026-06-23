Bralka Nina jih je opazila: »Že vsaj 3-krat so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja?«

Zvečer se nam je oglasila bralka Nina iz Ljubljane. Sporočila nam je, da »že vsaj 3-krat v eni uri so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja? Ljudi dejansko spravljajo v paniko«.

So preleti povezani s praznovanjem dneva državnosti ali je razlog kak drug? Odgovore pristojnih bomo objavili, ko jih prejmemo.