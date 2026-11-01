Bralka prejela poziv za plačilo parkirnine pred Supernovo, a trdi, da je bila takrat drugje: »Imam dokaze, sistem beleženja ne deluje ustrezno!«

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki opozarja na domnevne nepravilnosti pri beleženju prihodov in odhodov vozil na parkirišču nakupovalnega centra Supernova. Kot je zapisala, je prejela poziv k plačilu parkirnine za čas, ko naj bi bilo njeno vozilo več ur neprekinjeno parkirano, čeprav zagotavlja, da je parkirišče vmes zapustila. »Z zadevo se ne strinjam, saj imam na voljo dokaze, ki jasno kažejo, da podatki o mojem parkiranju niso pravilni in da sistem za beleženje prihodov in odhodov očitno ne deluje ustrezno,« je zapisala.

Odšla v Lidl, nato opazila poškodbo avtomobila

Po njenih navedbah je 10. septembra 2026 ob 15.31 pripeljala na parkirišče Supernove. Po približno pol ure ga je zapustila in se odpeljala v Lidl. Ob 16.06 naj bi med vračanjem iz Lidla opazila, da je njen avtomobil poškodovan.

Na pomoč ji je priskočil varnostnik, ki je preveril posnetke nadzornih kamer. Kot navaja bralka, naj bi se izkazalo, da je avtomobil poškodoval kolesar, ki je nato odpeljal s kraja dogodka. Policije ni poklicala. Pozneje pa je doživela novo neprijetno presenečenje. Od odvetnice je prejela poziv k plačilu domnevno zapadle parkirnine. V njem naj bi bilo navedeno, da je bilo njeno vozilo na parkirišču neprekinjeno od 10. septembra ob 15.31 do 19.35.

Podatki se ne ujemajo

Ker je bila prepričana, da podatki niso pravilni, se je obrnila na podjetje Nexobility Solutions, ki upravlja parkirni sistem, in zahtevala dokazila. Po njenih navedbah so ji poslali dve fotografiji. Prva naj bi prikazovala prihod vozila 10. septembra ob 15.31, druga pa odhod šele naslednji dan, 11. septembra ob 11.07. »Res je, da sem bila 11. 9. 2026 ponovno v nakupovalnem centru Supernova, vendar to nikakor ne pomeni, da je bilo moje vozilo tam parkirano neprekinjeno od prejšnjega dne,« poudarja.

Ob tem opozarja še na eno neskladje. V odvetničinem pozivu je kot čas odhoda naveden 10. september ob 19.35, medtem ko naj bi ji podjetje posredovalo fotografijo odhoda naslednji dan ob 11.07. »Menim, da je takšno ravnanje nedopustno, saj se na podlagi očitno nepravilnih oziroma nepopolnih podatkov uporabnikom parkirišča izdajajo pozivi k plačilu, čeprav za to ni dejanske podlage,« je kritična.

Zahteva preklic plačilnega poziva

Bralka je vložila ugovor in zahteva, da upravljavec ponovno preveri podatke, upošteva njena dokazila ter prekliče poziv k plačilu. Prav tako želi pojasnilo, zakaj se podatki med seboj razlikujejo. »Do razjasnitve vseh okoliščin zavračam odgovornost za zahtevano plačilo,« je zapisala.

Prepričana je, da ni edina s takšno izkušnjo. Uredništvu je ponudila tudi dokumentacijo, s katero želi podpreti svoje navedbe. Ali je šlo za napako pri samodejnem beleženju registrskih tablic ali za kakšno drugo neskladje, za zdaj ni znano. Navedbe bralke preverjamo pri Lidlu ter Nexobility Solutions.

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