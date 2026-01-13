Bralka opozarja: v Ljubljani nad pločnikom visijo ogromne ledene sveče

Bralka Barbara je opozorila na potencialno nevarno situacijo nasproti Poljanske gimnazije v Ljubljani, kjer se na robovih večstanovanjskega bloka zaradi nizkih temperatur in taljenja snega tvorijo ledene sveče. Te visijo neposredno nad pločnikom in predstavljajo resno nevarnost za mimoidoče. Kot je razvidno iz fotografij, so ledene sveče nastale na iztokih in robovih betonskih balkonov, nekatere pa segajo tudi več deset centimetrov v globino. Pločnik pod stavbo je zelo obremenjen, saj gre za območje v neposredni bližini šole, kjer se dnevno giblje veliko dijakov, staršev, učiteljev in drugih pešcev.

Ledene sveče nad pločnikom. FOTO: Bralka Barbara

Nevarnost poškodb

Strokovnjaki opozarjajo, da se ob temperaturnih nihanjih, zlasti ob otoplitvah, nevarnost še poveča, saj se ledene tvorbe lahko nenadoma odlomijo in padejo z višine. Tudi manjši kosi ledu lahko ob padcu povzročijo resne poškodbe. Bralka zato poziva stanovalce oziroma upravljavca stavbe, da čim prej poskrbijo za odstranitev ledenih sveč ali ustrezno zavarujejo območje pod njimi. Mimoidoče pa opozarja na dodatno previdnost pri hoji ob stavbi, dokler nevarnost ne bo odpravljena. Zimske razmere v urbanem okolju zahtevajo pravočasno ukrepanje, saj je mogoče z enostavnimi preventivnimi ukrepi preprečiti morebitne nesreče.