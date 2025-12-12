  • Delo d.o.o.
    VEČ JIH JE ZBOLELO

    Gartner izpostavil problem raka v enem celjskem bloku, gradbeni inženir zdaj omenil, kaj bi bil lahko vzrok

    Bralec, ki ima kot gradbeni inženir 49-letno prakso, je povedal za primer na Brniku, pri katerem se je dogajalo podobno.
    Simbolična slika FOTO: Delo UI
    Simbolična slika FOTO: Delo UI
    M. J.
     12. 12. 2025 | 20:31
     12. 12. 2025 | 20:42
    2:28
    A+A-

    TV in radijski voditelj Iztok Gartner je sprožil razpravo, ko je na družbenem omrežju Facebook delil osebno razmišljanje o bloku na Celovški ulici 11 v Celju. V objavi je zapisal, da je v tem stanovanjskem objektu zbolelo za rakom kar nekaj stanovalcev. Več, kot bi to pričakovali. Kot je zapisal, je ena smrt zaradi raka v skoraj vsaki družini, ki je živela v tem bloku. Bodisi so zboleli med tem, ko so živeli tam, bodisi so zboleli kasneje, ko so blok zapustili, je zapisal. V zvezi s to tematiko se nam je danes oglasil bralec, ki je gradbeni inženir z 49-letno prakso. Podal je svoje videnje tega problema v celjskem bloku.

    Kot nam je sporočil, je sedem let vodil vzdrževanje letališča Brnik. Po njegovih besedah so tam v manjšem objektu zaznali podobne težave zaposlenih, med drugim tudi umiranja. »Meritve so pokazale veliko prisotnost radona. Nosilne stene objekta so bile zgrajene iz betonske opeke. Ker je bilo v času gradnje pomanjkanje gradbenega materiala, so za izdelavo teh opek uporabljali nadomesten material namesto gramoza. V našem primeru elektrofiltrski material – žlindro,« je zapisal. Po njegovih besedah je bila žlindra sicer cenjena, saj je imela veliko izolativnost. Meni, da gre v Celju za nekaj podobnega. Kot pravi, lahko tudi, da je na bazi cinka. Za konec je še omenil, da v Ljubljani tovrstne meritve opravlja Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo.

    Ne trdi, da ima dokaze

    Gartner v svojem zapisu ni omenil popolnoma enakih razlogov, zakaj bi lahko prišlo do obolevanj. Kot je zapisal, se govori, da naj bi blok »zgradili na nekih vodnih tokovih in da ob gradnji morda niso bile opravljene vse potrebne preiskave glede morebitnih tveganj«. Prizna, da ne trdi, da ima dokaze. »Nimam laboratorija, nimam študije. Imam pa vzorec, ki ga opažam že desetletja, in preveč zgodb, ki jih ne morem prezreti,« je še zapisal.

    Več iz teme

    blokrakIztok GartnerCelje
