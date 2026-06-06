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    Janša pred kamero, on raje snemal čevlje? RTV Slovenija takole pojasni motnje med prenosom (VIDEO)

    Preverili smo, kaj se je dogajalo med prenosom izjave predsednika vlade.
    sdf FOTO: Voranc Vogel/Leon Vidic/Delo UI 

    sdf FOTO: Voranc Vogel/Leon Vidic/Delo UI 

    Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel Delo

    Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel Delo

    Preverili smo, kaj se je dogajalo med prenosom izjave predsednika vlade. FOTO: Leon Vidic

    Preverili smo, kaj se je dogajalo med prenosom izjave predsednika vlade. FOTO: Leon Vidic

    sdf FOTO: Voranc Vogel/Leon Vidic/Delo UI 
    Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel Delo
    Preverili smo, kaj se je dogajalo med prenosom izjave predsednika vlade. FOTO: Leon Vidic
    M. U. A. G.
     6. 6. 2026 | 12:21
    1:39
    A+A-

    Predsednik SDS-a Janez Janša je 22. maja z 51 glasovi za in 36 proti postal mandatar za sestavo vlade in kot je znano, je v četrtek parlament potrdil njegovo ministrsko ekipo.

    Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel Delo
    Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel Delo

    Bralec v dvomu: »Gre za protestno dejanje? Šel snemalec domov zaradi konca službe?«

    Ob tem se nam je oglasil bralec, ki pravi: »RTV Slovenija naj bi na tretjem programu prenašala izjavo Janeza Janša po izvolitvi. Izjava naj bi bila okoli 17:15. Prenos se je pričel, vendar je snemalec spustil kamero na tla in snemal čevlje. Pojavil se je spored za ponedeljek. Je znano, kaj se je zgodilo? Gre za protestno dejanje? Na spletu pišejo, da je šel snemalec domov zaradi konca službe,«.

    RTV Slovenija se opravičuje zaradi nenamerne kratke motnje prenosa

    Kaj se je torej dogajalo? Preverili smo na RTV Slovenija. Njihova služba za komuniciranje nam je pojasnila: »Dogajanje v Državnem zboru smo na RTV Slovenija spremljali z več ekipami na terenu in številnimi neposrednimi vklopi z različnih lokacij. Zaradi spleta okoliščin je sredi prenosa v živo prišlo do nenamerne kratke motnje prenosa, za katero se gledalcem opravičujemo.«

    Preverili smo, kaj se je dogajalo med prenosom izjave predsednika vlade. FOTO: Leon Vidic
    Preverili smo, kaj se je dogajalo med prenosom izjave predsednika vlade. FOTO: Leon Vidic

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