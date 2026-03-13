Bralka šla na tri bencinske servise, povsod je sledilo razočaranje (FOTO)

Danes se nam je oglasila bralka Marjana, ki je, kot nam je povedala, hotela v Medvodah natočiti gorivo v svoj jekleni konjiček, a ji to ni uspelo. Razočarano je ugotovila, da na več tamkajšnjih bencinskih servisih nimajo dizelskega goriva. Razočaranje je ublažila tako, da si je privoščila sladoled.

»V Medvodah smo pa brez dizelskega goriva. Sem šla zdaj na vse tri Petrolove bencinske servise in nikjer niso imeli več dizelskega goriva. Sem šla pa na lučko,« nam je sporočila. Ni pa edina, ki je v teh dneh želela točiti gorivo in jo je na bencinskem servisu nato pričakalo razočaranje, saj ga ni bilo. Vozniki so pomanjkanje dizelskega goriva zaznavali že ob koncu prejšnjega tedna. Takrat ga je zmanjkalo ponekod na Koroškem.

FOTO: Bralka Marjana

Avstrijci pridejo k nam

Nekaj »zaslug«, da je ponekod pri nas premalo goriva, imajo tudi naši severni sosedi Avstrijci, saj ti pridejo po gorivo k nam. Po poročanju portala 24ur pa nekateri Avstrijci pri nas ne polnijo le rezervoarjev, temveč tudi kante za gorivo, kar pa lahko predstavlja kršitev zakona o trošarinah, če se prenaša več kot deset litrov goriva. V zvezi s tem se je oglasil župan občine Dravograd Anton Preksavec. »Težava je tudi v tem, da se točijo tudi velike količine goriva, ki potujejo čez mejo. Jaz upam, da bo tukaj Furs odigral svojo vlogo,« je povedal v oddaji 24UR. Poziva, da se nadzor okrepi, da se na meji vzpostavi kontrolna točka ter da se zameji prekomerni odvzem goriva s strani tujcev.