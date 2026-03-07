Dan žena: To vam želijo znani Slovenci, objavljamo tudi vaša voščila

Na dan žena se spomnimo vseh žensk, ki s svojo močjo, toplino in predanostjo bogatijo naša življenja. Naj bo 8. marec priložnost za iskreno zahvalo, spoštovanje in lepe misli, ki jih namenimo mamam, babicam, partnericam, prijateljicam in sodelavkam.

Žan Serčič Draga ženska! Tako 8. marca kot tudi vsak dan sem ti hvaležen za življenje, srčnost in pogum. Hvala, ker si navdih, ker si muza in ker v svoji nežnosti nosiš moč in svetlobo, ki jo kot umetnik le skušam ujeti. Hvaležen sem, da te lahko občudujem, da me navdihuješ in me spominjaš, da je prava moč pogosto tiha in neizmerna. Srečen 8. marec in ne pozabi: Drugače siješ, ko si srečna!

Vili Resnik Ženske ste tiste, ki premikate svet. Naredile ste tudi mojo kariero, in za to vam bom vedno hvaležen. Ste nekaj najbolj ljubečega, mehkega in toplega. Vesel praznik!

Andrej Šifrer Drage ženske, ostanite še naprej močne in sočne! Vesel 8. marec!

Rok Lunaček Drage moje, najlepše ste takrat, ko ste srečne. Želim vam samo srečo in ogromno ljubezni.

Miran Rudan Ženske, občudujem vas že dolga leta. Res ste zlate. Vse tisto, kar vidim v vas, je tudi v tekstu moje pesmi Hočem te. Vesel praznik! Škoda, da nimate še kakšnega, ker si zaslužite več kot samo 8. marec.

Matevž Šalehar - Hamo Drage ženske, mame in dekleta, ob 8. marcu vam želim veliko moči, poguma in nežnosti – do sveta in do sebe. Naj bo vsak dan priložnost, da zasijete v vsej svoji edinstvenosti.

Čestitke naših bralk in bralcev

Moji dragi mami Zali voščim vse najlepše! Robert

Draga Ivana, ob dnevu žena ti želim obilo sreče, ljubezni in notranje moči. Naj te vsak dan spremljajo spoštovanje, toplina in nasmeh. Hvala, ker s svojo srčnostjo in pogumom lepšaš svet. Mandini

Vse najboljše za dan žena, draga moja Azra. Naj bo tvoj dan napolnjen s cvetjem, lepimi besedami in drobnimi pozornostmi. Naj nikoli ne pozabiš, kako dragocena, močna in edinstvena si. Mandini

Mami, ne glede na vse, te imam zelo, zelo rada. Obema pa voščim lep in vesel dan žena in upam, da naju najini moški kaj pocrkljajo. Dunja

Draga mami Irena iz Šentvida pri Ljubljani, najboljša mami na svetu. Hvala, ker si! Želimo ti čudovit dan žena in da bi bila vse dni v letu zadovoljna in v cvetju. Naj bo krasen tudi tvoj rojstni dan konec meseca. Radi te imamo, tvoje hčerke Ajda, Iris, Mojca z vnuki in svaki

Draga Vera L. iz Trnja, srečen 8. marec vam želimo Lena, Robert in Ajda. Hvala, ker nam sladkate življenje z najboljšimi čokoladnimi poticami na svetu.

Draga Majda R. iz Ljubljane, vse najboljše in najlepše za praznik ti želimo Ajda, Robert in Lena. Tvoje super dobre sarme nam polepšajo vsako novo leto. Hvala ti!

Moji sopotnici, prijateljici in zaveznici Mariji ob dnevu žena:) Naj bo tvoj dan sijoč. Želim si, da bi naju v prihodnje spremljalo še več tvojih trenutkov prijaznosti in topline, ki jih tako cenim. Čestitke! Tadej

Moji dragi mami, najboljši kuharici. Naj bo tvoj dan žena tako sladek in popoln, kot so tvoje dobrote, za katere se vedno grebemo pri mizi. Hvala ti za vse, radi te imamo. Mejakovi

Dragi mami, babici in tašči Marjani P. želimo za praznik vse najboljše in najlepše. Mojca Gorazd, Ganej in Gordana

Za dan žena voščim svoji mami Suzani, ki mi vedno stoji ob strani, mi pomaga, ko to potrebujem, in me vedno spodbuja ter spravlja v dobro voljo Lp Tia

Draga Irena, prijateljica, mamica in babica, ob prazniku vseh žena ti še naprej želimo obilo zdravja, ljubezni in zadovoljstva tako v poslovnem kot osebnem življenju. Vsi tvoji Češnarcki

Draga gospa Metka, naj bo letošnji 8. marec priložnost, da se Vam iskreno iz srca zahvalim za vso energijo, ki jo vlagate v svoje delo in ljudi okoli sebe. Hvala, ker s svojo srčnostjo delate svet lepši. Vse najboljše ob prazniku žensk! Hvaležna Darja

Drage Metka, Iva in Danica! Ob današnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, se vam želim iz srca zahvaliti za ves vaš trud, nesebično pomoč in odlično sodelovanje. Pravijo, da so močne in srčne ženske tisti tihi motor, ki premika svet naprej – vi ste dokaz za to. Delo z vami mi je v veselje, saj v naš vsakdan prinašate modrost, toplino in neprecenljivo podporo. Iz srca hvala. Hvaležna Darja

Tanja, čestitke ob dnevu Žena RTM. J

Draga Maja, iskrene čestitke ob dnevu žena! Vodenje našega projekta je bil pravi dokaz za tvojo strokovnost in odločnost. Hvala, ker si pomagala in omogočila, da smo skupaj premagali vse ovire in uspešno zaključili projekt. Naj bo tvoj današnji dan – 8. marec, poln zasluženega priznanja in veselja. Hvaležna Darja

Vse najlepše za 8. marec Jožici in Damjani želi Floki.

Drage moje sodelavke, vi ste dokaz, da ženska moč, srčnost in sodelovanje premikajo meje. Hvala za vso podporo, ki mi jo nudite. Iskrene čestitke ob dnevu žena! Vaša Darja

Drage Dobrepoljke, moje sovaščanke in prijateljice! Ob 8. marcu, našem prazniku, se vam želim iz srca zahvaliti. Hvala vam za ves vaš neizmeren trud, ki ga vsakodnevno vlagate v naše družine in skupnost. Hvala za vašo moč, s katero premagujete ovire in navdihujete vse okoli sebe. Predvsem pa hvala za vaše sodelovanje in srčnost, ki našo dobrepoljsko dolino dela tako posebno in toplo. Ponosna sem, da stopamo po skupni poti. Želim vam dan, poln pozornosti, miru in radosti, ki si jo zaslužite. Iskrene čestitke ob dnevu žena! Vaša hvaležna Darja

MamiI! Bila si moj prvi objem, prvi nasmeh, prvi poljubček. Hvala za vse tvoje tople besede, za razumevanje in ljubezen, ki mi jih vsak dan namenjaš. Bodi srečna, ti želi tvoja Nataša.

Moji ženkici za 8. marec. Noben cvet ni tako lep kot ženska, noben vetrič ne piha tako nežno, kot je nežna ženska, noben kamen ni tako trd, kot je trdna ženska, noben vihar ne prenese toliko dežja, kolikor solz pretoči ženska, in nihče ne premore toliko ljubezni, kot jo ima v sebi ženka! Vse najlepše ob dnevu žena! Ljubim te, ženkica moja

Modelka moja, rožice iz rodne grude boš dobila in jih v tele tu besede si ovila - tvoj fosil!

Moji tašči Tatjani. Vem, da največ ti pomeni, da nekdo se zate zmeni, vsi ta stari in ta mladi te imamo srčno radi! Darko Skon

Draga žena Tatjana, ob dnevu žena ti želim vse najboljše. Tvoj mož Edi

Draga hčerka Nataša, ob 8. marcu ti želim vse lepo. Tata

Draga Lucia M., ob dnevu žena za 8. marec ti želim povedati, kako krasna, lepa, simpatična, srčna in ljubezniva si. Tvoja toplina, uspeh in dobrota polepšajo dan povsod, kjer se pojaviš. Marko U.

Draga moja Tina. Naj bo vsak dan tvoj praznik, ne le 8. marec. Naj te spremljajo spoštovanje, hvaležnost in občutek, da si ljubljena danes in vedno. Hvala, ker mi s svojo prisotnostjo delaš svet lepši in srečnejši. Do zvezd in nazaj sem srečen, da te imam. Ljubim te. Tvoj mož Matej.

Svet je lepši, ker ste del njega vi. Lucija, Anica, Marija, Tjaša in Hermina – naj bo današnji dan posvečen samo vam in vaši energiji. Čudovit 8. marec vam želim!

Lucija, tvoje ime pomeni svetlobo, in prav to si prinesla v moje dni. Hvala ti, ker si s svojim prihodom spremenila moj svet v nekaj lepšega in polnejšega. Vse najboljše za 8. marec!

Dragi sestri Majdi Račič iskrene čestitke ob dnevu žena. Imaš moč, energijo in pogum. Sestra Vesna

Čestitko pošiljamo v Kranj. Ostareli in dobri mami Mariji Torkar ob dnevu žena iskreno čestitamo. Majda, Vesna in Lojze

Naj voščilo doseže tudi vse moje tete. Nado Vipotnik, Antonijo Arh, Angelco Justin in Anico Možina. Čestitke! Vesna iz Kranja

Voščilo predsednicam društev ob dnevu žena. Hvala vam za srčnost, predanost in neomajen trud – kot predsednice društev ste gonilna sila naše skupnosti in s prostovoljnim delom vsak dan premikate gore. Naj bo 8. marec priložnost za spoštovanje, počitek in novo energijo za vse vaše pomembne delo. Stičišče Središče Zavod Nefiks

Dragi moji Jelka in Zarja, iskrene čestitke za dan žena. Brez Vaju bi bilo življenje en sam dolgčas. Mož in oči Bojan

Telovadkam kočevskega Društva za osteoporozo – še posebej Štefki in Martini – čestitam za dan žena. Če zmoremo redno telovaditi v takem tempu, zmoremo skoraj vse. Simona

Draga stara mama, vse najlepše za dan žena ti želita tvoja Liuza in Andrej.

Draga mami, želim ti lep in nasmejan dan žena. Nekoč ga nisi marala, ker so ga slavili predvsem moški. Zdaj pa so drugi časi in upam, da boš v njem uživala tudi ti. Rožice te že čakajo:) Urša

Osmega marca se je rodil Anton Kos in mu želim vse najboljše, veliko zdravja in sreče v ljubezni. Cita

Dragi hčerki Suzani Krhin in njeni snahi Piji vse lepo ob dnevu žena želita mama Danica in ata Branko. Malemu Romeu pa lepo otroštvo.

Dragi ženi Brigiti: najlepše želje ob dnevu žena. Mož Vid

Čestitam nagrajenki Bronji Žakelj in še posebej urednici Sabini Obolnar za zvestobo bralcem. Dolgoletna bralka Katarina Grabnar

Ženi Ireni Čurman in hčerkama Lidiji in Suzani čestitam za dan žena. Štefan

Ljubljeni babici Rasemi Tekavec voščiva ob dnevu žena, želiva obilo zdravja in da bi naju lahko še naprej razvajala ter imela tako rada. Njena vnuk Nik in Alina z babi

Novinarki Tanji Jakše čestitke ob dnevu žena in za odlične članke. Bralec Jože Gorenc

Sestri Majdi in njenemu možu Viktorju iz Šentvida pri Stični želim lep praznik in veliko dobre volje – Joži

Hčerki Vesni Pernuš čestitam za osmi marec, pa da bi bila zdrava in da bi se zastopili tako, kot smo se do sedaj. Na mnoga leta ji želi Francelj

Dragi moji Mariji Petkovnik vse lepo ob dnevu žena, mož Jože

Za gospo Antonijo Kenda iz Laškega: ti si najboljša rejnica na svetu! Čestitke ob dnevu žena, pa da bi bila zdrava in da se še kmalu vidimo. Jožica z Vranskega