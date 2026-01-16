  • Delo d.o.o.
    BRALCI

    Kaj se dogaja z oddajo Jutro? S Planet TV odgovarjajo ...

    Na uredništvo Vikenda se je obrnila bralka, ker jo zanima, zakaj so na sporedu stare oddaje.
    Jutro na Planetu FOTO: Planet TV
    Jutro na Planetu FOTO: Planet TV
    Vikend
     16. 1. 2026 | 13:18
    1:05
    A+A-

    Elizabeta po elektronski pošti: »Kaj se dogaja z oddajo Jutro na Planetu? Do zdaj je bila oddaja sveža, dnevna, zdaj pa kar ponavljate stare oddaje«.

    Vikend odgovarja

    S Planet TV so že pred časom sporočili, da se je s 1. januarjem oddaja poslovila, zapisali so: »Po uspešnih štirih letih in številnih zgodbah ustvarjalcev vsebin Jutra na Planetu smo se odločili, da je čas, da te bogate vsebine in zgodbe še bolj približamo našim gledalcem. Zato vas vabimo, da nas spremljate vsak dan ob 18. uri v informativni oddaji Planet 18. Zdaj vas bodo tam prepoznavni obrazi očarali s številnimi novimi, še bolj poglobljenimi in prijetnimi temami.«

    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam vprašanje ali videoposnetek.

