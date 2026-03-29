Kaj se je zvečer dogajalo sredi Ljubljane? Bralka opazila policijska vozila (FOTO)

Na uredništvo smo prejeli fotografijo in kratko sporočilo bralke, ki je sredi Ljubljane na sobotni večer opazila več policijskih vozil. »Na Slovenski cesti pravkar polno policijskih vozil,« nam je sporočila. Kaj je razlog za policijsko prisotnost, za zdaj še ni znano.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 158 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 59 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 39-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 16 tatvin, 12 poškodovanj tuje stvari, devet vlomov, pet povzročitev telesne poškodbe, pet kaznivih dejanj nasilja v družini, štiri grožnje, dve drzni tatvini, ponarejanji denarja in eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami.