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    STE VEDELI?

    Isti trgovec, isti izdelek, različna cena med poslovalnicami: Mercator priznava, da so možne nepojasnjene razlike, kaj pa drugi trgovci?

    Bralci opažajo, da se cene enakih izdelkov med poslovalnicami iste trgovske verige včasih razlikujejo. Preverili smo, kaj o tem pravijo trgovci in Zveza potrošnikov Slovenije ter kakšna so pravila za potrošnike.
    FOTO: Marko Feist

    FOTO: Marko Feist

    Zaenkrat ne obstaja učinkovit način, kako preveriti, katera poslovalnica izdelek prodaja ugodneje od druge. FOTO: Getty Images

    Zaenkrat ne obstaja učinkovit način, kako preveriti, katera poslovalnica izdelek prodaja ugodneje od druge. FOTO: Getty Images

    ZPS poudarja, da ponudniki niso zavezani k uniformnim cenam izdelkov. FOTO: Getty Images

    ZPS poudarja, da ponudniki niso zavezani k uniformnim cenam izdelkov. FOTO: Getty Images

    FOTO: Marko Feist
    Zaenkrat ne obstaja učinkovit način, kako preveriti, katera poslovalnica izdelek prodaja ugodneje od druge. FOTO: Getty Images
    ZPS poudarja, da ponudniki niso zavezani k uniformnim cenam izdelkov. FOTO: Getty Images
    G. P.
     6. 8. 2026 | 08:04
     6. 8. 2026 | 08:04
    5:54
    A+A-

    Ali lahko isti izdelek v isti trgovski verigi stane različno, odvisno od tega, v katero poslovalnico vstopite? To vprašanje si je zastavil naš bralec, ki je v preteklih dneh opazil, da je za enako kavo Barcaffè na avtomatih v različnih Mercatorjevih trgovinah v svojem okolišu odštel različen znesek. Ko je zadevi namenil pozornost, pa je opazil, da razlika ni samo v ceni kave. Medtem, ko so določena znižanja ali razlogi za razlike v ceni med poslovalnicami navedeni, ponekod niso. Med raziskovanjem je naletel recimo na primer lubenice, ki je bila v eni poslovalnici za kar 40 odstotkov cenejša kot v drugi. Šlo je za povsem isti izdelek, brez razlike v kakovosti ali iztekajočem se roku uporabe. Da bi ugotovil, ali se bolj splača nakupovati na določenih lokacijah, se je obrnil neposredno na Mercator.

    Mercator daje franšizam proste roke pri oblikovanju cen

    Pri Mercatorju pojasnjujejo, da je trgovina z živili zelo konkurenčna dejavnost, zato se cene in akcije oblikujejo glede na različne dejavnike, med drugim lokalne tržne razmere, ponudbo konkurence, lokacijo poslovalnice, zaloge in promocijske aktivnosti. Dodali so, da se lahko določene cene in akcije oblikujejo tudi na ravni posamezne poslovalnice, pri franšiznih trgovinah pa lahko na cene vplivajo tudi odločitve franšiznih partnerjev. To pomeni, da se lahko cene istega izdelka med posameznimi Mercatorjevimi trgovinami razlikujejo, razlikujejo pa se lahko tudi glede na datum nakupa. Ob tem so pojasnili še, da so nekatera znižanja namenjena optimizaciji zalog, čeprav izdelek še ni pred iztekom roka uporabnosti. Kar pomeni, da je ugodnost nakupa res odvisna od časa in lokacije.

    Zaenkrat ne obstaja učinkovit način, kako preveriti, katera poslovalnica izdelek prodaja ugodneje od druge. FOTO: Getty Images
    Zaenkrat ne obstaja učinkovit način, kako preveriti, katera poslovalnica izdelek prodaja ugodneje od druge. FOTO: Getty Images

    ZPS: Potrošniki o tem praviloma niso obveščeni

    Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pravijo, da večina potrošnikov o takšni praksi ni posebej obveščena. »Zakon o varstvu potrošnikov nikjer ne določa, da bi morala ista trgovska veriga v različnih poslovalnicah vzdrževati enake cene,« pojasnjujejo. Po njihovem mnenju imajo potrošniki tudi zelo omejene možnosti, da bi pred obiskom preverili, kakšna cena velja v posamezni poslovalnici. »Posebnih možnosti praktično nimajo, razen če trgovska veriga preko spletne trgovine prikazuje ceno izdelka in poslovalnice, kjer je izdelek na voljo po tej ceni. V takšnem primeru mora prodajalec navedeno ceno tudi upoštevati.«

    Na vprašanje, ali bi morale trgovske verige omogočiti javni vpogled v cene po posameznih poslovalnicah, na ZPS odgovarjajo pritrdilno. Menijo, da bi to potrošnikom omogočilo bolj informirane nakupne odločitve in hkrati pomagalo zaznati morebitno diskriminacijo kupcev glede na kraj bivanja. Ob tem poudarjajo, da takšna obveznost trenutno ni predpisana.

    Zakon ne določa, kako velike so lahko razlike v cenah istega izdelka med poslovalnicami

    Podjetje mora po zakonu zgolj jasno označiti ceno in jo pri prodaji tudi spoštovati. Prav tako zakon ne zahteva, da bi bilo posebej označeno, ali gre za franšizno ali neposredno upravljano poslovalnico, čeprav lahko prav franšizni partnerji pri nekaterih trgovcih vplivajo na oblikovanje cen. Tudi pri akcijah posebnih pravil ni. Zakon ureja predvsem način označevanja znižanj in razprodaj, ne določa pa, da bi morale biti akcije enake v vseh poslovalnicah iste verige.

    Zanimivo je tudi, da na ZPS pravijo, da takšnih pritožb sicer ne prejemajo pogosto. Večinoma jih potrošniki opozorijo na izrazito visoke cene pri akviziterski prodaji, kjer so posamezni izdelki lahko tudi deset- do tridesetkrat dražji kot v običajnih trgovinah.

    ZPS poudarja, da ponudniki niso zavezani k uniformnim cenam izdelkov. FOTO: Getty Images
    ZPS poudarja, da ponudniki niso zavezani k uniformnim cenam izdelkov. FOTO: Getty Images

    Lidl, Spar in Hofer: pri nas so cene praviloma povsod enake

    Precej drugačno prakso so opisali drugi največji trgovci. V Lidlu Slovenija pravijo, da vse redne in akcijske cene določajo centralno, zato so enake v vseh njihovih trgovinah. Izjeme so redke in se nanašajo predvsem na posebne lokalne dogodke, kot so odprtja ali prenove poslovalnic, ter na ugodnosti za uporabnike aplikacije Lidl Plus. Kupci lahko aktualne cene in ponudbo preverijo prek spletnega kataloga ali aplikacije.

    Tudi v Sparu poudarjajo, da imajo enotno cenovno politiko za vse poslovalnice. Izjeme so trgovine Spar City, kjer akcijske cene iz letakov ne veljajo, individualna znižanja izdelkov pred iztekom roka uporabe ali zaradi poškodb ter posebne odprodaje oziroma akcije, ki so v oglasih posebej označene.

    Podobno odgovarjajo v Hoferju. Cene izdelkov določajo enotno za vseh 93 trgovin v Sloveniji. Razlike so možne le izjemoma, denimo pri zadnjih kosih izdelkov ali pri izdelkih pred iztekom roka uporabe, ki jih posamezna trgovina dodatno poceni, da bi zmanjšali količino zavržene hrane. Dodajajo še, da so se v zadnjem letu usmerili predvsem v trajno nižje redne cene in manj klasičnih akcijskih ponudb.

    Čeprav so morebitne razlike v cenah zakonite, je za potrošnike največji problem, da se o njih pred obiskom trgovine praviloma ne morejo učinkovito informirati. Zveza potrošnikov Slovenije zato meni, da bi bila večja preglednost cen po posameznih poslovalnicah dobrodošla, saj bi kupcem omogočila lažje primerjanje ponudbe in bolj informirano odločanje o nakupu. Vprašanje pa je, ali bi bila takšna transparentnost v interesu tudi trgovcem.

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