Za dan žena brezplačno voščite v Slovenskih novicah

Žene, matere, babice, delavke, upokojenke, učiteljice, sodelavke ... vse ženske se veselijo 8. marca, dneva, ki je posvečen samo njim. Ta dan je namreč dan žena, mednarodni praznik žensk, ki ga v približno sto državah praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja enakopravnosti in dosežkov žensk v družbi, na izobraževalnem področju, politiki, gospodarstvu in vseh drugih področjih življenja. Pomeni prelom z zastarelo patriarhalno miselnostjo, ki je ženskam namenjala zgolj vlogo rojevanja otrok in skrbi za dom.

Kako brezplačno oddati voščilo? Vaša sporočila z lepimi željami ob dnevu žena brezplačno sprejemamo od srede do petka med 9. in 14. uro na telefonski številki 01 4737 700. Čestitko lahko do petka do 14. ure oddate tudi na e-naslovu praznicno@slovenskenovice.si. Zbrana voščila bomo v tiskanih Novicah in na naši spletni strani objavili v soboto, 7. marca.

Sprva praznik sploh ni bil 8. marca

Ste vedeli, da so ta praznik v začetku praznovali 19. marca? Začetki organiziranega ženskega boja za enakopravnost segajo v leto 1857, ko so tekstilne delavke v New Yorku protestirale zaradi slabih pogojev. A pravi praznik smo dobili šele stoletje kasneje: na 2. mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910 ga je predlagala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin Eissner (1857–1933). Prvič so ga praznovali leta 1913 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Tudi v Sloveniji so ga praznovali v Trbovljah. Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917, saj so se na ta dan začeli protesti v takratni ruski prestolnici Petrogradu, iz katerih je nastala komunistična Oktobrska revolucija. Leta 1945 je bil za slovenske ženske prelomni dogodek, saj so takrat dokončno dobile volilno pravico. Leta 1974 je bilo zapisano v ustavo SFRJ določilo, da ima vsaka ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila uzakonjena še pravica vsake ženske do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zaradi zdravstvenih razlogov. Leta 1989 je začel delovati prvi telefon v sili za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali žrtev nasilja.

Nagelj je simbol priznanja in občudovanja

Danes praznujemo 8. marec, mednarodni dan žensk. Moški so svojo naklonjenost vedno izražali s šopkom rož ali zgolj z enim cvetom, kar se je kot običaj ohranilo vse do danes. A z rožami ne obdarujejo le moški, tudi ženske svojim prijateljicam, materam, sestram in drugim podarjajo rože v znak podpore ob tako pomembnem dnevu. Najpogosteje se podari nagelj. Ta namreč nosi bogato simboliko: delavci ga nosijo ob prazniku dela, poklanjamo ga tudi ob dnevu žena. Kristjani verjamejo, da je prvi nagelj zrasel iz tal, na katera je kanila Marijina solza, ko je objokovala svojega sina. Nagelj predstavlja ljubezen, občudovanje in čast, priznanje ter, kot že rečeno, prijateljstvo in spoštovanje.

Vsa prejeta voščila bomo v soboto, 7. marca, objavili na tej strani in v tiskani izdaji Slovenskih novic.