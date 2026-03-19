    PISKA VSE OD UHANOV DO MIZ

    Detektorji kovin na ljubljanski gimnaziji? »Kot da smo v Ameriki!«

    Za postopek so menda porabili kar deset minut časa, namenjenega pisanju testa.
    FOTO: Voranc Vogel
    N. P.
     19. 3. 2026 | 10:45
    Na ljubljanski Gimnaziji Ledina je zavrelo. Vodstvo šole je uvedlo nenavaden ukrep: preglede z ročnimi detektorji kovin, s katerimi želijo preprečiti uporabo telefonov in umetne inteligence med testi. Medtem ko šola trdi, da le zagotavlja enake pogoje za vse, so nekateri ogorčeni nad »skrajno nekorektnim« pristopom. V uredništvo so se obrnili posamezni dijaki omenjene gimnazije, ki opisujejo neprijetne prizore iz učilnic. »Šokirani smo. O novem pravilniku nas šola sploh ni obvestila, ampak smo za preglede izvedeli šele med samim izvajanjem pred pisnim ocenjevanjem,« pravi eden od njih. Občutek, da jih pred testi pregledujejo z napravami, kot bi bili na letališču, je med mladimi povzročil precejšnjo mero nelagodja in upora.

    Glavni namen uporabe detektorjev naj bi bil boj proti »plonkanju« z mobilnimi telefoni in zlorabi umetne inteligence, ki postaja vse večji izziv za izobraževalne ustanove. Pojavljajo pa se tudi namigovanja, da nekateri dijaki naprave v razrede prinašajo skrivaj, da bi med poukom lahko brskali po TikToku. Vendar pa dijaki dvomijo o učinkovitosti takšne metode. Zdi se jim nesmiselna, saj naprava ne loči med telefonom in drugimi kovinskimi predmeti. »V učilnici itak vse piska. Imamo pasove, nakit in piercinge, poleg tega pa so kovinske celo mize,« opozarjajo. To po njihovem mnenju vodi do napačnih zaznav, dodatnih nevšečnosti in nepotrebne izgube časa. Poleg tega poudarjajo, da gre za poseg v njihov osebni prostor, za katerega profesorji po njihovem mnenju niso pooblaščeni.

    Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock Getty Images
    Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock Getty Images

    Šola: gre za poskus zagotavljanja pravičnosti

    Na Gimnaziji Ledina obtožbe o nepravilnostih zavračajo in pojasnjujejo, da so se za ukrep odločili prav na pobudo dijakov, ki si želijo enakovrednih pogojev pri ocenjevanju. »Kot poskus zagotavljanja teh pogojev od včeraj izvajamo preverjanja doslednega oddajanja mobilnih telefonov pred pisanjem testa,« so sporočili iz vodstva šole. Zagotavljajo, da so se na novost pripravili in da dijaki niso bili prikrajšani za čas pisanja: »Učitelji so čas pregleda vključili v načrt ure, dijaki pa so imeli na voljo ves predviden čas za pisanje testa.« Poudarili so še, da njihovo prizadevanje temelji na pravilniških določbah o dovoljenih pripomočkih, pri uporabi naprav pa naj bi bili posebej pozorni na osebni prostor dijakov in jim namen pregleda sproti pojasnjevali.

