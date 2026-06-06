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    UJET V OBJEKTIV KAMERE

    Vojaški helikopter zelo nizko preletaval Kostanjevico na Krki. Bralec se sprašuje, kaj je vzrok? Imamo odgovor (VIDEO)

    Tudi drugi so imeli danes v tem delu Slovenije kaj videti. Tam je bila med drugim predsednica države Nataša Pirc Musar.
    Takole je bralec ujel vojaški helikopter. FOTO: bralec Miran
    Takole je bralec ujel vojaški helikopter. FOTO: bralec Miran
    M. J., STA
     6. 6. 2026 | 21:02
     6. 6. 2026 | 21:16
    3:16
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    Nihče si ne želi vojne oziroma obsednega stanja v državi, zato se marsikdo, ko zagleda vojaške avione in helikopterje v zraku, vpraša, zakaj ti letijo na tistem območju. To se je danes spraševal tudi naš bralec, ki je v objektiv kamere ujel vojaški helikopter. Kot je zapisal, je helikopter danes nizko večkrat preletaval območje blizu Kostanjevice na Krki. Zakaj točno je to počel, bralec ni vedel. Se je pa spraševal, ali se učijo leteti ali pa gre za kakšno vajo. A razlog za to je drugje. V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je danes potekal dan odprtih vrat, med katerim so si lahko obiskovalci ogledali oborožitev Slovenske vojske ter predstavitve letal in helikopterjev in najverjetneje je bil helikopter, ki ga je ujel bralec eden od tistih, ki se je danes predstavil obiskovalcem. Na dan odprtih vrat je prišla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v nagovoru zbranim izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor, in krepitev vlaganj v zračno obrambo.

    Predsednica spomnila na dva mejnika

    Vrhovna poveljnica obrambnih sil Pirc Musar je v nagovoru zbranim med drugim spomnila na dva mejnika slovenskega vojaškega letalstva, prvi bojni polet ljubljanske letalske stotnije med boji za severno mejo leta 1919 in prelet helikopterja Gazela, ki se je pridružil Teritorialni obrambi v osamosvojitveni vojni. »Obe dejanji sta, vsako v svojem času, dejanji poguma, odločnosti in neomajne volje za obrambo slovenskega prostora ter pravico naroda do svobode in suverenosti. Vzpostavili sta temelje slovenskega vojaškega letalstva in dokazali, da sta pogled v slovensko nebo vedno spremljali tudi močna zavest in odgovornost do domovine in varnost njenih ljudi,« je izpostavila.

    Predsednico veseli, da se zadnja leta krepijo vlaganja v posodobitev vojaškega letalstva in zračne obrambe. To po njenih besedah zahtevajo tako mednarodne okoliščine kot tudi domače potrebe. »Sposobnost države, da zaščiti svoj prostor in svoje ljudi, je izraz njene neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in odgovornega zagotavljanja varnosti vseh generacij,« je izpostavila Pirc Musar. Ob tem se je zahvalila pripadnikom 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, da svoje poslanstvo, ki je eden ključnih izrazov državne suverenosti, opravljajo tiho, predano in brez iskanja posebne pozornosti ali priznanj. Tudi današnji dan odprtih vrat in povezanost z lokalnim okoljem po njenem mnenju dokazujeta, da ostajajo pripadniki brigade del ljudi, njihovega vsakdana in varnosti. Prav zaupanje, podpora in sodelovanje pa so vir notranje moči in temelj vojaškega poslanstva, je strnila predsednica. Pred govorom predsednice so izvedli tudi slavnostni postroj ob dnevu 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, Pirc Musar pa je ob tej priložnosti podelila kovanec predsednice štirim pripadnikom letalstva in zračne obrambe.

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