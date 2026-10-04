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    POT OB OBVOZNICI

    Joži opozarja na nevarno pot v Ljubljani: »Le vprašanje časa je, kdaj bo kdo pristal pod kolesi« (FOTO)

    Pločnik je že dlje časa močno zaraščen in nevaren za uporabo.
    Pločnik med Poljem in Letališko je že dlje časa zanemarjen in nevaren za uporabo. FOTO: Bralka Joži

    Pločnik med Poljem in Letališko je že dlje časa zanemarjen in nevaren za uporabo. FOTO: Bralka Joži

    FOTO: Bralka Joži

    FOTO: Bralka Joži

    FOTO: Bralka Joži

    FOTO: Bralka Joži

    Pločnik med Poljem in Letališko je že dlje časa zanemarjen in nevaren za uporabo. FOTO: Bralka Joži
    FOTO: Bralka Joži
    FOTO: Bralka Joži
    N. P.
     4. 10. 2026 | 16:23
    1:54
    A+A-

    Na naše uredništvo se je obrnila zgrožena bralka Joži, ki vsak dan pešači v službo na odseku med ljubljanskim Poljem in Letališko cesto. Vsakodnevna pot ob obvoznici, natančneje med dvema nadvozoma, namreč zaradi hude zanemarjenosti predstavlja vsakodnevno tveganje za poškodbe za vsakogar, ki jo uporablja. Pločnik je že dlje časa močno zaraščen in nevaren za uporabo.

    »Grmovje je tako gosto zaraščeno, da se moram na nekaterih delih prebijati skozi veje, na pešpot pa se je na nekaterih mestih usulo celo večje kamenje, ki tam leži že mesece. Normalna hoja po pločniku sploh ni mogoča,« nam je v svojem pismu ogorčeno napisala Joži. Ker je pločnik neprehoden, ji ne preostane drugega, kot da del poti prehodi po kolesarski stezi, kjer z visoko hitrostjo vozijo mopedisti in uporabniki e-skirojev. »Mimo mene vsak dan brzijo mopedi in električni skiroji. Pešec proti brzečemu vozilu nima nobene možnosti, nočem si predstavljati, kaj bo, če me kdo zadene. Le vprašanje časa je, kdaj se bo tukaj zgodila nesreča in bo nekdo pristal pod kolesi,« opozarja bralka, ki ne razume, zakaj komunalno podjetje ta del Ljubljane zanemarja.

    FOTO: Bralka Joži
    FOTO: Bralka Joži

    Fotografije, ki jih je priložila naša bralka, jasno potrjujejo njene navedbe. Zelenje je na več delih povsem preraslo površine za pešce, usipajoče se kamenje pa priča o tem, da je območje že dlje času prepuščeno samemu sebi.

    Na pristojne službe smo poslali novinarska vprašanja in odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

    Imate zgodbo za nas? Pišite nam. Dodajte fotografije in navedite kraj.

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