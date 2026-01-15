  • Delo d.o.o.
    STARŠI OPOZARJAJO

    V ljubljanskem parku Tivoli bruhanje, gneča in pijani mladoletniki

    Dijaške zabave ali nevarne pasti? Za komentar smo prosili agencijo za mlade Mondial Travel.
    Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli FOTO: Jože Suhadolnik
    A. G.
    V zadnjem letu so se zabave in druženja mladih okrepile kot del družbenega življenja in prehodnih ritualov druženja zunaj doma. Praznovanja ob koncih tedna, ob zaključkih izpitov ali med počitnicami so se pogosto preselila iz zasebnih prostorov na odprta javna mesta, kot so parki v večjih mestih, kar prinaša večjo izpostavljenost mladih in različne vrste tveganj. Ob tem je pitje alkohola med mladostniki še vedno razširjeno — raziskave kažejo, da so alkoholne pijače že poskusili mnogi 15‑ in 17‑letniki, čeprav se pogostost pitja malo zmanjšuje v primerjavi s preteklimi leti. Zabave in druženja so del odraščanja, vendar morajo potekati v varnem okolju z ustreznim nadzorom odraslih in spoštovanjem zakonov o varstvu mladoletnih. Zakoni v Sloveniji prepovedujejo prodajo in strežbo alkohola mladoletnim ter omejujejo prisotnost mladoletnih v tovrstnih prostorih v določenih urah. Varovanje zdravja in varnosti je zato ključno, tako s strani staršev kot tudi organizatorjev dogodkov, ki morajo poskrbeti za ustrezno nadzorovane pogoje.

    Na naše uredništvo sta se obrnila starša hčerke iz Ljubljane, ki obiskuje Gimnazijo Jožeta Plečnika, z naslednjim opisom: »Piševa vam, ker naju skrbi za 16-letno hčerko. Dovolila sva ji, da se udeleži šolske zabave v parku Tivoli, ki jo je organizirala gimnazija skupaj z drugimi šolami. Preverila sva dogodek na uradnih socialnih omrežjih gimnazije (@insta.suba), a ko sva prispela na prizorišče, naju je zgrozila scena: ogromna gneča dijakov, nekateri so ležali po tleh, drugi bruhali, okoli pa ni bilo videti učiteljev ali varnostnikov. Hčerka je bila pijana, zato sva prišla ponjo. Od animatorjev v rdečih majicah sva zahtevala, da govoriva z odgovornim, pa so naju mirili, da je vse pod nadzorom, saj to organizira agencija Mondial Travel skupaj z gimnazijo Jožeta Plečnika, ter da dogodke in izlete organizirajo že več kot 30 let.«

    Starša sta bila ob tem zgrožena. Kljub temu da je bila hčerka naslednje jutro v redu, ju skrbi, da se bo situacija ponovila, saj hčerka zdaj prosi za udeležbo na novi zabavi v Tivoliju v času zimskih počitnic, za katero še ni objave ali uradne potrditve. 

    Nasveti za starše

    • Preverba organizatorja: Ali dogodek vodi šola ali agencija? Ali obstajajo odrasli nadzorniki in varnostniki?
    • Določilo jasnih pravil: Točen čas prihoda domov, kontaktna številka in dogovorjeni način, kako se otrok javlja v primeru težav.
    • Pogovor z otrokom: Razložite tveganja alkohola, gneče in neurejenih dogodkov.
    • Prisotnost in spremljanje: Če je mogoče, se dogovorite za prisotnost odraslih ali spremljevalcev na dogodku.
    • Obvestilo pristojnim organom: Če sumite na kršitev pravil ali nevarne pogoje, lahko prijavite dogodek na policijo ali občinsko inšpekcijo.

    Starši imajo pravico in odgovornost, da poskrbijo za varnost otrok, hkrati pa je ključno, da se z njimi pogovarjajo o druženju, da bodo mladi znali sami presoditi tveganja.

    Odgovor agencije Mondial Travel

    Za komentar smo prosili agencijo za mlade Mondial Travel. Poudarili so, da omenjeni dogodek v nobeni točki ni bil povezan z njihovim podjetjem in da so kakršnekoli navedbe v tej smeri neresnične. »O opisanem dogodku v parku Tivoli nimamo nobenih informacij. Na podlagi zapisa lahko le sklepamo zgolj, da je šlo za neformalno oziroma individualno pobudo dijakov, pri čemer ne verjamemo niti, da bi Gimnazija Jožeta Plečnika organizirala ali uradno stala za tovrstnim nenadzorovanim dogodkom. Hkrati želimo povsem jasno in nedvoumno poudariti, da omenjeni dogodek v nobeni točki ni bil povezan z našim podjetjem. CMT potovalna agencija d.o.o. pri tem dogodku ni sodelovala – ne kot organizator ne kot soorganizator in ne kot izvajalec programa. Prav tako nismo sodelovali z Gimnazijo Jožeta Plečnika pri organizaciji kakršnegakoli dogodka v parku Tivoli. Dogodka ne poznamo, zato je slednjega kakorkoli povezovati z našim podjetjem napačno in neprimerno. 

    Zavedamo se, da gre pri tovrstnih zapisih za občutljivo temo, saj vključuje mladoletne udeležence in skrb staršev. Prav zato želimo poudariti, da je varnost mladih pri našem delu absolutna prioriteta in temelj, na katerem gradimo vse svoje aktivnosti. Kot agencija, ki že desetletja soustvarja življenje srednješolcev – skozi ekskurzije, izlete in dogodke – se prav z vidika varnosti in nadzora zavestno odločamo za lastno organizacijo tematskih zabav v preverjenih in nadzorovanih okoljih. 

    V Ljubljani tako večkrat letno organiziramo srednješolske dogodke v klubu Cvetličarna, kjer veljajo najvišji organizacijski in varnostni standardi: nadzorovan vstop, jasno določena odgovornost organizatorja, prisotno strokovno osebje in sodelovanje z varnostnimi službami.  Poleg tega je o dogodku obveščen MOL. Dogodek je vedno v skladu z zakonom prej prijavljen na Policiji in v kolikor to zahteva klasifikacija dogodka, na upravni enoti Ljubljana. Poleg tega praviloma te dogodke samoiniciativno obišče tudi Policija iz pristojne PP, kjer preverjajo ustreznost dokumentacije in dogajanja, kar seveda pozdravljamo. Ti dogodki so med dijaki priljubljeni, starši pa jih prepoznavajo kot okolje, kjer vedo, kje so njihovi otroci in da je zanje ustrezno poskrbljeno. To zaupanje jemljemo zelo resno in ga ne prepuščamo naključju. Zato še enkrat jasno poudarjamo: opisani dogodek ni naš, z njim nimamo nobene povezave, kakršnekoli navedbe v tej smeri pa so neresnične.« 

    Poudarili so, da omenjeni dogodek v nobeni točki ni bil povezan z njihovim podjetjem in da so kakršnekoli navedbe v tej smeri neresnične.

