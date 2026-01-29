Cena blejske kremšnite poletela v nebo! Toliko danes stane originalna (VIDEO)

Blejska kremšnita, ena najbolj prepoznavnih slovenskih sladic, se je v zadnjem letu podražila za kar 25 odstotkov. Če je bil kos lani ob tem času še 6,5 evra, danes zanj odštejemo že 8,2 evra. Bralka nam je poslala račun iz Kavarne Park na Bledu, kjer je doma originalna blejska kremna rezina. Za sabo je naročila štiri kremne rezine in zanje plačala 32,8 evra.

Kremšnita je dolgo veljala za sladico, ki si jo je lahko brez slabe vesti privoščila skoraj vsaka družina, ki je obiskala ta slovenski turistični biser. Danes pa ob pogledu na cenik marsikdo upravičeno pomisli, da je kos kremne rezine postal luksuz.

Bralka nam je poslala račun. FOTO: Zaslonski Posnetek

Osnova sladice ostaja preprosta in dobro znana – jajca, smetana, moka in sladkor. A prav vse te sestavine so se v zadnjih letih vztrajno dražile. K rasti cen poleg stroškov surovin zagotovo prispevajo tudi najemnine in vpliv turizma. In kot kaže, se trend podražitev še ni ustavil.

Kavarna Park, ki je v lasti Save Turizma, ima že skoraj leto dni novega najemnika. Na računu za kremšnite je kot izdajatelj navedeno podjetje Old Cellar Bled oziroma Stara klet Bled, ki je v lasti znanega gostilničarja Milorada Gogića. Ta je lani v starem delu Bleda zaprl vrata svojo priljubljeno gostilne in se, kot kaže, odločil za najem prostora v blejski kavarni z razgledom na Blejski grad.

Ker cenovno politiko določa najemnik lokala, smo jih pred dnevi vprašali, s čim opravičujejo takšno ceno blejske kremšnite. Odgovora še nismo prejeli – objavili ga bomo takoj, ko ga dobimo.

