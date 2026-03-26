    ZASTOJI PROTI LJUBLJANI

    Izredni prevoz popolnoma blokiral primorsko avtocesto, bralec Gaj se sprašuje: »Jih sploh kdo nadzira?« (FOTO)

    Bralec opozarja na ravnanje zadnjega spremljevalnega vozila, ki naj bi po njegovih besedah po nepotrebnem popolnoma blokiralo promet.
    Spremljevalno vozilo oviralo ostale udeležence v prometu. FOTO: Bralec Gaj
    K. G.
     26. 3. 2026 | 15:45
    1:50
    A+A-

    Na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani je danes voznike presenetil izredni prevoz, ki je povzročil precejšnje zastoje in nejevoljo med udeleženci v prometu. Bralec Gaj nam je poslal fotografijo, ob tem pa opozoril na domnevno neustrezno ravnanje enega izmed spremljevalnih vozil.

    Kot navaja, vozniki razumejo, da izredni prevozi zaradi svojih dimenzij zahtevajo posebne prometne režime in prilagoditve. Vendar pa je po njegovih besedah težavo predstavljalo ravnanje voznika v zadnjem spremljevalnem vozilu, ki naj bi po nepotrebnem oviral promet. »Medtem ko se je prvo spremljevalno vozilo pravilno umaknilo na začetku kolone in omogočilo, da so osebna vozila tam, kjer je bilo mogoče, peljala mimo, voznik zadnjega vozila tega ni storil. Promet je bil popolnoma blokiran, tudi na odsekih s tremi voznimi pasovi,« je zapisal bralec.

    Izredni prevoz. FOTO: Bralec Gaj
    Izredni prevoz. FOTO: Bralec Gaj

    Popolna zapora pasov 

    Izredni prevozi sicer potekajo po vnaprej določenih pravilih in dovoljenjih, spremljevalna vozila pa imajo pomembno nalogo zagotavljanja varnosti tako prevoza kot ostalih udeležencev v prometu. »Kdo sploh nadzira izredne prevoze, če jih sploh kdo?« se sprašuje bralec. Za zdaj ni znano, ali je šlo za dejansko kršitev ali zgolj za specifično prometno situacijo, ki je zahtevala popolno zaporo pasov. Dogodek pa znova opozarja na pomen jasne komunikacije in doslednega upoštevanja pravil pri izvajanju izrednih prevozov, saj ti lahko pomembno vplivajo na pretočnost prometa in varnost na cestah.

    izredni prevozspremljevalno vozilobraleczastojavtocestablokada
    15:43
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Prihaja močan veter: ena napačna poteza z žaluzijami vas lahko stane več tisoč evrov

    Ob napovedani burji ali neurju naredite eno ključno potezo, s katero lahko preprečite drage poškodbe zunanjih žaluzij.
    26. 3. 2026 | 15:43
    15:35
    Šport  |  Odmevi
    KONEC POLEMIK

    Zdaj je tudi uradno! Transspolne osebe ne smejo več nastopati na olimpijskih igrah

    Mok prepovedal nastope transspolnim športnicam.
    26. 3. 2026 | 15:35
    15:20
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DEMENCA

    Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

    Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
    26. 3. 2026 | 15:20
    15:15
    Lifestyle  |  Stil
    RAZISKAVA

    Velikost penisa je pomembna, a ženskam več pomeni to

    V raziskavi so sodelujoče ženske ocenjevale računalniško ustvarjene podobe moških teles z različnimi telesnimi značilnostmi.
    26. 3. 2026 | 15:15
    15:00
    Lifestyle  |  Stil
    VELIKA NOČ

    Pozabite na čebulne olupke: tehnika barvanja, s katero boste dobili najlepša jajca (video)

    Če iščete novo tehniko barvanja velikonočnih jajc, preizkusite takšno z uporabo riža.
    26. 3. 2026 | 15:00

