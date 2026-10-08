Janez v okolici Ljubljane naletel na ogromnega jurčka: ne boste verjeli, koliko tehta (FOTO)

Jesen je čas, ko številni Slovenci svoje proste trenutke radi preživljajo v gozdovih, kjer iščejo priljubljene jesenske dobrote. Med najbolj zaželenimi so zagotovo jurčki, ki se pogosto znajdejo v juhah, omakah in drugih domačih jedeh. Prav posebnega pa je našel Janez, ki je med gobarjenjem v okolici Ljubljane naletel na pravo gozdno velikanko. Njegov jurček tehta kar 1,060 kilograma, kar je za eno samo gobo nedvomno zavidanja vredna teža. Na zanimivo najdbo nas je opozorila njegova snaha Manca, ki je v naše uredništvo poslala tudi fotografije.

Janez FOTO: Bralka Manca

Janezova vnukinja. FOTO: Bralka Manca

Gobarska sezona zahteva previdnost

Gobarski navdušenci dobro vedo, da je uspešnost nabiranja močno odvisna od vremenskih razmer, predvsem zadostne vlage in primernih temperatur. Jesenski meseci so zato lahko posebej radodarni z gobami. Ob tem pristojni opozarjajo, da je treba pri nabiranju upoštevati tudi predpise. Posameznik lahko v Sloveniji v enem dnevu praviloma nabere največ dva kilograma gob. Gobe je treba že na rastišču grobo očistiti in jih prenašati v trdni, zračni embalaži, ki omogoča širjenje trosov.

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