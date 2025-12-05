Kaj se spet dogaja? Na delu vojska in policija (FOTO)

Sredi Šentjerneja je danes med enajsto in dvanajsto veliko radovednih pogledov pritegnilo dogajanje na avtobusni postaji, kjer se je okoli temne Toyote vrtelo večje število policistov in vojakov. Po naših neuradnih informacijah so ujeli tihotapca z ilegalci, šlo naj bi za voznika iz Litve, ki naj bi prevažal več Turkov. Po prvi hitri obravnavi na kraju samem so tujce naložili v policijsko vozilo in odpeljali, po vsej verjetnosti bodo zaprosili za azil. Na uradne informacije s Policijske uprave (PU) Novo mesto še čakamo, objavili jih bomo takoj, ko jih dobimo.
