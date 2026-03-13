    NI BILA EDINA

    Bralka šla na tri bencinske servise, povsod je sledilo razočaranje (FOTO)

    Že pred dnevi so na to težavo opozarjali nekateri vozniki. Župan Dravograda Anton Preksavec vidi težavo tudi v tem, da se točijo velike količine goriva, ki potujejo čez mejo.
    Dizelskega goriva ni mogla točiti. FOTO: Bralka Marjana
    M. J.
     13. 3. 2026 | 21:47
     13. 3. 2026 | 22:53
    Danes se nam je oglasila bralka Marjana, ki je, kot nam je povedala, hotela v Medvodah natočiti gorivo v svoj jekleni konjiček, a ji to ni uspelo. Razočarano je ugotovila, da na več tamkajšnjih bencinskih servisih nimajo dizelskega goriva. Razočaranje je ublažila tako, da si je privoščila sladoled.

    »V Medvodah smo pa brez dizelskega goriva. Sem šla zdaj na vse tri Petrolove bencinske servise in nikjer niso imeli več dizelskega goriva. Sem šla pa na lučko,« nam je sporočila. Ni pa edina, ki je v teh dneh želela točiti gorivo in jo je na bencinskem servisu nato pričakalo razočaranje, saj ga ni bilo. Vozniki so pomanjkanje dizelskega goriva zaznavali že ob koncu prejšnjega tedna. Takrat ga je zmanjkalo ponekod na Koroškem.

    Avstrijci pridejo k nam

    Nekaj »zaslug«, da je ponekod pri nas premalo goriva, imajo tudi naši severni sosedi Avstrijci, saj ti pridejo po gorivo k nam. Po poročanju portala 24ur pa nekateri Avstrijci pri nas ne polnijo le rezervoarjev, temveč tudi kante za gorivo, kar pa lahko predstavlja kršitev zakona o trošarinah, če se prenaša več kot deset litrov goriva. V zvezi s tem se je oglasil župan občine Dravograd Anton Preksavec. »Težava je tudi v tem, da se točijo tudi velike količine goriva, ki potujejo čez mejo. Jaz upam, da bo tukaj Furs odigral svojo vlogo,« je povedal v oddaji 24UR. Poziva, da se nadzor okrepi, da se na meji vzpostavi kontrolna točka ter da se zameji prekomerni odvzem goriva s strani tujcev.

    ZADNJE NOVICE
    22:45
    Novice  |  Karikatura
    KARIKATURA

    Oskar naš ...

    Čas je, da oskarja dobi kakšen Slovenec.
    Aljana Fridauer Primožič13. 3. 2026 | 22:45
    22:25
    Novice  |  Kolumne
    NA KOŽO

    Kolumna Tine Horvat: Živimo v mestu mobizombijev

    Očitno smo res prišli precej daleč, če morajo mesta na semaforje dodajati posebne luči za ljudi, ki med hojo ne morejo odlepiti pogleda od zaslona.
    Tina Horvat13. 3. 2026 | 22:25
    21:47
    Bralci
    NI BILA EDINA

    Bralka šla na tri bencinske servise, povsod je sledilo razočaranje (FOTO)

    Že pred dnevi so na to težavo opozarjali nekateri vozniki. Župan Dravograda Anton Preksavec vidi težavo tudi v tem, da se točijo velike količine goriva, ki potujejo čez mejo.
    13. 3. 2026 | 21:47
    21:06
    Lifestyle  |  Astro
    ASTRO

    Prihaja zlata doba: čas miru, ljubezni in harmonije

    Po mnenju duhovnih učiteljev se prava sprememba sveta začne z notranjo preobrazbo posameznika.
    13. 3. 2026 | 21:06
    21:00
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    MYCHI

    Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

    Zorenje je počasen in proces, ki vas je pripeljal do točke, kjer je resnica postala glasnejša od udobja
    13. 3. 2026 | 21:00
    20:48
    Novice  |  Slovenija
    TRAGIČNI DOGODEK

    V sindikatu policistov ogorčenje: po njihovih informacijah tožilstvo streljanje na Fužinah preiskuje kot sum uboja

    V sindikatu menijo, da so policisti ob tragičnem dogodku ravnali zakonito in strokovno.
    13. 3. 2026 | 20:48

