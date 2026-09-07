Helikopterji in specialci pri Velikih Laščah: na terenu večja policijska akcija?!

Na našo redakcijo se je obrnila bralka, ki opisuje nenavadno dogajanje na območju občine Velike Lašče. Po njenih besedah je na terenu opaziti močno prisotnost policijskih enot, opazovanje pa spremlja tudi hrup iz zraka. »Več policijskih helikopterjev preletava območje že dve uri, specialne enote pa so v zasedah okoli naselja Ulaka,« nam je sporočila bralka Ana.

Za pojasnila glede razlogov za povečano prisotnost policijskih enot ter morebitne nevarnosti za prebivalce smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. Odgovore ter podrobnosti o dogajanju bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Ste kaj opazili tudi vi?