  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    BRALCI POROČEVALCI

    Cena blejske kremšnite poletela v nebo! Toliko danes stane originalna (VIDEO)

    Nekoč simbol sladkega razvajanja ob Blejskem jezeru, danes streznitev ob pogledu na račun.
    Cena kos kremne rezine v kavarni, kjer je nastal prvi recept, je 8,20 evra. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
    Cena kos kremne rezine v kavarni, kjer je nastal prvi recept, je 8,20 evra. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
    N. Č.
     29. 1. 2026 | 08:20
     29. 1. 2026 | 09:58
    2:01
    A+A-

    Blejska kremšnita, ena najbolj prepoznavnih slovenskih sladic, se je v zadnjem letu podražila za kar 25 odstotkov. Če je bil kos lani ob tem času še 6,5 evra, danes zanj odštejemo že 8,2 evra. Bralka nam je poslala račun iz Kavarne Park na Bledu, kjer je doma originalna blejska kremna rezina. Za sabo je naročila štiri kremne rezine in zanje plačala 32,8 evra.

    Kremšnita je dolgo veljala za sladico, ki si jo je lahko brez slabe vesti privoščila skoraj vsaka družina, ki je obiskala ta slovenski turistični biser. Danes pa ob pogledu na cenik marsikdo upravičeno pomisli, da je kos kremne rezine postal luksuz.

    Bralka nam je poslala račun. FOTO: Zaslonski Posnetek
    Bralka nam je poslala račun. FOTO: Zaslonski Posnetek

    Osnova sladice ostaja preprosta in dobro znana – jajca, smetana, moka in sladkor. A prav vse te sestavine so se v zadnjih letih vztrajno dražile. K rasti cen poleg stroškov surovin zagotovo prispevajo tudi najemnine in vpliv turizma. In kot kaže, se trend podražitev še ni ustavil.

    Kavarna Park, ki je v lasti Save Turizma, ima že skoraj leto dni novega najemnika. Na računu za kremšnite je kot izdajatelj navedeno podjetje Old Cellar Bled oziroma Stara klet Bled, ki je v lasti znanega gostilničarja Milorada Gogića. Ta je lani v starem delu Bleda zaprl vrata svojo priljubljeno gostilne in se, kot kaže, odločil za najem prostora v blejski kavarni z razgledom na Blejski grad.

    Ker cenovno politiko določa najemnik lokala, smo jih pred dnevi vprašali, s čim opravičujejo takšno ceno blejske kremšnite. Odgovora še nismo prejeli – objavili ga bomo takoj, ko ga dobimo.

    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

    Več iz teme

    BledturizemBlejsko jezeroSava Turizemkremšnitaceneblejske kremne rezine
    ZADNJE NOVICE
    10:07
    Novice  |  Slovenija
    ODŽAGANA GLAVA

    Črno na belem! Toliko je Velenjčane stala obnova Titove glave, številka je petmestna

    Glava Titovega kipa se je ob padcu na tla poškodovala, dodatne poškodbe je dobila, ko jo je Pačnik vlekel do avtomobila.
    29. 1. 2026 | 10:07
    09:52
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    To se dogaja v številnih Slovenskih domovih – in večina tega ne opazi pravočasno

    V času kurilne sezone si večina od nas želi predvsem eno: da je doma toplo in da položnice ne uidejo izpod nadzora.
    Kaja Berlot29. 1. 2026 | 09:52
    09:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIČNA MOBILNOST

    Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
    09:16
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    NENAVADNA KRAJA

    Poglejte, kje so našli pred dnevi ukradeno pogrebno vozilo

    Ukradli so ga v garaži ob mrliški vežici. Zdaj so ga našli v tujini.
    29. 1. 2026 | 09:16
    09:14
    Bulvar  |  Glasba in film
    FILMSKI SVET

    Spet bodo podeljevali bafte: največ nominacij je dobil akcijski film

    Med kandidati za bafto vodijo hollywoodski blockbusterji.
    29. 1. 2026 | 09:14
    09:02
    Lifestyle  |  Astro
    PREBOJ V ZAVEDANJE

    Joe Dispenza meni, da naše misli ustvarjajo našo realnost

    Smo kreativni ustvarjalci, spremeniti sebe pomeni spremeniti svet okoli sebe. Telo lahko zacelimo s preobrazbo miselnih in čustvenih vzorcev.
    29. 1. 2026 | 09:02

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILI

    Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    DOGODKI 2026

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILI

    Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    DOGODKI 2026

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIČNA MOBILNOST

    Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PUTIKA

    Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
    Promo
    Razno
    ODER

    V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
    Promo
    Razno
    ZAVAROVANJE

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    26. 1. 2026 | 08:50
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki