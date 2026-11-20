Dars je na lažni bančni račun nakazal 1,8 milijona evrov. Narod, ki bo moral pokriti izgubo, zmajuje z glavo; mnogi se sprašujejo, kako lahko tako veliko podjetje nasede takšni prevari. Mnogi so iskali vzroke celo v karmični diagnostiki. Toda spletne prevare že dolgo niso več očitne od daleč, polne slovničnih napak in sumljivih povezav ali »afriških princev«, ki vam zapuščajo dediščino. Današnji prevaranti posnemajo prave poslovne partnerje, uporabljajo domene, ki se od pravih razlikujejo za le eno črko, in pišejo v brezhibni slovenščini.

Da bi vam pokazali, kako izpopolnjene so postale prevare, smo pripravili kratek interaktivni vodnik s primeri, posnetimi po resničnih prevarah. Spodaj vas čaka devet e-poštnih sporočil, kakršna vsak dan prispejo v poslovne in zasebne nabiralnike. Nekatera so pristna, druga ne.

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