Bralka Tina na Pašmanu opazila izjemen prizor (FOTO)

Bralka Tina se nam je oglasila iz Hrvaške, natančneje s Pašmana. Pravi, da se je v kraju Kraj zgodil izjemen naravni prizor. »Medtem ko sva se s partnerjem kopala ob obali, sem opazila, da se nama približuje glavata morska želva (Caretta Caretta), ena izmed najbolj prepoznavnih in zaščitenih vrst v Jadranu. Želva je bila izjemno velika, dolga več kot en meter, njena glava pa je bila velika kot zelo velika lubenica, kar je še dodatno poudarilo njeno impresivno velikost. Želva se je počasi približevala obali, dvigovala glavo nad gladino in se za nekaj trenutkov zadržala tik ob plitvini. Gibala se je mirno, brez znakov stiske, kar je nakazovalo, da je verjetno prišla na površje po zrak ali pa raziskovala okolico,« je povedala.

Glavata kareta (Caretta caretta) je velika morska želva, prepoznavna po široki glavi in močnem kljunu. Živi tudi v Sredozemskem in Jadranskem morju, prehranjuje pa se predvsem z raki, školjkami, meduzami in drugimi morskimi živalmi. Gre za ogroženo in zavarovano vrsto. Veliko nevarnost zanjo pomenijo plastični odpadki, ribiške mreže, trki s plovili in uničevanje plaž, na katerih odlaga jajca. Odrasla želva lahko meri okoli meter in tehta več kot 100 kilogramov.

Bralka Tina FOTO: Bralka Tina

Bralka Tina FOTO: Bralka Tina

Dodala je še: »Zaradi njene velikosti in bližine je bil prizor izjemno jasen in dobro viden. Dogodek je bil ne le presenetljiv, temveč tudi izjemno lep opomnik, kako bogato in raznoliko je življenje v Jadranu, čeprav ga pogosto ne opazimo,«.

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