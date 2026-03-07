  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    OSMI MAREC

    Dan žena: To vam želijo znani Slovenci, objavljamo tudi vaša voščila

    Drage ženske, naj vam Slovenske novice z voščili polepšajo dan.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    FOTO: Leon Vidic

    FOTO: Leon Vidic

    FOTO: Rok Mlinar

    FOTO: Rok Mlinar

    FOTO: Uroš Hočevar

    FOTO: Uroš Hočevar

    FOTO: Črt Piksi

    FOTO: Črt Piksi

    FOTO: Voranc Vogel

    FOTO: Voranc Vogel

    FOTO: Blaž Samec

    FOTO: Blaž Samec

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Rok Mlinar
    FOTO: Uroš Hočevar
    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Blaž Samec
    UREDNIŠTVO
     7. 3. 2026 | 10:17
    12:42
    A+A-

    Na dan žena se spomnimo vseh žensk, ki s svojo močjo, toplino in predanostjo bogatijo naša življenja. Naj bo 8. marec priložnost za iskreno zahvalo, spoštovanje in lepe misli, ki jih namenimo mamam, babicam, partnericam, prijateljicam in sodelavkam.

    FOTO: Rok Mlinar
    FOTO: Rok Mlinar

    Žan Serčič

    Draga ženska!

    Tako 8. marca kot tudi vsak dan sem ti hvaležen za življenje, srčnost in pogum. Hvala, ker si navdih, ker si muza in ker v svoji nežnosti nosiš moč in svetlobo, ki jo kot umetnik le skušam ujeti. Hvaležen sem, da te lahko občudujem, da me navdihuješ in me spominjaš, da je prava moč pogosto tiha in neizmerna. Srečen 8. marec in ne pozabi: Drugače siješ, ko si srečna!

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Vili Resnik

    Ženske ste tiste, ki premikate svet. Naredile ste tudi mojo kariero, in za to vam bom vedno hvaležen. Ste nekaj najbolj ljubečega, mehkega in toplega. Vesel praznik!

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Andrej Šifrer

    Drage ženske, ostanite še naprej močne in sočne! Vesel 8. marec!

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Rok Lunaček

    Drage moje, najlepše ste takrat, ko ste srečne. Želim vam samo srečo in ogromno ljubezni.

    FOTO: Uroš Hočevar
    FOTO: Uroš Hočevar

    Miran Rudan

    Ženske, občudujem vas že dolga leta. Res ste zlate. Vse tisto, kar vidim v vas, je tudi v tekstu moje pesmi Hočem te. Vesel praznik! Škoda, da nimate še kakšnega, ker si zaslužite več kot samo 8. marec.

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    Matevž Šalehar - Hamo

    Drage ženske, mame in dekleta, ob 8. marcu vam želim veliko moči, poguma in nežnosti – do sveta in do sebe. Naj bo vsak dan priložnost, da zasijete v vsej svoji edinstvenosti.

    Čestitke naših bralk in bralcev 

    Moji dragi mami Zali voščim vse najlepše! Robert

    Draga Ivana, ob dnevu žena ti želim obilo sreče, ljubezni in notranje moči. Naj te vsak dan spremljajo spoštovanje, toplina in nasmeh. Hvala, ker s svojo srčnostjo in pogumom lepšaš svet. Mandini

    Vse najboljše za dan žena, draga moja Azra. Naj bo tvoj dan napolnjen s cvetjem, lepimi besedami in drobnimi pozornostmi. Naj nikoli ne pozabiš, kako dragocena, močna in edinstvena si. Mandini

    Mami, ne glede na vse, te imam zelo, zelo rada. Obema pa voščim lep in vesel dan žena in upam, da naju najini moški kaj pocrkljajo. Dunja

    Draga mami Irena iz Šentvida pri Ljubljani, najboljša mami na svetu. Hvala, ker si! Želimo ti čudovit dan žena in da bi bila vse dni v letu zadovoljna in v cvetju. Naj bo krasen tudi tvoj rojstni dan konec meseca. Radi te imamo, tvoje hčerke Ajda, Iris, Mojca z vnuki in svaki

    Draga Vera L. iz Trnja, srečen 8. marec vam želimo Lena, Robert in Ajda. Hvala, ker nam sladkate življenje z najboljšimi čokoladnimi poticami na svetu. 

    Draga Majda R. iz Ljubljane, vse najboljše in najlepše za praznik ti želimo Ajda, Robert in Lena.  Tvoje super dobre sarme nam polepšajo vsako novo leto. Hvala ti! 

    Moji sopotnici, prijateljici in zaveznici Mariji ob dnevu žena:) Naj bo tvoj dan sijoč. Želim si, da bi naju v prihodnje spremljalo še več tvojih trenutkov prijaznosti in topline, ki jih tako cenim. Čestitke! Tadej

    Moji dragi mami, najboljši kuharici. Naj bo tvoj dan žena tako sladek in popoln, kot so tvoje dobrote, za katere se vedno grebemo pri mizi. Hvala ti za vse, radi te imamo. Mejakovi

    Dragi mami, babici in tašči Marjani P. želimo za praznik vse najboljše in najlepše. Mojca Gorazd, Ganej in Gordana 

    Za dan žena voščim svoji mami Suzani, ki mi vedno stoji ob strani, mi pomaga, ko to potrebujem, in me vedno spodbuja ter spravlja v dobro voljo Lp Tia

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Draga Irena, prijateljica, mamica in babica, ob prazniku vseh žena ti še naprej želimo obilo zdravja, ljubezni in zadovoljstva tako v poslovnem kot osebnem življenju. Vsi tvoji Češnarcki 

    Draga gospa Metka, naj bo letošnji 8. marec priložnost, da se Vam iskreno iz srca zahvalim za vso energijo, ki jo vlagate v svoje delo in ljudi okoli sebe. Hvala, ker s svojo srčnostjo delate svet lepši. Vse najboljše ob prazniku žensk! Hvaležna Darja

    Drage Metka, Iva in Danica! Ob današnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, se vam želim iz srca zahvaliti za ves vaš trud, nesebično pomoč in odlično sodelovanje. Pravijo, da so močne in srčne ženske tisti tihi motor, ki premika svet naprej – vi ste dokaz za to. Delo z vami mi je v veselje, saj v naš vsakdan prinašate modrost, toplino in neprecenljivo podporo. Iz srca hvala. Hvaležna Darja

    Tanja, čestitke ob dnevu Žena RTM. J

    Draga Maja, iskrene čestitke ob dnevu žena! Vodenje našega projekta je bil pravi dokaz za tvojo strokovnost in odločnost. Hvala, ker si pomagala in omogočila, da smo skupaj premagali vse ovire in uspešno zaključili projekt. Naj bo tvoj današnji dan – 8. marec, poln zasluženega priznanja in veselja. Hvaležna Darja

    Vse najlepše za 8. marec Jožici in Damjani želi Floki.

    Drage moje sodelavke, vi ste dokaz, da ženska moč, srčnost in sodelovanje premikajo meje. Hvala za vso podporo, ki mi jo nudite. Iskrene čestitke ob dnevu žena! Vaša Darja

    Drage Dobrepoljke, moje sovaščanke in prijateljice! Ob 8. marcu, našem prazniku, se vam želim iz srca zahvaliti. Hvala vam za ves vaš neizmeren trud, ki ga vsakodnevno vlagate v naše družine in skupnost. Hvala za vašo moč, s katero premagujete ovire in navdihujete vse okoli sebe. Predvsem pa hvala za vaše sodelovanje in srčnost, ki našo dobrepoljsko dolino dela tako posebno in toplo. Ponosna sem, da stopamo po skupni poti. Želim vam dan, poln pozornosti, miru in radosti, ki si jo zaslužite. Iskrene čestitke ob dnevu žena! Vaša hvaležna Darja

    MamiI! Bila si moj prvi objem, prvi nasmeh, prvi poljubček. Hvala za vse tvoje tople besede, za razumevanje in ljubezen, ki mi jih vsak dan namenjaš. Bodi srečna, ti želi tvoja Nataša.

    Moji ženkici za 8. marec. Noben cvet ni tako lep kot ženska, noben vetrič ne piha tako nežno, kot je nežna ženska, noben kamen ni tako trd, kot je trdna ženska, noben vihar ne prenese toliko dežja, kolikor solz pretoči ženska, in nihče ne premore toliko ljubezni, kot jo ima v sebi ženka! Vse najlepše ob dnevu žena! Ljubim te, ženkica moja

    Modelka moja, rožice iz rodne grude boš dobila in jih v tele tu besede si ovila - tvoj fosil!

    Moji tašči Tatjani. Vem, da največ ti pomeni, da nekdo se zate zmeni, vsi ta stari in ta mladi te imamo srčno radi! Darko Skon

    Draga žena Tatjana, ob dnevu žena ti želim vse najboljše. Tvoj mož Edi

    Draga hčerka Nataša, ob 8. marcu ti želim vse lepo. Tata

    Draga Lucia M., ob dnevu žena za 8. marec ti želim povedati, kako krasna, lepa, simpatična, srčna in ljubezniva si. Tvoja toplina, uspeh in dobrota polepšajo dan povsod, kjer se pojaviš. Marko U.

    Mami, ne glede na vse te imam zelo, zelo rada. Obema pa voščim lep in vesel dan žena in upam, da naju najini moški kaj pocrkljajo. Dunja

    Draga moja Tina. Naj bo vsak dan tvoj praznik, ne le 8. marec. Naj te spremljajo spoštovanje, hvaležnost in občutek, da si ljubljena danes in vedno. Hvala, ker mi s svojo prisotnostjo delaš svet lepši in srečnejši. Do zvezd in nazaj sem srečen, da te imam. Ljubim te. Tvoj mož Matej.

    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

    Svet je lepši, ker ste del njega vi. Lucija, Anica, Marija, Tjaša in Hermina – naj bo današnji dan posvečen samo vam in vaši energiji. Čudovit 8. marec vam želim!

    Lucija, tvoje ime pomeni svetlobo, in prav to si prinesla v moje dni. Hvala ti, ker si s svojim prihodom spremenila moj svet v nekaj lepšega in polnejšega. Vse najboljše za 8. marec!

    Dragi sestri Majdi Račič iskrene čestitke ob dnevu žena.  Imaš moč, energijo in pogum. Sestra Vesna 

    Čestitko pošiljamo v Kranj. Ostareli in dobri mami Mariji Torkar ob dnevu žena iskreno čestitamo. Majda, Vesna in Lojze

    Naj voščilo doseže tudi vse moje tete. Nado Vipotnik, Antonijo Arh, Angelco Justin in Anico Možina. Čestitke! Vesna iz Kranja 

    Voščilo predsednicam društev ob dnevu žena. Hvala vam za srčnost, predanost in neomajen trud – kot predsednice društev ste gonilna sila naše skupnosti in s prostovoljnim delom vsak dan premikate gore. Naj bo 8. marec priložnost za spoštovanje, počitek in novo energijo za vse vaše pomembne delo. Stičišče Središče Zavod Nefiks

    Dragi moji Jelka in Zarja, iskrene čestitke za dan žena. Brez Vaju bi bilo življenje en sam dolgčas. Mož in oči Bojan

    Telovadkam kočevskega Društva za osteoporozo – še posebej Štefki in Martini – čestitam za dan žena. Če zmoremo redno telovaditi v takem tempu, zmoremo skoraj vse. Simona

    Draga stara mama, vse najlepše za dan žena ti želita tvoja Liuza in Andrej.

    Draga mami, želim ti lep in nasmejan dan žena. Nekoč ga nisi marala, ker so ga slavili predvsem moški. Zdaj pa so drugi časi in upam, da boš v njem uživala tudi ti. Rožice te že čakajo:) Urša

    Osmega marca se je rodil Anton Kos in mu želim vse najboljše, veliko zdravja in sreče v ljubezni. Cita

    Dragi hčerki Suzani Krhin in njeni snahi Piji vse lepo ob dnevu žena želita mama Danica in ata Branko. Malemu Romeu pa lepo otroštvo.

    Dragi ženi Brigiti: najlepše želje ob dnevu žena. Mož Vid

    Čestitam nagrajenki Bronji Žakelj in še posebej urednici Sabini Obolnar za zvestobo bralcem. Dolgoletna bralka Katarina Grabnar

    Ženi Ireni Čurman in hčerkama Lidiji in Suzani čestitam za dan žena. Štefan

    Ljubljeni babici Rasemi Tekavec voščiva ob dnevu žena, želiva obilo zdravja in da bi naju lahko še naprej razvajala ter imela tako rada. Njena vnuk Nik in Alina z babi

    Novinarki Tanji Jakše čestitke ob dnevu žena in za odlične članke. Bralec Jože Gorenc

    Sestri Majdi in njenemu možu Viktorju iz Šentvida pri Stični želim lep praznik in veliko dobre volje – Joži

    Hčerki Vesni Pernuš čestitam za osmi marec, pa da bi bila zdrava in da bi se zastopili tako, kot smo se do sedaj. Na mnoga leta ji želi Francelj

    Dragi moji Mariji Petkovnik vse lepo ob dnevu žena, mož Jože

    Za gospo Antonijo Kenda iz Laškega: ti si najboljša rejnica na svetu! Čestitke ob dnevu žena, pa da bi bila zdrava in da se še kmalu vidimo. Jožica z Vranskega

    Več iz teme

    dan ženaOsmi marecčestitkeženske
    ZADNJE NOVICE
    10:17
    Bralci
    OSMI MAREC

    Dan žena: To vam želijo znani Slovenci, objavljamo tudi vaša voščila

    Drage ženske, naj vam Slovenske novice z voščili polepšajo dan.
    7. 3. 2026 | 10:17
    10:00
    Bulvar  |  Domači trači
    NOVO RAZMERJE

    Svetovni mediji poročajo, da naj bi Dončić že imel drugo, gre za znano hollywoodsko igralko

    Na družbenih omrežjih so se pojavila namigovanja, da naj bi bil naš košarkarski zvezdnik v zvezi z ameriško igralko Madelyn Cline, znano iz priljubljene serije Stranger Things.
    7. 3. 2026 | 10:00
    09:36
    Novice  |  Svet
    VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

    Letališče v Dubaju začasno ustavilo delovanje

    Za prekinitev delovanja so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket.
    7. 3. 2026 | 09:36
    09:18
    Bulvar  |  Tuji trači
    IMELA BI 33 LET

    Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

    Bobbi Kristina Brown je bila edini otrok zvezd Whitney Houston in Bobbyja Browna.
    7. 3. 2026 | 09:18
    09:00
    Bulvar  |  Suzy
    DRUŽINA

    Salome presenetila mamo: še bolj sta povezani (Suzy)

    Mama je obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica.
    7. 3. 2026 | 09:00
    08:31
    Lifestyle  |  Polet
    HUJŠANJE Z GLAVO

    Če vam diete in vadba ne pomagajo, je morda težava v glavi

    Psihologija hujšanja: kako utišati negativni notranji glas in končno premagati ovire pri izgubi kilogramov.
    Miroslav Cvjetičanin7. 3. 2026 | 08:31

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    E-MOBILNOST

    Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DIŠAVE

    Vstopite v svet nišnih parfumov

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    2. 3. 2026 | 08:30
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POŠKODBA MENISKUSA

    Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    2. 3. 2026 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NACIONALNI DAN BRANJA  

    Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    4. 3. 2026 | 13:45
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    E-MOBILNOST

    Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DIŠAVE

    Vstopite v svet nišnih parfumov

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    2. 3. 2026 | 08:30
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    POŠKODBA MENISKUSA

    Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    2. 3. 2026 | 10:25
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    NACIONALNI DAN BRANJA  

    Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    4. 3. 2026 | 13:45
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DEBELOST

    Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    4. 3. 2026 | 08:29
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    DOPUST

    Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    2. 3. 2026 | 14:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KAJ KUPUJEMO

    IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DVOJNA RABA

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    6. 3. 2026 | 09:13
    PromoPhoto
    Razno
    VLAK

    Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    4. 3. 2026 | 08:53
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ODPRAVA DIOPTRIJE

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    2. 3. 2026 | 15:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILI

    Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP AVTOMOBILA

    Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    3. 3. 2026 | 08:10
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    JADRAN

    Tri destinacije, eno počitniško doživetje

    Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
    Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NAPREDNA DIAGNOSTIKA

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:42
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PERIMENOPAVZA

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    4. 3. 2026 | 08:39
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP STANOVANJA

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    TENIŠKI KOMOLEC

    Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    HRVAŠKO ZAGORJE

    Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

    To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
    2. 3. 2026 | 16:30
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PAG

    Sredozemlje v najbolj surovi obliki

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    2. 3. 2026 | 10:30
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki