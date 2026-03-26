Izredni prevoz popolnoma blokiral primorsko avtocesto, bralec Gaj se sprašuje: »Jih sploh kdo nadzira?« (FOTO)

Na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani je danes voznike presenetil izredni prevoz, ki je povzročil precejšnje zastoje in nejevoljo med udeleženci v prometu. Bralec Gaj nam je poslal fotografijo, ob tem pa opozoril na domnevno neustrezno ravnanje enega izmed spremljevalnih vozil.

Kot navaja, vozniki razumejo, da izredni prevozi zaradi svojih dimenzij zahtevajo posebne prometne režime in prilagoditve. Vendar pa je po njegovih besedah težavo predstavljalo ravnanje voznika v zadnjem spremljevalnem vozilu, ki naj bi po nepotrebnem oviral promet. »Medtem ko se je prvo spremljevalno vozilo pravilno umaknilo na začetku kolone in omogočilo, da so osebna vozila tam, kjer je bilo mogoče, peljala mimo, voznik zadnjega vozila tega ni storil. Promet je bil popolnoma blokiran, tudi na odsekih s tremi voznimi pasovi,« je zapisal bralec.

Izredni prevoz. FOTO: Bralec Gaj

Popolna zapora pasov

Izredni prevozi sicer potekajo po vnaprej določenih pravilih in dovoljenjih, spremljevalna vozila pa imajo pomembno nalogo zagotavljanja varnosti tako prevoza kot ostalih udeležencev v prometu. »Kdo sploh nadzira izredne prevoze, če jih sploh kdo?« se sprašuje bralec. Za zdaj ni znano, ali je šlo za dejansko kršitev ali zgolj za specifično prometno situacijo, ki je zahtevala popolno zaporo pasov. Dogodek pa znova opozarja na pomen jasne komunikacije in doslednega upoštevanja pravil pri izvajanju izrednih prevozov, saj ti lahko pomembno vplivajo na pretočnost prometa in varnost na cestah.