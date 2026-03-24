Grozljivka v Trbovljah! Moški se snema, ko si v žilo vbrizga kokain: »Jaz bom delal, kar mi paše, tudi družina ve«

Te dni je družbene medije preplavil posnetek moškega iz Trbovelj, ki deluje kot izsek iz katere od epizod distopičnega trilerja Črno ogledalo. Slovenci se, glede na informacije našega bralca, množično zgražajo nad sprevrženim ravnanjem človeka, ki je očitno povsem izgubil stik z realnostjo. Na svojem profilu na Facebooku je namreč objavil video, v katerem korak za korakom prikazuje, kako si v žilo vbrizga trdo drogo. »Evo, jaz sem rekel, da bom to naredil, boli me ku**c,« objestno začne svoj posnetek, medtem ko se mu roke vidno tresejo. Brez kakršne koli higiene, sredi gozda in z umazanimi prsti pripravlja svojo dozo belega prahu. »To je kokain,« pojasni gledalcem in doda bizaren, a sicer življenjsko pomemben nasvet, naj si v žilo ne vbrizgavajo zraka. »Ta droga je prepovedana in zato jo moramo jemati na skrivaj,« pove v kamero. »Vzameš, kadar hočeš, boli te k***c. To je naša pravica,« meni Trboveljčan, ki je očitno dodobra izgubil tako samospoštovanje kot vsakršen občutek sramu. »Dobro, pred otrokom ravno ni treba, da te vsi vidijo,« doda mimogrede.

Medtem ko pripravlja drogo, na neki točki izjavi: »Če bi bilo to dovoljeno, bi si zdaj to na kos kruha namazal.« Nato sledi najbolj pretresljiv del: pred objektivom si v žilo potisne iglo in vbrizga substanco. Vmes ves čas pojasnjuje, kaj se dogaja in dodaja: »Da boste videli,« kot bi šlo za učni posnetek, ki korak za korakom prikazuje nekaj povsem običajnega. Kmalu zatem začne opisovati učinke: »Čutim že fleš v glavi. Srce mi šopa, počutim se najboljše na svetu.« Doda, da ne čuti »ničesar agresivnega«.

Grozi in napoveduje nove posnetke

Namesto obžalovanja je Trboveljčan pokazal še več brezbrižnosti ob svojem zavržnem početju. Trdi, da je s tem dejanjem »sam pri sebi legaliziral brizganje kokaina« in da se ne namerava skrivati pred nikomer. Še več, vsem, ki se z njegovim početjem ne strinjajo, je poslal odkrito grožnjo: »Lahko me sovražite, tepst me itak ne morete, ker sem ves čas oborožen ... Jaz bom delal, kar mi paše, tudi družina ve.« Čeprav priznava, da ima zaradi nesprejemanja okolice slabo vest, vztraja, da ne počne ničesar narobe. Za konec pa doda še, da bo naslednjič pred kamero pokazal, kako si vbrizga heroin.

Moški torej ne le, da uživa prepovedane droge, temveč tudi javno priznava, da je oborožen in nevaren. Za pojasnila in informacije o morebitnih preteklih prijavah smo se obrnili na PU Ljubljana. »Glede vprašanj pojasnjujemo, da smo s posnetki seznanjeni. Lahko potrdimo, da v zadevi vodimo predkazenski postopek, kjer je bilo izvedenih več procesnih opravil. O vseh ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesa preiskave vam podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati.Sodelujemo tudi z drugimi deležniki, med drugim s centrom za socialno delo. Spremljamo vse dejavnike in sproti prilagajamo ukrepe, da je varnost ljudi zagotovljena v največji možni meri,« nam je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi.