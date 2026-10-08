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    Janez v okolici Ljubljane naletel na ogromnega jurčka: ne boste verjeli, koliko tehta (FOTO)

    Na izjemno najdbo nas je opozorila bralka Manca, ki nam je poslala tudi fotografije.
    Janez FOTO: Bralka Manca

    Janez FOTO: Bralka Manca

    Janez FOTO: Bralka Manca

    Janez FOTO: Bralka Manca

    Janezova vnukinja. FOTO: Bralka Manca

    Janezova vnukinja. FOTO: Bralka Manca

    Janez FOTO: Bralka Manca
    Janez FOTO: Bralka Manca
    Janezova vnukinja. FOTO: Bralka Manca
    K. G.
     8. 10. 2026 | 18:15
    1:32
    A+A-

    Jesen je čas, ko številni Slovenci svoje proste trenutke radi preživljajo v gozdovih, kjer iščejo priljubljene jesenske dobrote. Med najbolj zaželenimi so zagotovo jurčki, ki se pogosto znajdejo v juhah, omakah in drugih domačih jedeh. Prav posebnega pa je našel Janez, ki je med gobarjenjem v okolici Ljubljane naletel na pravo gozdno velikanko. Njegov jurček tehta kar 1,060 kilograma, kar je za eno samo gobo nedvomno zavidanja vredna teža. Na zanimivo najdbo nas je opozorila njegova snaha Manca, ki je v naše uredništvo poslala tudi fotografije.

    Janez FOTO: Bralka Manca
    Janez FOTO: Bralka Manca

    Janezova vnukinja. FOTO: Bralka Manca
    Janezova vnukinja. FOTO: Bralka Manca

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    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

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