Bralka ogorčena nad centrom Ljubljane: »Petkovškovo nabrežje je polno narkomanskih igel in smeti ...« (FOTO)

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnila bralka, ki opozarja na domnevno zaskrbljujoče stanje na Petkovškovem nabrežju v središču Ljubljane. Po njenih besedah naj bi bilo območje že več mesecev slabo vzdrževano, poleg odpadkov pa naj bi na tleh ležale tudi odvržene injekcijske igle. »Center najlepšega mesta je zanemarjen že mesece. Petkovškovo nabrežje je polno smeti in narkomanskih igel,« je zapisala v sporočilu. Dodala je, da so koši za odpadke na tem območju postavljeni na vsakih nekaj deset metrov, kljub temu pa naj bi smeti pogosto končale na tleh.

Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

Posebej jo skrbi varnost zaposlenih, ki skrbijo za čistočo javnih površin. »Uredite zadevo, ampak previdno – nabrežje je polno igel narkomanov,« opozarja. Ob tem je izrazila tudi pomisleke glede zaščitne opreme delavcev, saj naj ti po njenih informacijah v praksi ne bi vedno imeli ustreznih rokavic. Po njenih opažanjih naj bi bilo območje že dlje časa tudi pomanjkljivo vzdrževano. »Stopnice že dolgo niso bile oprane z vročo vodo,« je še zapisala. Bralka meni, da si eno najbolj obiskanih območij slovenske prestolnice zasluži več pozornosti, saj ga vsakodnevno obiskujejo tako Ljubljančani kot številni turisti.

Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka