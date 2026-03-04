Bralko na Dolenjskem šokiralo obvestilo: »Pa kako nizko se še lahko spustijo nekateri? (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka iz Dolenjske. Takole je zapisala v svojem elektronskem sporočilu: »Saj smo na Dolenjskem marsičesa vajeni. Pri nas nekateri kradejo, kar jim pride pod roke, ampak ob tem obvestilu, na katerega sem naletela na stranišču enega od nakupovalnih centrov, se pa res sprašujem, kaj se dogaja s ščetkami za straniščne školjke. Iz obvestila, ki je na vratih stranišča, bi rekla, da kradejo celo te. Pa kako nizko se še lahko spustijo nekateri?«

fff FOTO: Bralka Iz Dolenjske

Pripisala je še, da imajo očitno s stranišči na Dolenjskem po številnih javnih ustanovah kar težave in jih enostavno zaklepajo, ključ pa je mogoče prevzeti pri katerem od uslužbencev. Tako je na primer tudi v marsikaterem zdravstvenem domu, kjer moraš po ključ k medicinskim sestram.

