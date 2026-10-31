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    BRALEC POROČEVALEC

    Darko odprl konzervo tune in od šoka ostal brez besed: »Drago sem plačal odpadno olje!« (FOTO)

    Kot nam je povedal, je tuna segala le še do približno dveh tretjin višine konzerve.
    FOTO: bralec Darko
    FOTO: bralec Darko
    M. U.
     31. 10. 2026 | 09:59
    1:54
    A+A-

    Naš bralec Darko se je veselil slastnega kosila, a mu je odprtje konzerve tune precej pokvarilo apetit. Ko je odlil olje, je namreč razočaran ugotovil, da ribe še zdaleč ni toliko, kot je pričakoval.

    »Drago sem plačal odpadno olje«

    Njegov komentar? »Drago sem plačal odpadno olje!« Vse se je začelo s povsem običajnim nakupom v eni od diskontnih trgovin. Naš bralec si je privoščil konzervo tune in se že veselil okusnega kosila. A ko jo je odprl in odlil olje, ga je čakalo neprijetno presenečenje. Kot nam je povedal, je tuna segala le še do približno dveh tretjin višine konzerve. Nad količino ribe je bil precej razočaran, svoje nezadovoljstvo pa je pospremil z nič kaj prizanesljivim komentarjem. »Drago sem plačal odpadno olje,« je pripomnil.

    »Kje so časi, ko ti je olje špricnilo v uč!«

    Darko se je ob tem spomnil tudi časov, ko so bile po njegovih besedah konzerve precej bolj polne. »Kje so časi, ko si odprl konzervo ribe, ti je olje špricnilo v uč, tako polna konzerva je bila,« je hudomušno, a z očitnim razočaranjem pripomnil naš bralec.

    Ob njegovi izkušnji se seveda postavlja vprašanje, koliko tune za svoj denar dejansko dobimo. Pri konzerviranih ribah je namreč pomembno razlikovati med skupno neto maso izdelka in neto količino odcejenega živila, ki mora biti navedena na embalaži. Ali je bila količina tune v Darkovi konzervi skladna z deklaracijo, iz njegovega opisa ni mogoče ugotoviti.

    Imate fotografije ali posnetke?

     

     

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