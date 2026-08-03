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    Bralka ogorčena nad centrom Ljubljane: »Petkovškovo nabrežje je polno narkomanskih igel in smeti ...« (FOTO)

    Opozarja, da si eno najbolj obiskanih območij prestolnice zasluži več skrbi in rednejše vzdrževanje.
    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka
    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka
    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka
    Kaja Grozina
     3. 8. 2026 | 19:32
    1:50
    A+A-

    Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnila bralka, ki opozarja na domnevno zaskrbljujoče stanje na Petkovškovem nabrežju v središču Ljubljane. Po njenih besedah naj bi bilo območje že več mesecev slabo vzdrževano, poleg odpadkov pa naj bi na tleh ležale tudi odvržene injekcijske igle. »Center najlepšega mesta je zanemarjen že mesece. Petkovškovo nabrežje je polno smeti in narkomanskih igel,« je zapisala v sporočilu. Dodala je, da so koši za odpadke na tem območju postavljeni na vsakih nekaj deset metrov, kljub temu pa naj bi smeti pogosto končale na tleh.

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka
    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka
    Posebej jo skrbi varnost zaposlenih, ki skrbijo za čistočo javnih površin. »Uredite zadevo, ampak previdno – nabrežje je polno igel narkomanov,« opozarja. Ob tem je izrazila tudi pomisleke glede zaščitne opreme delavcev, saj naj ti po njenih informacijah v praksi ne bi vedno imeli ustreznih rokavic. Po njenih opažanjih naj bi bilo območje že dlje časa tudi pomanjkljivo vzdrževano. »Stopnice že dolgo niso bile oprane z vročo vodo,« je še zapisala. Bralka meni, da si eno najbolj obiskanih območij slovenske prestolnice zasluži več pozornosti, saj ga vsakodnevno obiskujejo tako Ljubljančani kot številni turisti.

    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka
    Petkovškovo nabrežje. FOTO: Bralka

    Na Mestno občino Ljubljana smo že naslovili vprašanja o stanju na Petkovškovem nabrežju, pogostosti čiščenja, odstranjevanju odvrženih injekcijskih igel, zaščiti delavcev in morebitnih dodatnih ukrepih za izboljšanje razmer. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

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