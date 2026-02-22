Bralka Staša brez elektrike in ogorčena: »Koliko dni je še sprejemljivih? Kje je meja, ko to postane izredna situacija?«

Premier Robert Golob je v soboto med ogledom stanja na terenu po petkovi snežni ujmi v severovzhodni Sloveniji zagotovil prizadetim pomoč celotne države. Trenutno je tako po podatkih Elektra Maribor brez elektrike še nekaj več kot 3000 odjemalcev.

Iz elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije, so sporočili, da sanacija poškodb na omrežju po izrednem sneženju danes neprekinjeno poteka že tretji dan, cilj pa je čim hitrejša ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo na vseh prizadetih območjih. Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, skupaj s sodelavci drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in pogodbenih izvajalcev tako pospešeno odpravljajo posledice neurja na najbolj prizadetih območjih.

Po zadnjih podatkih s spletne strani Elektra Maribor je bilo brez elektrike predvsem na območjih Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz še nekaj več kot 3000 odjemalcev, kar je za približno tretjino manj kot v soboto zvečer.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je pojasnil, da bodo Elektru Maribor zagotovili agregate za nadomestitev poškodovanih transformatorskih postaj in zagotavljanje delovanja vodovodnega omrežja v več krajih, na voljo pa bodo tudi ostalim, a le za najbolj nujne primere. »Pri izpadu za 17.000 odjemalcev ni mogoče pričakovati, da bo lahko vsak dobil agregat. In ga tudi ne potrebuje. Prioriteta so ranljive skupine, institucije in podobno,« je dejal.

»Koliko dni je še sprejemljivih? Kje je meja, ko to postane izredna situacija?«

Ob tem se nam je oglasila bralka Staša, ki je opisala težke razmere v krajih, ki so še vedno brez elektrike: »Že tretji dan je približno 5.000 ljudi še vedno brez električne energije. Govorimo o približno 10–15 cm snega. Glavni vzrok, kot je bilo večkrat javno pojasnjeno, je padanje dreves na nadzemne daljnovode. To je znan in ponavljajoč se problem že več let. Zakaj ob večdnevnem izpadu elektrike za tisoče ljudi ni aktivirana Slovenska vojska za pomoč pri odstranjevanju drevja, logistiki in hitrejši sanaciji? Slovenska vojska ima mehanizacijo, logistične zmogljivosti in organizacijsko strukturo za podporo ob naravnih nesrečah. Če večdnevni izpad elektrike za tisoče ljudi ni razlog za aktivacijo pomoči, kaj potem je? Gre za tretji dan brez osnovne infrastrukture. Koliko dni je še sprejemljivih? Kje je meja, ko to postane izredna situacija? Ob tem država spodbuja prehod na toplotne črpalke in elektrifikacijo ogrevanja.«

Kako poteka odprava posledic petkove snežne ujme in sanacija poškodb na elektrodistribucijskem omrežju, bo krizna skupina sporočila ob 14. uri., so sporočili iz Elektra Maribor.

