Bralka ogorčena nad centrom Ljubljane: »Petkovškovo nabrežje je polno narkomanskih igel in smeti ...« (FOTO)

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnila bralka, ki opozarja na domnevno zaskrbljujoče stanje na Petkovškovem nabrežju v središču Ljubljane. Po njenih besedah naj bi bilo območje že več mesecev slabo vzdrževano, poleg odpadkov pa naj bi na tleh ležale tudi odvržene injekcijske igle. »Center najlepšega mesta je zanemarjen že mesece. Petkovškovo nabrežje je polno smeti in narkomanskih igel,« je zapisala v sporočilu. Dodala je, da so koši za odpadke na tem območju postavljeni na vsakih nekaj deset metrov, kljub temu pa naj bi smeti pogosto končale na tleh.
Na Mestno občino Ljubljana smo že naslovili vprašanja o stanju na Petkovškovem nabrežju, pogostosti čiščenja, odstranjevanju odvrženih injekcijskih igel, zaščiti delavcev in morebitnih dodatnih ukrepih za izboljšanje razmer. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.